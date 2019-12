por Agustina Grasso

Comienza 2020, año ansiado, y las predicciones no se hacen esperar. ¿Será realmente un año de cambio de paradigma? ¿Qué pasará con el dinero? ¿Desaparecerá? ¿Será realmente el año en que reinen las criptomonedas –sobre todo la tecnología blockchain, que tiene detrás más que las monedas en sí–? ¿Quedarán los billetes en el pasado?

Actualmente, el 50% de los habitantes de Argentina está fuera del sistema bancario, mientras que el 100% tiene celular o acceso al móvil. Por lo cual no es descabellado pensar que las criptomonedas, como la bitcoin, vayan ganando cada vez más terreno: no es necesario estar bancarizado para tener acceso a esta clase de ahorro.

Carlos Banfi, quien dirige las operaciones de Huobi Argentina –una de las plataformas de intercambio de activos digitales líderes mundiales, con sede en China, que acaba de arribar al país–, plantea que, “a nivel nacional, el 16% ha transaccionado en cripto. Eso quiere decir que somos en Latinoamérica el primer país que las usa y es muy alto a nivel mundial también”.

Pero qué pasa si el principal problema es que tal vez estemos haciendo la pregunta equivocada: en vez de decir cuándo van a desaparecer los billetes, quizá la cuestión sea hasta qué punto la criptomoneda puede convivir con otros medios de pago como las tarjetas de débito y crédito, y las fórmulas de pago digital como Paypal, Apple Pay o Google Wallet y las billeteras digitales de los bancos. Los especialistas aseguran que nos acercamos a un futuro con menos papel moneda, no hacia un futuro sin ningún tipo de moneda física.

¿Qué sucederá con el dinero físico? –le preguntó PERFIL a Banfi. “Por ahora, las criptomonedas siguen quedando en conocimiento de comunidades que están en tema y la idea es que los conceptos de blockchange y bitcoins sean cada vez más masivos. A mucha gente, en otro países, le hizo el click cuando vio que, por ejemplo, puede comprar un auto con criptomonedas y que las transacciones tienen valor. Y que se puede hacer transacciones en todas partes del mundo”.

Mercado más amplio. Para Banfi, la manera en que las personas se involucran con este mercado es “por recomendación. Al común de la gente le decís bitcoins y no sabe de qué estás hablando. Lo que sucede en la plataforma es que con la moneda más conocida, que es la bitcoin, los usuarios se registran y compran. Lo más común es que se compre un porcentaje chico de bitcoins, ni siquiera uno entero (que equivale a US$ 8 mil)”. El empresario, que también dirige Telinfor, explica que una vez que el dinero está en el monedero, “la transacción de transferirlo se puede pasar inmediatamente a un amigo o familiar, y es todo gratis. No se cobra el mantenimiento ni nada. Y si esa persona necesita el efectivo, pedís en la plataforma que se cambie a su moneda local y se acredita a una cuenta corriente o a una billetera electrónica”.

Banfi, de Huobi Group, que acumula a nivel global un volumen de negocios que ya supera US$ 1 billón, aclara que “las criptomonedas pueden generar un cambio radical en la forma de hacer política monetaria. Al ser 100% digitales, su emisión puede ser controlada y respaldada en base a los parámetros definidos. A nivel global, Huobi mueve más de US$ 1.000 millones al día”.

Por su parte, en un artículo de Esquire, Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y autor de La maldición del dinero, revela que “el gran problema con el dinero en efectivo es que en todos los países avanzados una gran parte se usa para facilitar la evasión de impuestos y un gran espectro de otras actividades delictivas. La prevalencia de grandes billetes, por ejemplo el billete de 100 dólares o el billete de 500 euros, también obstaculiza la capacidad de los gobiernos para responder rápidamente a las crisis financieras. El sistema actual simplemente permite que sea muy fácil hacer intercambios ilícitos repetidos a gran escala en efectivo con billetes grandes”.

¿Por qué conviene comprar bitcoins? “Primero, para diversificar ahorros y no tener todo en un solo lugar. Hay criptomonedas estables que no varían de precio, y otras que sí, como la bitcoin. Se habla además de la seguridad de los blockchanges, que son como un registro de transacciones y no hay manera de hackeo ni que se puedan cambiar los datos, y la estructura de los bloques es descentralizada: no hay una sola persona que haga los registros. Es una comunidad que valida la transacción y cada movimiento queda registrado. Son 10 mil usuarios que validan transacciones. Permite guardar registros para atrás y no pueden ser alterados. Además, no lo bancarizás ni necesitás un lugar físico seguro. Le podés confiar la tenencia a Huobi, que es como un banco central de monedas. Pero, más allá de una plataforma intermediaria, está la posibilidad de bajar la moneda a una especie de USB y guardarla bien. Y si la llegás a perder, también se puede recuperar con una secuencia de claves”, concluye Banfi.

Granjas y mineros. ¿Cómo se producen las bitcoins? –le preguntó PERFIL a Banfi. “Ahí entran en juego los conceptos de granjas y la llamada minería. Los mineros son los que autorizan permanentemente estos bloques y como recompensa se les dan porcentajes de las bitcoins. Las granjas son galpones llenos de servidores que están todo el tiempo transaccionando y autorizando bloques. Más autorizaciones doy, más recompensa, más gano. Hay algunos secretos para que esto sea rentable, y el principal elemento es la energía. Los servidores están permanentemente encendidos, y eso conviene donde la energía es más barata, como el norte de Brasil o Paraguay. Además, calientan mucho. Hay muchos mineros en Canadá por el clima, que favorece no tener que poner aires acondicionados. Y no todas las monedas son minadas. Hay muchas que directamente se emiten. Generalmente, cada criptomoneda tiene un servidor específico”.

Por su parte, bitcoin es una moneda finita. ¿Actualmente en qué número se está? “Bitcoin tiene un algoritmo donde el máximo de emisión son 21 millones de bitcoins. Hace unas semanas, se minó la bitocin 18 millones. Por lo cual, quedan solo 3 millones de bitcoins. Entonces, poder minarla se hace cada vez más difícil porque necesitás más tiempo y más energía de procesamiento en los servidores. Se estima que la 21 millones va a ser pasado el año 2100. Y se estima que su valor va a ir en aumento, mientras nos acerquemos al final”, explica Banfi.

El ranking de los países sin billetes

Los billetes y monedas tienen los días contados en el mundo entero, pero especialmente hay cinco países que serían los que más chance tienen de decirle adiós al papel en 2020. Suecia, Corea del Sur, China, Reino Unido y Somalilandia. Suecia es uno de los sitios en los que se utiliza menos dinero en efectivo del mundo. En el año 2016, solo el 1% de los pagos en Suecia se hizo con monedas o billetes, y expertos esperan que para 2020 esta cifra haya bajado al 0,5%. En el país escandinavo es legal que las tiendas no acepten pagos en metálico, y de las 1.600 sucursales bancarias existentes en su territorio, 900 no negocian en efectivo. Esto no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Los especialistas explican que se inició años atrás, cuando en 2016 dejaron de emitirse nuevos billetes en Suecia, donde los minoristas están legalmente autorizados a rechazar el pago en efectivo y es habitual ver en muchos locales, incluidas cafeterías y bares, el cartel de “Zona libre de efectivo”.

China. Después de una prohibición de 2017 en los intercambios de bitcoins por parte del gobierno chino, Huobi detuvo los retiros de bitcoins. Sin embargo, este país ha vivido el mayor crecimiento en pagos sin efectivo de entre los veinte países con las economías más potentes del mundo. Estos pagos se realizan con el escaneo de códigos QR. Por su parte, hay otros países donde aún se prefiere el cash. Según una encuesta del Banco de España, el 53% de los españoles prefiere el efectivo, aunque usen mucho más en su día a día las tarjetas de crédito.

En Noruega, tan solo el 10% de las operaciones que se realizan cuenta con dinero en efectivo. Cifras como esta han llevado al vicegobernador del Banco Central noruego, Jon Nicolaisen, a afirmar que el papel moneda desaparecerá en una década, y todo debido a los ciudadanos, que son quienes se inclinan por hacer uso de los medios de pago electrónicos.

En 2017, Corea del Sur puso en marcha un plan de acción para una sociedad con menos monedas, ya que entiende que su uso tiene un costo elevado. La idea era empezar por tiendas y, si el proyecto funcionaba, ampliarlo en el tiempo hasta 2020 para analizar sus resultados.

Así evitan que los usuarios tengan que cargar con cash tras la compra. No obstante, la intención del Banco de Corea del Sur no es suprimir las monedas del todo. Todavía hay jóvenes y ancianos que no se defienden con los pagos electrónicos.

¿Se cumplirá la profesía y 2020 será un año con muy poco efectivo, o nunca se les dirá adiós a los billetes?.