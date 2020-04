por Redacción Perfil

LAS INTERNAS QUEDAN PARA EL POST COVID-19

Lo de los “médicos cubanos” no funcionó por fuera de las redes sociales. Si el tema no caló porque se lo neutralizó rápido o si sus agitadores ya hasta carecen de poder de fuego es anecdótico. Sí funcionó el del pedido de recorte de sueldos de la política en boca de personajes de la oposición, que presienten la merma de poder incluso dentro del paraguas partidario que por ahora los cobija. Pero incluso quien tiene el mango del paraguas en la mano –y el paraguas también– por momentos lo ladea para dejar sin cobertura a esos personajes de ubicación periférica. Si en los primeros días del aislamiento social fue Mario Negri quien marcó que la coyuntura puso en segundo plano los puntos de conflicto que se daban precoronavirus, esta semana fue uno de los integrantes de la mesa chica del gobierno porteño quien siguió en esa línea. Cristian Ritondo habló de trabajo en conjunto, y si hubiera diferencias de manejo, se habla puertas adentro, y que de todo esto pueden quedar algo más que fotos de coyuntura. Y se sumó Ricardo Alfonsín, para quien aquellos que alientan el recorte de salarios de funcionarios y empleados “carecen de imaginación política” y serán quienes “volverán con la cantinela de la reforma laboral y las AFJP”. Alfonsín viene algo sensible ante varios de ese grupo porque la diputada Mónica Frade inquirió en redes que se hiciera cargo de expatriar a los argentinos que estaban en España. La legisladora luego borró sus tuits ante su gaffe: Alfonsín aún no se mudó a Madrid.

EN CUARENTENA

Aunque la lectura tiene buena prensa en esta situación de aislamiento social, es la gastronomía la actividad que se ubica en el top 3 de las tareas hogareñas de varios actores sociales que tuvieron que reducir al mínimo el personal que solía tener en sus casas. La actividad física está sobrevaluada porque la falta del ámbito lógico para desplegarse la torna monótona. Incluso en aquellos que ostentan su gimnasio privado. Y también reuniones lúdicas de padres e hijos, como lo explicó el ex funcionario Guillermo Dietrich en Instagram, quien se puso a jugar con sus dos hijos los videojuegos que él tenía de chico.

BOCA POR GPS

No solo los políticos y empresarios modificaron la logística para explotar el uso techie. En el fútbol también sucede eso. En Boca Juniors, las reuniones entre directivos son online. Y una preocupación se cuela en varias de esas conferencias: el rebote de pagos en tarjetas de crédito de la cuota social. Además, a los jugadores de la Primera y de la reserva también se los monitorea a distancia: cada viernes se hace por video un control de peso, y dos horas al día se ponen un GPS para seguir un entrenamiento.

PUERTAS ABIERTAS

La coyuntura cambió la agenda y para no quedar afuera y hacer un aporte, la Embajada de Japón en Argentina abre las puertas a través de las redes sociales. Atentos a que la gastronomía es una de las actividades que más se está experimentando en el aislamiento social, la embajada convocó al chef Takehiro Ohno y a la cocinera Ximena Sáenz para clases de platos típicos. Y a eso sumaron talleres de la ceremonia del té, charlas sobre literatura japonesa y recomendaciones de películas niponas.

DESTINO SUIZA

Mientras en Ginebra esta semana Cancillería designó a Federico Villegas como representante permanente de Argentina ante los organismos internacionales en esa ciudad, desde Buenos Aires, Heinrich Schellenberg –embajador helvético– saludó formalmente ese nombramiento y gestiona la repatriación de los cien turistas suizos que quedan en Argentina, de los 300 que ya repatriaron a Suiza hace unos días.