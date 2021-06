FLORENCIO RANDAZZO O EL HOMBRE ESTILO LOOP PREELECTORAL

El regreso de Florencio Randazzo por tercera vía, por calle angosta, por algún pasaje o una diagonal es seguido con discreción desde el oficialismo y celebrado desde la oposición. Mientras unos lo ven como un prototipo de lo que se convirtió Eduardo Duhalde con sus últimas declaraciones que ratifican aquello de que padece de “el dolor de ya no ser”, a un Guillermo Moreno que desde los bordes tira dardos para adentro con la misma vehemencia que cuando estaba en la misma vereda. En la oposición hay acercamientos con entusiasmo limitado. En Juntos por el Cambio ya tienen bastante discusión interna con los lugares a repartir. Y en lo que queda del resto opositor, su nombre tampoco genera un entusiasmo para decir “eureka”. Luego de su última incursión electoral y su consecuente resultado, Randazzo dejó algunos heridos y también llamados sin responder. Y como se sabe, si cuando después de una elección que no resultó como esperaba, la primera medida es convertirte en un monje zen que se recluye para “reflexionar”, el regreso al ruedo puede no ser precisamente el de la alegría ante la aparición del “hermano pródigo”. Igualmente dado que otra vez, según parece este 2021 todos los votos suman, por mínimo que sea el “porcentaje Randazzo” ostenta algún valor. Y eso les permite a él y otros nombres similares como pueden ser Margarita Stolbizer, José Luis Espert, Juan Manuel Urtubey y hasta Ricardo López Murphy gozar de ese foco mediático preelectoral.

SUPERHÉROE

En otra foto para el álbum “Lo que nos dejó la pandemia”, en el Vaticano el Papa se encontró con el Hombre Araña. Si bien en lo que va de su mandato clerical Francisco se topó con personajes varios, el acercamiento con el superhéroe en el área vip se viralizó. Dentro del traje estaba Mattia Villardita, un joven de 28 que hasta lo condecoró el ex presidente italiano Sergio Mattarella por su labor social en hospitales pediátricos.

DE ESO NO SE HABLA

La aceleración por conseguir el nombre de los candidatos de los respectivos partidos hace que funcionarios y demás tengan que responder sobre eso. La titular del PAMI, Luana Volnovich, no es la excepción. Y siempre dice lo mismo: “Salvo los periodistas, la gente que me cruzo sólo me pregunta sobre cómo sacar turnos y o si tal o cual medicamento tiene descuento para jubilados”.

CIUDADANO ILUSTRE

Política y show business. Es una combinación que parece muy argentina pero la globalización y, por supuesto las redes sociales, a diario dan cuenta de su universalidad. Por eso, poco sorprendió el agasajo que recibió Damián Betular en la visita de unos días que hizo a Dolores, su ciudad natal, y donde aún viven sus padres. Este chef pastelero fue sin duda la revelación de la última edición de MasterChef Celebrity. A pesar de lo que su familia le había anticipado lo que le esperaba, Betular igualmente se sorprendió para bien del recibimiento que tuvo a horas de la llegada a Dolores. Además de todos los agasajos espontáneos que protagonizó, en este viaje entró por primera vez en su vida a la sede municipal. Y fue para que el intendente Camilo Etchevarren y algunos funcionarios lo condecoren nada menos que como ciudadano ilustre.