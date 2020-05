A dos meses del aislamiento, reaparecen caras conocidas

A poco más de dos meses de iniciada la cuarentena por el coronavirus, esta semana empezaron a aparecer algunas caras que estaban moviéndose de manera lateral, porque la coyuntura tenía ocupados a los que conservaron cargos en una agenda que les imponía otro tipo de urgencias diarias. Uno de estos laterales es Rogelio Frigerio, cuyo nombre circuló estos días pero con una camiseta que él mismo no reconoce. Es decir, es de los que consideran una espada macrista dado que más bien ese grupo –cuando tenía poder– consideraba al que fue su ministro de Interior, Obras Públicas y Viviendas como el del bando de “los políticos”. Es decir, de los que siempre creyeron en la política y los acuerdos como estrategia para gobernar. Y Frigerio sigue en esa misma postura, una que separa en ese territorio de los no oficialistas a opositores de “tirabombas” o “tiratuits”. Por supuesto, conversa con Mauricio Macri cuando este tiene ganas de reunir a varios para ver escenarios pos-Covid. Pero su relación más fluída sigue siendo con los que hoy tienen responsabilidad de gestión y que casualmente son los pro política: Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Gustavo Posse y Martín Lousteau.

Brecha gigante

En medio de la crisis económica provocada por el coronavirus, sumada a la brecha clásica de la distribución de ingresos, los sueldos de los CEOs volvió a ser tema de un informe que publicó Variety, la revista del showbusiness empresarial de Estados Unidos. Y como tal, teniendo en cuenta la situación complicada de la industria del entretenimiento, puso el foco en lo que ganaron en 2019 los directivos de ocho empresas como, por ejemplo, Disney, ViacomCBS, Fox y Netflix. Y resumió que, entre sueldo, bonos y dividendos por acciones, el “salario” anual promedio fue de US$ 37,6 millones. A su vez, tomaron el salario promedio de los empleados de esas ocho compañías y lo cruzaron con el de los CEOs; el resultado fue que para que los primeros lleguen a ganar lo mismo que los capos de las empresas deberán trabajar 410 años. Entre los mejor pagos está Reed Hastings, el CEO de Netflix, quien en 2019 ganó US$ 38,6 millones. Su caso es uno de los particulares, porque Hastings tiene un plus: posee el 2,1% de acciones de Netflix, que cotizan unos US$ 4.100 millones, y en lo que va de 2020 esas acciones sumaron US$ 1.100 millones adicionales.

Chau prime time

Un detalle ad hoc de que las sesiones sean virtuales en el Congreso Nacional es que cierta cuestión de divismo que hasta los legisladores tienen quedó soslayada. Antes de esta nueva forma de sesionar, los horarios preferidos para hacer uso del micrófono eran los cercanos al prime time televisivo. Por cuestión de marketing al fin, esa franja horario les garantizaba alguna posible aparición televisiva en los noticieros e incluso poder ausentarse una hora luego para ir a un programa periodístico. Ahora el entusiasmo se cambió ya que la modalidad en tiempos de coronavirus permite que los mismos legisladores hagan uso de los respectivos links con su participación en sesión y los distribuyan en todas sus redes. E incluso copien a periodistas por WhatsApp.