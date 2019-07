Espia

Costantini develo un secreto personal

En spetiembre se cumplirán 18 años de la inauguración del Malba. Pero recién hace unos días, Eduardo Costantini develó un secreto respecto al origen del nombre de su ya famoso museo. Lo hizo ante un reducido grupo de invitados a una charla que dio en ese espacio cultural Glenn Lowry. Este norteamericano no solo es desde 1995 director del MoMA de Nueva York sino el responsable de que el Malba se llame de esa manera. Según relató el empresario ante el atento registro para redes que hacía su novia, la modelo Elina Fernández Fantacci, que cuando buscaba el nombre para su museo tuvo un lapsus de egolatría y quiso bautizarlo con su propio nombre, es decir “Eduardo Costantini”. Y con el tono ameno que lo caracteriza, fue Lowry quien lo hizo recapacitar cuando le dijo, directo y llano: “Ese es el peor error que podés cometer”. Y fue así como su famoso espacio cultural devino –después de varios otros nombres– en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. De todos, fue el ego y no el diablo el que metió la cola. Es sin duda el ego una conducta difícil de dominar, sobre todo en algunos self made men. Y vale el ejemplo para este empresario que, para dejar su sello, le estampó al Malba la aclaración de “Colección Costantini”. Ese relato suscitó una irónica analogía: ¿acaso no será una característica de los empresarios relacionados a “la construcción”? Y quien mencionó esto recordó que Amalita también puso “Fortabat” a su museo cuando lo inauguró.

Me lo lleve por error

Con la llave correcta, Claudia Rucci se subió al auto equivocado. Y es más: se fue manejando desde un estacionamiento próximo a La Recova hasta las cercanías del Congreso. Pero no fue la ex diputada bonaerense quien se percató del error sino la propietaria del auto, quien al intentar retirar el suyo del estacionamiento descubrió la inesperada casualidad: ambas tenían un auto de modelo y color similar. Y sobre todo uno que, dado el caso, se abre con más de una llave.

Doble nacionalidad

Con sorpresa, la Embajada argentina en España recibió al ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, quien optó por la nacionalidad argentina, condición que le viene por parte de su padre que nació en Mendoza. Este político ibérico de 72 años es candidato para ser alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, con rango de vicepresidente. Para nuestro país, según comentó el embajador argentino Ramón Puerta, simbólicamente es un mensaje de alto voltaje político que Borrell tenga la doble nacionalidad. Este vínculo de alta intensidad diplomática y política, detalló en una conversación informal durante una reunión con Borrell y funcionarios de la misión argentina en España y quedó plasmado en el apoyo personal y afectivo de España al Acuerdo Unión Europea-Mercosur.