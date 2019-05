por Redacción Perfil

Más noticias de elespia Espía Espía Espía

Dilema recurrente: que hacer con Carrió. Hay muchos frentes abiertos, pero el tema Elisa Carrió preocupa por el rebote mediático que genera. De a poco, ella está partiendo lanzas con casi todos, y es solo Macri quien siempre medió para contenerla. Pero Córdoba fue para muchos un límite ante el resultado y su verborragia posterior no calmó esos ánimos. ¿Adentro o afuera? No es una decisión fácil. Sí hay quienes analizan que es mejor mostrarle la puerta de salida que verla a ella dando un portazo. Los primeros sostienen que terminaría consumiéndose porque le quedan pocos amigos y que se evitaría que portazo mediante argumente su desencanto con Macri. Los segundos, argumentan que no es momento de perder alfiles y que el Presidente siempre sabe cómo calmarla y renovar la fe de Carrió en el proyecto. Por eso, estos últimos consideraron inoportuna la foto que Marcos Peña publicó en redes junto a Mario Negri después de que –como ella mismo recalcó– lo dejaron solo en la derrota.

Tiempo de descuento. Ampliar Cambiemos, o no... Esa es la cuestión que entró en tiempo de descuento casi tanto como la definición de la casaca que usará Sergio Massa. El resultado de Córdoba volvió a agitar posiciones y, en el caso de Ricardo Alfonsín – y sus noventa convencionales– reforzó la idea de crear un frente nuevo. Martín Lousteau –para algunos el Massa de ese espacio, pero menos florido–, aún no define cómo jugará, y el resto como Alfredo Cornejo ya dieron su posición aún cuando ampliar, se cree, dejará afuera a muchos.

Estrategia. Si de definiciones se trata también el peronismo K bonaerense también está corrido por el tiempo. En el encuentro en Merlo se fijaron reglas para la definicion del candidato a gobernador y unificaron posición respecto de los territorios. Esto es en los lugares donde tienen intendentes y donde nadie mida 25 o 30 puntos –intendente incluido– no debería haber interna. Un escenario que según sus encuestas no se da en ningún lado, es decir, los intendentes no tienen contrincantes que tengan mediciones altas.

Libros más libros. Los “Fernández” sacarán sendos libros: el de Aníbal se llama Las zonceras del cambio; el de Alberto, aún sin título, es sobre el Poder Judicial.

Roja y camionera. Se agrandó la familia y en medio del agite judicial y político, Hugo Moyano se alegró porque fue otra vez abuelo. Su hijo Pablo fue padre de Isabella –quien a horas de nacer ya era socia de Independiente.

Bodeguita de Ritondo. Desde los chorizos al disco que hacía en Pinamar cuando ser ministro de María Eugenia Vidal no figuraba en plan personal alguno, el carácter de anfitrión de Cristian Ritondo supera al de cualquiera de los funcionarios bonaerenses. Y esa no es la única razón por la que su piso palermitano se convirtió en el espacio de reunión para tratar “de todo y más”. Además de la discreción que da un lugar privado, se suma para Ritondo el jugar de local y una vez que se retiran los invitados, él va de la mesa a la cama, sin escalas. Pero los otros, aún cuando las comidas son de “copa controlada”, lo chicanean para que habilite alguno de los vinos que atesora en su surtida bodega.