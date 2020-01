Dar la vuelta al año en 17 fotos

ENERO. Brasil. En el primer día del año, el ultraderechista Jair Bolsonaro tomó posesión de la presidencia de Brasil. El mandatario ya había sido declarado ganador en una segunda vuelta electoral realizada el 28 de octubre de 2018. Tras 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y dos años de transición con el presidente Michel Temer después del impeachment de Dilma Rousseff, Brasil eligió un ex militar. Además, siete de los 22 ministros que asumieron con él también son militares retirados o tuvieron formación en el ejército. Días después se reunió con Macri.

FEBRERO. Femicidios. Un relevamiento realizado por el observatorio Ahora que Sí Nos Ven, a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país durante los meses de enero y febrero de 2019, precisó que en la Argentina se registraron 54 femicidios. Es decir, hubo una víctima de violencia machista cada 26 horas en lo que iba del año. De los datos que reunió este análisis, surgía que el 96% de los agresores eran hombres del círculo íntimo y conocidos de las víctimas (37% parejas, 25% ex parejas, 16% familiares, 18% conocidos) y que el 6% de ellos pertenecían a fuerzas de seguridad. “La violencia machista se cobra la vida de una de nosotras casi por día; sin embargo, el Estado sigue sin destinar los fondos necesarios para aplicar las leyes vigentes de protección”, dijeron desde el observatorio.

MARZO. 15 M. La marcha contra el cambio climático fue el 15 de marzo de 2019. Millones de personas en todo el mundo realizaron una huelga mundial, como rechazo a la pasividad de los gobiernos en aplicar políticas y leyes que velen realmente por el medio ambiente y atenúen los efectos del cambio climático. La huelga fue ideada y encabezada por el movimiento FridaysForFuture, liderado por la joven activista sueca Greta Thunberg.​ La protesta se llevó a cabo en numerosas ciudades de 123 países, con cerca de 2 mil manifestaciones, en su mayoría realizadas de forma organizada y pacífica.

ABRIL. Notre Dame. Uno de los monumentos más importantes de París, la catedral de Notre Dame, quedó envuelta en un gran incendio el 15 de abril. El fuego se inició en la estructura que sostenía el techo, donde se estaban realizando trabajos de restauración. Unos quinientos bomberos trabajaron durante cinco horas para contener el incendio. Sin embargo, no se pudo evitar el derrumbe de la aguja de la torre principal. Las donaciones para reconstruir Notre Dame superaron los 500 millones de euros. Empresas francesas y particulares realizaron aportes de magnitud.

MAYO. ‘Sinceramente’. En la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Cristina Kirchner, en ese momento senadora nacional, presentó su libro Sinceramente. El acto se desarrolló el 9 de mayo en la Sala Jorge Luis Borges de La Rural. El discurso de la ex presidenta en aquel acto generó mucha expectativa por lo que podía anunciar de cara a las elecciones. Allí estuvieron presentes diputados, artistas, militantes y periodistas. Nueve días después, Cristina comunicó en redes sociales que ella se postularía como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente.

JUNIO. Hong Kong y corte de luz. Un proyecto de ley, que autorizaba la extradición a otros territorios, entre los que se encontraba la China continental, provocó una gran manifestación en Hong Kong el 9 de junio. Un millón de personas se expresó en la calle. Los manifestantes temían que los ciudadanos de la isla fueran juzgados bajo un sistema que no priorizara el respeto por los derechos civiles y políticos, y que los críticos del gobierno chino fueran perseguidos. En Argentina, el 16 de junio hubo un apagón masivo.

JULIO. Clubes y Trump. Donald Trump fue el primer presidente norteamericano en funciones en pisar Corea del Norte. “Cruzar esa línea ha sido un gran honor”, declaró después. Junto a Kim Jong-un, sellaron el compromiso de retomar las negociaciones nucleares trabadas. Días después, en Argentina, el 7 de julio, en la noche más fría del año, en medio de una acción solidaria promovida por Juan Carr, de Red Solidaria, más de veinte clubes abrieron sus puertas para que distintas personas en situación de calle pudieran pasar la noche bajo techo y tener un plato de comida caliente.

AGOSTO. Las paso y el Amazonas. A nivel nacional, el 11 de agosto fueron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ese día la sociedad argentina manifestó su deseo de un cambio de rumbo político. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, obtuvo el 47,32% de los votos, y le sacó 15 puntos de ventaja al entonces presidente, Mauricio Macri (32,28%), de Juntos por el Cambio. Ese mismo mes, ardió el Amazonas. Hubo 82.285 focos de incendio en Brasil. El gobierno de Bolsonaro redujo los esfuerzos para combatir la tala, la ganadería y la minería ilegales.

SEPTIEMBRE. Maradona. Luego de 24 años, Diego Maradona regresó al fútbol argentino como director técnico de Gimnasia. El primer partido oficial fue el 15 de septiembre contra Racing. Ese día la Academia se impuso 2 a 1. Maradona tomó el desafío de levantar a un equipo que estaba último en el campeonato y cerraba la tabla de promedios. Los directivos confiaron en que la llegada del ex capitán del seleccionado argentino podría ayudar a la institución a salir de su duro momento futbolístico.

OCTUBRE. Manifestaciones y elecciones. Millones de chilenos reaccionaron y dijeron basta. Todo comenzó con la suba del boleto del subte. Días después, en Argentina fueron las elecciones del 27 de octubre, que determinaron un cambio total en el escenario político nacional. Alberto Fernández fue elegido presidente con un 48,10% de los votos, mientras que Mauricio Macri, a pesar de perder, obtuvo un 40,37%. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof venció a María Eugenia Vidal. Horacio Rodríguez Larreta logró ganar en primera vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, con un 55% de los votos, y mantuvo a Cambiemos en el poder.

NOVIEMBRE. Lula LIVRE. Después de estar preso 580 días, la Corte Suprema de Brasil ordenó la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El 8 de noviembre, el mismo día de su liberación, Lula dio un discurso ante miles de sus seguidores en São Bernardo do Campo. Allí acusó a Bolsonaro de estar vinculado a las milicias paramilitares. El referente del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado por causas de corrupción en dos instancias judiciales. El veredicto impidió que ganara las elecciones en octubre de 2018.

DICIEMBRE. Argentina. El 10 de diciembre, Alberto Fernández asumió como nuevo presidente de la Nación junto a su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner. Ese día, juró el cargo ante la Asamblea Legislativa en el Congreso y recibió la banda y el bastón presidenciales. En su discurso, resaltó la situación económica en la que recibió el país, se refirió a la deuda y a la relación con el FMI. Desde 1928 no sucedía que un presidente no peronista entregara el poder sin una crisis institucional. Tanto Fernández como Macri destacaron el valor de este hecho histórico. Días después, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se refugió en Buenos Aires, el 12 de diciembre.