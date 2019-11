El desbande que enfrenta Angelici

El entusiasmo que generó el ingreso de Juan Román Riquelme a la lista opositora de Daniel Angelici lleva a muchos integrantes de la lista Ameal-Pergolini a decir que la elección del 8 de diciembre será un “fernet”. Es decir, el resultado será 70 contra 30 con un sonoro “¡Chau, chau, chau!” a la gestión de ocho años de Angelici... y de Macri también. En el revuelo que se armó también aparecieron nombres que integrarían la lista oficialista hasta que optaron por dejar la nave cuando Riquelme metió la cola y algo más como vice segundo. Y ellos son el ex gestor olímpico Gerardo Werthein, el televisivo Agustín Vila y la nieta más famosa, Juana Viale a quien le habían ofrecido una vocalía para contar con ella, en principio, en ciertas “presencias” que hace Boca para actividades sociales y culturales como hace algunas veces como invitada Teté Coustarot. En el caso de Vila, no es la primera vez que ese apellido quiere ingresar a la dirección de Boca Juniors. Hace cuatro años incluso, fue el propio Daniel Vila quien quiso ser vice de Angelici, y las diez líneas internas que en ese entonces respondían al Tano, se apuraron y tramaron una jugada que dejó al mendocino fuera de área. El saldo actual: no quedaron ninguno de los tres nombres. Ni siquiera los radicales que en algún momento supieron estar próximos a Angelici como los Nosiglia; hasta ellos y su gente finalmente cerraron el lunes con Ameal-Pergolini aún cuando lo de Riquelme era solo rumor.

Ayudita y adios

Gran calentura de algunos importantes empresarios con Fernando Cinalli. El broker de seguros hizo circular vía whatsapp (de empresarios) una lista con el gabinete del gobierno Fernández e incluyó en ese listado a su pareja Isela Costantini como futura presidenta de YPF. La ex Aerolíneas Aerolíneas nunca estuvo en listado alguno del nuevo gobierno y se tomó la cuestión como una operación de Cinalli para posicionarla. Herido por algunas críticas de ese chat whatsapero, el jueves Cinalli abandonó el grupo.

Cambio de epoca

Así como los teléfonos comenzaron a sonar con una asiduidad que antes no se daba, también los cafés se están dando en otros espacios más recoletos. Y fue así que al locuaz Eduardo Valdés se lo vio esta semana en el bar del Park Hyatt Duhau en una mesa con cinco interlocutores. Ese espacio hasta hace no mucho, también era el preferido para sus reuniones fuera de oficina de Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción que será recordada menos por su gestión y más carácter de bloqueado serial de Twitter.

En otra sintonia

Relajado a pesar de las críticas que recibió por sus dichos sobre la situación en Bolivia, Jorge Faurie levantó el perfil social en eventos como el premio que Italia le dio a Valeria Mazza o posar con los ganadores de la final de un reciente torneo de polo de alto handicap.