Macri en el sur y la duda de si Nicolás Caputo se sumará

El que va camino a terminarse será para el mundo un año bisagra, inolvidable, doloroso también, de recambios y mucho más. Aunque algunas rutinas y costumbres se mantienen. Tal el caso de Mauricio Macri, quien, como viene haciendo hace unos años, elige Villa La Angostura para cerrar un año y comenzar el nuevo. Y el martes 15 ya se instaló allí con su familia. Otra vez también, en una casa en Cumelén. En ese country confluyen algunos conocidos del político y de su mujer como, por ejemplo, la extensa familia política de un ex funcionario que Macri tuvo durante su gestión, al frente de un ministerio que manejó una caja poderosa. También tiene casa allí una ex diseñadora de modas, quien con su socia supieron vestir a Inés Pertiné cuando era primera dama y, en un viaje a Países Bajos, preparó uno de los equipos que llevó Juliana Awada. Y próxima a ese country está la magnífica propiedad del empresario Eduardo Cohen, donde otras veces se alojó Macri. Como dato de color 2020, el country Cumelén generó una noticia escandalosa con vecinos de protagonistas. El motivo: usurpaciones intramuros, es decir, entre propietarios. Según detalló el medio local Diario Andino, “en plena pandemia, una reconocida familia del barrio construyó una pequeña casa en un lote. Otro particular los denunció por usurpación y con máquinas viales arrasó con la casa”. Denuncias, amenazas, daños y judicialización del tema. Y en ese papeleo resultó que esos terrenos son “remanentes de Vialidad Nacional” –es decir son del Estado– pero que se disputan privados. Pero este no fue el único hecho ruidoso que sucedió dentro del country Cumelén. Según el mencionado medio, “otro caso surgió en el corazón del barrio, por un lote de unos 2.500 metros cuadrados. Una vecina arremetió con su camioneta contra el auto de un abogado de Buenos Aires, quien inició una obra en el lote en cuestión; ella y su marido alegan tener posesión del terreno y están tramitando” los papeles para acreditarlo. Pero el abogado porteño también exhibió documentación que lo señala como titular de esa propiedad. Alta tensión que, como se ve, generó hechos violentos. Fuera de este cotilleo, el fin de año de Macri y Awada tiene un par de interrogantes: ¿Nicolás Caputo volará desde Estados Unidos para brindar por un 2021 venturoso con su “hermano de la vida”? Y por último: ¿quién cuidará durante 40 días de la huerta de Awada? Eso preocupa, y mucho, en alguna redacción.

Todo organizado

A los pocos días de la muerte del ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, su “colega” José ‘Pepe’ Mujica habló sobre él. Luego de recordar algunos momentos, no esquivó hablar de la muerte. En una entrevista en CNN, dijo que ya dejó todo organizado para cuando él ya no esté. Mujica quiere que lo cremen y que coloquen sus cenizas bajo un árbol de su jardín, donde está enterrada su perra Manuela. “Ella fue un caso único, fue un perra que vivió 22 años, y quiero estar junto a ella”, dijo con tono campechano el también ex mandatario de Uruguay.

Radicalizada

“Está muy radicalizada”. No hacía falta decir de quién hablaban cuando se apuntaba esa frase entre legisladores de Juntos por el Cambio. Hasta el ex presidente Mauricio Macri coincidió con esa calificación de la diputada Silvia Lospennato, quien, como en 2018, se cargó el tema del aborto en el PRO.