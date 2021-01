Sainete made in USA: Grieta familiar por cuñadas enfrentadas

Si algo les faltaba a los Trump en el camino de salida del poder es que se ventile, además, una situación de tensión entre cuñadas. Así estarían Ivanka Trump y la top model Karlie Kloss. Ambas llevan de casadas –aunque no lo usan– el apellido Kushner. El polémico Jared es el yerno y asesor presidencial de Trump; su hermano Joshua es empresario y marido de la modelo. A su vez, Ivanka y Karlie comparten “una joyita”como suegro: Charles Kushner. Este turbio personaje fue uno de los beneficiados con los indultos de Trump. Así por gracia de su consuegro, Kushner zafó de una condena de dos años de prisión luego de declararse culpable de 18 cargos de evasión de impuestos, manipulación de testigos y donaciones ilegales de campaña en 2004. En ese contexto, el día del asalto al Capitolio por la turba pro-Trump, Karlie Kloss tuiteó: “Aceptar el resultado de una elección democrática y legítima es patriótico. Negarse a hacerlo e incitar a la violencia es antiestadounidense”. El posteo tuvo 2,2millones de retuits; 20,6 millones de aprobación; y 966 comentarios y devoluciones. Y una seguidora le escribió: “Decíselo a tu cuñada y a tu cuñado”; en referencia a Ivanka y su marido; Kloss respondió: “Traté”. Al día siguiente, la modelo posteó en Twitter e Instagram una felicitación a Joe Biden y Kamala Harris, y agregó: “Vuestro liderazgo me da esperanza”. Esa fue su última acción en redes sociales, quizá, dada la repercusión que tuvo una vez más su postura pública anti Trump. Kloss hizo público su voto a Biden, y por ejemplo, se sumó al reclamo por los asesinatos de afroamericanos de 2020 causados por la policía. Del sensacionalista y republicano Page Six, medio propiedad de Ruppert Murdoch, a la “demócrata caviar” Vanity Fair se hicieron eco de esos tuiteos y revelaron roces entre Karlie Kloss e Ivanka Trump. Pero esta última publicación tomó esa grieta familiar para avanzar sobre otras grietas que provocaron en integrantes del círculo del Upper East neoyorquino del matrimonio Trump&Kushner los hechos violentos del Capitolio. La periodista Emily Jane Fox lo graficó así: “El capital social remanente de Ivanka y Jared se evaporó. ¿Cómo podés asociarte con los peores y más tóxicos personajes de la historia de Estados Unidos?”. Así como YouTube, Twitter, Google, y Facebook bloquearon a Trump cuando durante los últimos cuatros años apenas “observaron” su violencia verbal, ahora algunas personas bloquearán –parecería– a esa dupla tan WASP que representan Ivanka y su marido. Y como ejemplo, la periodista escribe: “Según un portavoz, el inversor Aryeh Bourkoff, quien fue muy cercano a Kushner, le pidió a Ben Smith, de The New York Times, que no mencionara esa relación en una columna reciente sobre la cobertura de la violencia en Washington.

Negocios en la arena

Financista argentino de muy bajo perfil y con intereses en proyectos inmobiliarios muy trendy en Punta del Este aprovechó su paso por ese balneario para hacer conocer su joyita 2021 a potenciales compradores. Hasta se aventuró en una tarea titánica: lograr que un empresario de doble nacionalidad y famoso por su “conservadurismo” a la hora de pagar algo invierta en ese coqueto emprendimiento junto al mar. Y para ampliar esa cartera de posibles propietarios también preparaba una fiesta de cumpleaños para unas 60 personas en un conocido y privado lugar de José Ignacio. “Es con todos los protocolos sanitarios y con contados invitados para así estamos todos relajados y cuidados”, repetía ante quienes lo miraban extrañados por la idea de fiesta de más de diez personas en medio del covid.