SANTIAGO CAFIERO, FELIZ PORQUE QUEBRARÁ UNA RACHA FAMILIAR

Cuando la pandemia del coronavirus llegue a su fin, porque en algún momento ese día se anunciará oficialmente, muchas son las imágenes que integrarán ese álbum que podría llamarse “Lo que nos dejó el covid”. Fotos impensables, declaraciones de políticos de aquí y de allá que se utilizarán hasta en guiones de ficción, y también cifras y adioses que ojalá nunca se hubieran producido. También, por supuesto, situaciones felices y en ese capítulo un funcionario del oficialismo está por demás contento. Santiago Cafiero logró romper una racha estrictamente familiar: una nena viene en camino. El jefe de Gabinete y su esposa Josefina esperan un nuevo integrante, ya saben que será mujer e incluso ya tienen un nombre elegido pero puede no ser el único y quizá no el definitivo: Julia. Después de tres hijos varones en la familia, esta noticia genera una alegría que como mucho en la familia de Cafiero, se mantiene y celebra con bajo perfil.

AMOR INESPERADO

¿Moria Casán se convirtió en la nueva “suegra” de Sergio Massa? ¿Fernando “Pato” Galmarini de novio con Moria? Así como tras la primicia de Caras las búsquedas sobre Galmarini se disparan en redes, mucho más los mensajes de WhatsApp a, sobre todo, sus tres hijos: Sebastián, Mariano y Malena. Incluso en los celulares de los asesores de los dos que son funcionarios. Y por supuesto en el de Massa. Hoy “cotiza” más en redes una frase de él sobre su nueva suegra que sobre su viaje a Estados Unidos. Es muy probable que del romance de Moria y Galmarini él se haya enterado por una foto mandada a su celular. Al menos así fue como lo supo Malena Galmarini: por la foto de la tapa de la revista. En su caso fue la noche del martes. Puertas adentro y con su equipo de trabajo en AySA, ella no esquivó el tema y deslizó una única frase: “Si él está bien, yo estoy bien. La están pasando bien, se divierten”. Un poco más locuaz estuvo Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia. Un poco nomás. A la periodista Andrea Taboada le dijo: “Ellos están bien. No sé si en pareja, pero están de novios (…) A Moria la conozco, pero no por esto”. Quizá hoy domingo Día del Padre, con los cuidados sanitarios por covid, haya reunión familiar. Sea de ese encuentro o de las ya publicadas de Galmarini y Moria juntos, una foto más para el futuro álbum de imágenes de “Lo que nos dejó la pandemia”.

DE PASEO EN NYC

Fuera de la agenda armada para Estados Unidos, María Eugenia Vidal tuvo tiempo libre. Con una Nueva York en primavera recorrió varios lugares. Y como hay argentinos en todos lados, la sorprendieron caminando con Enrique ‘Quique’ Sacco por el Central Park West, quizá para pasar por el Strawberry Fields, el espacio tributo a John Lennon.

BLANQUEo políticO

Así como sucedió con Amalia Granata en 2019, Santa Fe sumará este 2021 otra candidata que surge de los medios en la competencia política, en este caso a Juntos por el Cambio. Carolina Losada, de ella se trata, blanquea de alguna manera su oposición férrea al Frente de Todos al mostrarse días atrás con el radical Mario Barletta y anunciar así su pase del periodismo a la política partidaria. Veremos si es un viaje de ida o no.