por Redacción Perfil

Salvai cumplió 42 con discreto festejo. Esta vez fue en familia y con algunos amigos de la política nomás. En el álbum de los recuerdos quedó el festejo de los 40 hace dos años en un bar de moda de “Palermo extendido”, esa zona que el barrio más fagocitador de Buenos Aires incorporó para cotizar mejor el metro cuadrado. Esta vez, los 42 de Federico Salvai se celebraron en Mayling, el country del suegro donde pasan los fines de semana. Aunque el natalicio era el domingo, se anticipó con una cena el sábado, relajada, y a los invitados familiares se sumaron, entre otros, Gustavo Ferrari, Augusto Rodríguez Larreta, el banquero Gabriel Martino, Alejandro Macfarlane, y Cristian Ritondo quien ese día había llegado de Colombia con anécdotas a cuestas. Ni en esa comida el nombre de Miguel Angel Pichetto circuló como posibilidad como sí el de Martín Lousteau en la Ciudad. Pero como el motivo era festivo, la política estuvo de paso y las conversaciones derivaron en cuestiones futboleras.

Hipótesis. Donde tampoco se mencionó la posibilidad de Pichetto como vice de Macri fue en el cóctel de Adeba (Asociación de Bancos Argentinos). La noticia se supo dos horas después de terminado el mismo. De hecho, por ejemplo, Jorge Brito (h) ensayó nombres y escenarios hipotéticos de cómo se leerían en el exterior duplas económicas de la fórmula F&F, en especial, la de Nielsen y Alvarez Agis. Y fue la presencia de Brito padre la llamativa quien se mostró locuaz ante solo periodistas.

No pareja, sI vecinos. A poderoso empresario –que le escapa al alto perfil aunque no siempre– le cortaron incipiente relación con mujer de alto perfil, pero que se esfuerza por mantener a discreción su vida privada. Hubo entre ambos salidas e incluso un viaje a Miami, pero ella le puso un punto final. El empresario no se da por vencido e incluso, casualmente, consiguió para mudarse una propiedad muy próxima a la de ella.

No pudo ser. Al aceptar Urtubey ser vice de Lavagna, María Laura Leguizamón se quedó sin ser vice en la fórmula, que tenía de presidente al salteño.

Lanzamiento. En 2007 la periodista María Seoane comenzó a trabajar en este proyecto con Víctor Santa María cuando redactaron lo que fue el primer cuaderno de lo que finalmente se llamó Eva Perón. Esa Mujer, libro que acaban de lanzar. “Abordamos la historia de Eva como biográfica; Eva es la biografía de la Argentina, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos; es pasado y es presente,” dijo María Seoane en la presentación del libro.

Por su parte, Santa María aseguró que la historia de Eva “es una oportunidad esencial para no olvidarnos de dónde venimos, dónde nacimos, dónde nos criamos. Si uno me pregunta por qué soy peronista diría que por procedencia. Me críe en un lugar de trabajadores donde Eva era Santa Evita, y se la recordaba todos los días.” En el lanzamiento participaron Dora Barrancos, Alejandro Dolina y Nacha Guevara.