por Redacción Perfil

Los ex funcionarios de vidal buscan clientes

Tras dejar el poder en la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, el ex jefe de Gabinete bonaerense y mano derecha de María Eugenia Vidal, y su ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, están en obra. Es que ambos se preparan para abrir un estudio de abogados sobre la avenida Figueroa Alcorta y, para ello, comenzaron la remodelación de las flamantes oficinas. Los ex funcionarios pretenden que esté lista en el verano aunque el operativo de seducción de clientes ya empezó y hay varias empresas de primera línea que contarán con sus servicios. Paralelamente, ambos siguen activos en política: Salvai coordinam en las sombras, las acciones con los legisladores provinciales, mientras que Ferrari prepara un paper para que Horacio Rodríguez Larreta utilice para modernizar el sistema judicial porteño.

Ruinas de espias

De la banda del ex comisario Aníbal Gordon y la Triple A hasta el llamado que dio origen a la represión que terminó con la muerte de Kosteki y Santillán, a dos torres de lujo basadas en energías sustentables, con piletas de natación y espacio de coworking. La tenebrosa “base Billinghurst” de la ex SIDE quedó este mes convertida en escombros. Tras su remate (el Estado recaudó 9,4 millones de dólares) arrancó la demolición para el nuevo proyecto, llamado Park Green, que se asentará sobre un terreno en Palermo, con salida a Billinghurst y Sánchez de Bustamante. Hace unos meses se desmanteló la icónica antena que estaba en medio de la manzana y en septiembre se subastaron los últimos muebles que quedaban.

David en la rosada

Poco después de que Diego Maradona visitara la Casa Rosada, el que ingresó con bajo perfil fue David Nalbandian. Ese mismo jueves, el ex tenista atravesó el Patio de las Palmeras y fue a ver al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Al salir caminando por la Plaza de Mayo, pasó inadvertido no solo para los turistas, sino también para los que iban a presenciar la marcha de las Madres.