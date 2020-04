por Redacción Perfil

De la urgencia de hoy y el día despúes. Hay una agenda urgente y una futura. Y la urgente llevó a Emmanuel Macron a extender hasta el 11 de mayo el aislamiento social en Francia. La otra, la futura, la habilita el 3 de abril y hasta ahora tiene una fecha de cierre el 3 de mayo y es la que un grupo de parlamentarios galos llamaron le Jour d’après o “el día después”. Para discutir “el día después” se habilitó una web para que los franceses opinen de cómo avizoran ese futuro no tan lejano. Y para organizar idearon once tópicos que siguen un calendario para que especialistas –por internet– hagan sus ponencias. “El desastre de Covid-19 debe obligarnos a repensar nuestras sociedades (…) surge un profundo cuestionamiento de nuestros fundamentos sociales, nuestras escalas de valor y nuestro modo de producción (…) y convencernos de que otro mundo es posible y que debe ser imperativamente más ecológico, más democrático, más unido”, dice parte del prólogo que busca inspirar la más participación de los franceses. La salud se ubica como tópico número uno, también las formas nuevas de producción, el hombre y la máquina, la necesidad de una sociedad de consumo moderado, repensar qué es el bien común, la solidaridad, y también la redistribución de la riqueza, que ubica al final de todos los temas. El espacio no está bloqueado a extranjeros y se tornan interesantes las propuestas que disparan los debates. Discusiones que, dado el sacudón mundial del coronavirus, se tornan muchas de ellas de carácter casi universal.

Es mío, mío, mío. Alto conflicto hogareño se arma cuando Cristian Ritondo tiene una agenda que incluye muchas reuniones por web. Y es que el diputado y titular del bloque del PRO se “apropia” del escritorio de su hijo adolescente. Y no solo de su pantalla –que suma a la suya– sino del sillón gamer y ergonómico que su hijo tenía como de absoluta propiedad. A medida que avanza el aislamiento social, la negociación pasa por altos y bajos. El adolescente de 15 años es un high techie y supo hasta no hace mucho ranquear a nivel profesional en los campeonatos de Fortnite.

Confinado. En su penthouse de Quito y sin pisar la calle. Así atraviesa Jaime Duran Barba su aislamiento social. Las noticias de Ecuador ubican a ese país en una emergencia sanitaria preocupante y el politólogo está preocupado. Por eso, solo ve a su nieto y a su hijo por internet. Y es que Duran Barba acumula factores de riesgo: edad, diabetes, hipertensión y tiene un marcapasos.

Una misma moneda. Salud y economía. Dos palabras y conceptos que marcan en esta pandemia. El Gobierno puso la primera por delante de la segunda y hasta el momento hay un consenso respecto de esa ubicación. En este contexto, hace unos días la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa abrió su agenda para compartir su visión y sobre todo aportar ideas, atendiendo que “reconoce como muy acertadas las medidas gubernamentales tomadas hasta el momento para enfrentar el Covid-19; dado los resultados positivos”. Sí señalan que salud y economía son dos caras de una misma moneda y una dicotomía. “No pretendemos discutir cuándo salir de la cuarentena (…) sí dar nuestra opinión sobre cómo debería ser planificada esa salida”, apuntan. Y ofrece al comité de expertos en salud que asesora al Gobierno especialistas en economía dado que “ese ‘cómo’ debe ser producto de un consenso entre expertos de ambos campos.”