Messi, en medio de un pase de factura.

Aunque no hay fecha aún, Scholas Ocurrentes anunció que este año decidió otorgar su premio Balón Educativo a Lionel Messi. Este reconocimiento, que en este caso realizaron chicos de Mozambique, lo dará en mano el propio papa Francisco. Pero lo que hasta ahí es una noticia más en el calendario de ambas instituciones –Scholas y Vaticano–, también generó suspicacias de pagar así no muy antiguas deudas. A saber, en 2015 la Conmebol había anunciado que iba a donar US$ 10 mil por cada gol que se diera en la Copa América. Al poco tiempo estalló un megaescándalo mundial y ese compromiso nunca se cumplió. Y ahora Scholas decide justamente, premiar a Messi, quien en su paso final por la reciente Copa América dejó la frase que se replicó en todo el mundo: “No podemos ser parte de esta corrupción”.

A recaudar.

Hay una apuesta fuerte para hacer que Martiniano Molina sea reelegido como intendente de Quilmes. Sin el apoyo de los radicales –ex aliados–, el asunto está disputado. Por eso, enviaron a Miguel Pichetto a apoyar la cena de recaudación de campaña que Molina organizó en el boliche quilmeño llamado –paradoja al margen– Santa Cruz. También se sumaron Diego Valenzuela, Oscar Luciani y los precandidatos Julián Amendolaggine y el ex conductor de TN Luis Otero.

En busca del autor.

Está algo molesto y lo hizo saber. Es que el ministro Oscar Aguad aún no encuentra interlocutor en Casa Rosada que le dé una explicación de por qué el miércoles se envió un comunicado con sello de su dependencia, y sin él estar informado del contenido previamente. La misiva titulada “El ministro Aguad repudia todo hecho que altere el orden democrático” llegó a los medios, al mismo tiempo que a su gente de prensa, y su origen fue debido a la minimización que el cordobés hizo del alzamiento carapintada de 1987 –“fue algo chiquito”– durante un reportaje en el programa de María O’Donnell, en radio Metro, consultado por la aparición de Aldo Rico en el desfile del 9 de Julio.

Ni de aquí ni de allá.

Terminado el duelo y apoyo emocional a Inés Pertiné, en los próximos días Antonio y Aíto dejan Argentina. El primero regresa a Berlín donde vive con Daniela, su mujer colombiana, y sus dos hijos, Zulu y Mael. Quien no se sabe bien dónde recalará es el menor de los De la Rúa ya que, Aíto es de los que al año acumula millas aéreas porque no tiene residencia fija: pivotea entre Berlín, Nueva York, Madrid, Punta del Este y Buenos Aires.

En obra 24 horas.

Podría decirse que Leandro Erlich se convirtió estos días en artista cuya obra “nunca duerme”. Es que el consagrado argentino pasó de inaugurar hace una semana la retrospectiva de su trabajo en el Malba –a abrir hace unos días otra en Beijing–. En tiempos de dólar alto, el museo argentino priorizó lo nacional a “lo importado” y la jugada está dando “brotes verdes”. La expo es un éxito de público.