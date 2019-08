Pedido anticipado con info reservada

Con el diario del lunes, las cosas siempre parecen más fáciles. Pero en medio de todo lo que sacudió el resultado de las PASO, hubo algunos de esos que rosquean 24x7 que están intentando averiguar qué dato manejaba Archibaldo Lanús para hacer una arriesgada jugada apenas días antes del domingo último. El ex embajador, alejado de mesas donde se toman decisiones pero sí con un agenda interesante, invitó a Cristina Kirchner a tomar el té. Ella fue con su secretario y él la esperaba con dos amigos y luego se sumó una tercera persona con contactos en Argentina y en Europa que le pidió a Lanús estar ahí para conocer a la ex presidenta. La reunión fue en la planta baja del Palacio Estrugamou, donde vive el ex diplomático. Hubo una recorrida por el salón y el escritorio, y finalmente se ubicaron en el comedor y degustaron delicias de una conocida confitería de calle Juncal. A modo de devolución de gentileza, ella le llevó un ejemplar de Sinceramente, dado que él le había enviado el último de sus libros. Pero al parecer Archie tenía buena información sobre el resultado de las PASO y el motivo principal del encuentro era ponerse a disposición ya no como embajador de un futuro gobierno sino como canciller. Y no solo eso, supo hacer de manera anticipada un comentario a dos personas que se encargaron de llamar a un par de periodistas para registrar el ingreso de Cristina al Estrugamou. Hecho que por motivos azarosos finalmente no sucedió. Archie se considera un embajador de por vida.

Por ahora no

Todas las agendas se están reacomodando. No hay funcionarios de gabinete nacional disponibles para integrar ciertos paneles y Guillermo Dietrich no quiso ser la excepción. El ministro era la figura estelar del encuentro que Council of the Americas había montado con antelación para el post PASO, el próximo jueves. Pero pasaron cosas y, dado el escenario, ese organismo tan alineado con la presente gestión pasó su próximo encuentro recién para el 4 de diciembre.

Hombres de poca fe

Por más que se señale que el papa Francisco se siente más cómodo con algunos integrantes políticos que con otros, ni durante ni después del resultado de las PASO 2019 hizo comentario alguno. Por eso llamó la atención que sí lo hiciera Vatican News, el sitio de información oficial vaticana. Ese medio publicó el martes un reporte sobre los efectos financieros de la derrota del oficialismo donde destacó que, si bien “Alberto Fernández dijo que no dejará de pagar la deuda con el FMI, lo cierto es que el mercado no le cree”.

Open arms porteño

En medio de la diáspora y un posible cambio en la Rosada y “la Provincia”, en broma se bautizó al edificio de la calle Uspallata, el Open Arms porteño. Así como ese barco rescata refugiados en el Mediterráneo, el edificio del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sería para muchos el espacio donde conseguir “refugio”.