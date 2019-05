A muchos abogados no les importa la ley

Pablo Slonimsqui

Cristina Fernández de Kirchner se permitió el lujo táctico de designar un abogado defensor para atender los muchos juicios que enfrenta.

Alberto Beraldi, así se llama el colega elegido para la tarea, es profesor de derecho procesal penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una referencia para varias generaciones de abogados, y está acostumbrado a respetar la ley y sé que le gustaría que los jueces hagan lo mismo.

Tras una severa acumulación de derrotas, logró que la Corte Suprema atendiera uno de sus reclamos. Se trata de un planteo que, por sus características, debe ser necesariamente resuelto antes de que empiece el juicio oral.

Frente a la eventualidad de que se suspenda la audiencia prevista para el día martes próximo –las razones dejaron de importar de inmediato– estalló un pequeño gran escándalo, y muchos periodistas y abogados cuestionaron la decisión de la Corte desde lo jurídico, lo político y, quien diría, lo moral. Sin ponerse colorados, afirmaron que el Poder Judicial complota en favor de la ex presidenta.

Siempre se le atribuyen motivos ocultos a esta clase de decisiones. No importan los fundamentos, si una resolución gusta, se la aplaude. Y si no gusta, chiflidos. Un maltrato a la inteligencia, no hay nada tan audaz como la ignorancia.

Parece imposible que alguien pueda razonar de ese modo. Los hechos y las opiniones cada vez coinciden menos. Se dan respuestas que no pueden conectarse con ninguna pregunta.

Me gustaría decir algo de los abogados que van a la televisión para hablar de procesos en los que no intervienen, y evidentemente no conocen (salvo que hayan leído, en el caso, diez mil hojas para matar el rato), y de los cuales tengo la peor opinión: un muestrario del horror, como si los hubieran contratado en una agencia. Cuesta ver a profesores de la facultad dando a entender que las garantías constitucionales son cuestiones que solo interesan en un plano místico.

Para los amantes de la Justicia a la carta, la idea de hacer un juicio justo no está incluida en el menú.

*Autor de Forum Shopping Reloaded.