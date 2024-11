El regreso de Trump

El “ejército burocrático”

Ruth Ben-Ghiat*

Con el deseo de Donald Trump de ser un dictador como elemento central de su personalidad y su plataforma política, las elecciones de 2024 fueron un referéndum sobre si los estadounidenses desean continuar viviendo en una democracia o prefieren algún tipo de gobierno de hombre fuerte. Eligieron lo segundo. Por supuesto, muchos que votaron por Trump dirían que tomaron su decisión por su promesa de reducir el precio de los alimentos, porque hay demasiados inmigrantes ilegales en Estados Unidos o porque las ciudades están plagadas de delincuencia y personas sin hogar. Pero no se equivoquen: la campaña de Trump fue un ensayo para la autocracia, con elogios a dictadores extranjeros como modelos de liderazgo, advertencias sobre el enemigo interno (sus oponentes políticos) y una descripción de Estados Unidos como un experimento democrático fallido, el basurero del mundo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los autoritarios suelen decir lo que van a hacer, tanto como un medio para intimidar a quienes puedan resistirse como para preparar al público para lo que está por venir. Basándonos en lo que Trump ha dicho, debemos prepararnos para una declaración de estado de emergencia alrededor del día uno (el término utilizado por el movimiento MAGA de Trump y su proyecto de políticas, Proyecto 2025, para una toma de poder autoritaria). La justificación podría ser una amenaza (inexistente) de la izquierda marxista radical, una invasión de inmigrantes (inexistente) o alguna conspiración (inexistente) ideada por el enemigo interno demócrata y belicistas globalistas extranjeros.

Bajo este estado de excepción, el ejército burocrático de Trump (término usado en el Proyecto 2025 para referirse a su grupo de funcionarios públicos politizados) podría desplegarse para desmantelar el estado administrativo, completando así la destrucción de las instituciones democráticas liberales de gobernanza de Estados Unidos. Con el tiempo, habría una represión constante de los derechos reproductivos y de voto; una amenaza constante de violencia política; el saqueo desenfrenado de recursos públicos por parte de oligarcas; una creciente desigualdad económica; investigaciones de críticos que terminarían en encarcelamiento (o tal vez ejecución, una fantasía recurrente de Trump), y posiblemente el despliegue del ejército contra manifestantes y para llevar a cabo deportaciones masivas.

Estos abusos son familiares en la historia del autoritarismo. Ahora, Estados Unidos los experimentará de primera mano.

*Profesora de Historia Italiana en la Universidad de Nueva York.

Si cumple, aumentarán los precios

Jeffrey Frankel*

Las dos áreas que más me preocupan son la política exterior mal dirigida de Estados Unidos y el daño a largo plazo a las normas de verdad, democracia y respeto al Estado de derecho. Pero estas áreas no son las principales prioridades para gran parte del público estadounidense. Los votantes suelen decir que les preocupa más la economía. Se preguntaron: ¿Estamos mejor que hace cuatro años?, y respondieron con un claro “no”. Esto es notable, ya que en noviembre de 2020 las muertes por covid-19 eran de 10 mil por semana y el desempleo era del 6,7%, en comparación con el 4,1% de hoy.

Se escuchan diversas explicaciones sobre la percepción pública de un bajo desempeño económico. Tal vez la más común sea que la inflación bajo Joe Biden ha sido mayor que durante el primer mandato de Donald Trump. Sin embargo, la mayoría de las políticas económicas que Trump ha promovido tienden a aumentar los precios, suponiendo que las lleve a cabo. Estas políticas incluyen desafíos a la independencia de la Reserva Federal y presión para bajar las tasas de interés; depreciación del dólar para contrarrestar la supuesta subvaluación de las monedas de los socios comerciales; grandes recortes fiscales no financiados, lo que ampliaría el déficit presupuestario; fuertes aumentos en las tarifas, hasta un 60% en todas las importaciones de China y hasta un 20% en todas las demás importaciones; y la deportación masiva de inmigrantes indocumentados y restricciones a la inmigración legal.

Si esta predicción de mayor inflación en los próximos cuatro años se cumple, ¿los votantes estadounidenses tomarán nota? ¿Olvidarán los seguidores de Trump en 2028 cómo votaron en 2024?

*Profesor de Formación de Capital y Crecimiento en la Universidad de Harvard, formó parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton.

El gran misterio de los 13 millones de votos

James K. Galbraith*

Me fui a la cama temprano la noche de las elecciones, sin sorprenderme por el resultado. Entre las razones: precios, tasas de interés, guerras, genocidio, un caso de demencia y una campaña vacía cuyo tema principal fue: ¡Oh no! ¡No el otro tipo!

Donald Trump puede ser viejo, iracundo y errático, pero no es vacío. Kamala Harris proyectaba ese vacío. Su presidencia habría estado en manos de asesores, personas como Paul Krugman o Liz Cheney. Si Harris hubiera trazado un rumbo propio, tal vez podría haber ganado; pero si hubiera sido capaz de eso, Joe Biden no la habría elegido como vicepresidenta hace cuatro años.

Sobre la gloriosa economía, Krugman defendió la posición del Partido Demócrata: el crecimiento es un éxito notable, la inflación parece controlada y las afirmaciones de que tenemos una mala economía son tan creíbles como las que dicen que los migrantes armados han tomado Times Square. Solo había un problema: revisando sus cocinas y sus cuentas bancarias, parece que millones de votantes no estaban de acuerdo.

En el Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico, Thomas Ferguson presenta un argumento contundente: hasta la pandemia, los años de Trump trajeron aumentos de ingresos para los trabajadores estadounidenses, y los alivios por covid-19 reforzaron esos beneficios; pero luego, las subidas de precios los eliminaron. Mientras tanto, la Reserva Federal alimentó un auge de consumo impulsado por el efecto riqueza entre los ricos, y luego las altas tasas de interés congelaron el mercado de la vivienda para todos los demás.

El gran misterio de estas elecciones, hasta ahora, es que el voto general de Trump apenas cambió de 2020 a 2024, mientras que la caída de Biden a Harris fue de unos 13 millones de votos (de 81 a 68 millones). Es un cambio enorme y muy desbalanceado. ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero es una pregunta que debería plantearse y responderse.

*Profesor de Gobierno y presidente de la Cátedra de Relaciones Gobierno/Empresas en la Universidad de Texas en Austin.

Perdió la democracia

Aziz Huq*

Los estadounidenses votaron por sus bolsillos y no por su conciencia. Entre los valores abandonados en las elecciones presidenciales de 2024 estuvieron la humanidad, la decencia, la democracia y el Estado de derecho.

Puede parecer paradójico, o incluso contradictorio, decir que la democracia perdió en una votación que arrojó, si nada más, un claro reflejo del sentimiento popular y una elección presidencial correspondiente. Pero no hay nada extraño, o incoherente, en decir que una elección democrática puede socavar la democracia: el siglo XX lo demostró ampliamente. Es completamente posible que una sociedad elija a un candidato o partido que haya demostrado, y luego reiterado en voz alta, su negativa a seguir las reglas establecidas de la competencia democrática y su determinación de usar el enorme poder del gobierno para dominar o debilitar a sus oponentes.

El ahora completamente trumpista Partido Republicano no ha mostrado ninguna vacilación en usar retórica y violencia que desprecia la idea de tolerancia mutua y moderación. Se puede esperar que ese movimiento político se afiance y transforme el gobierno federal en una herramienta no solo para sus políticas, sino más generalmente para su hegemonía duradera. Se puede anticipar que el Estado de derecho se doblegue cada vez más, convirtiéndose en un instrumento para transformar caprichos en órdenes, sin perspectivas de que el poder sea controlado de manera que lo haga predecible en lugar de arbitrario.

En las próximas semanas o meses se hablará de si las instituciones democráticas de Estados Unidos probablemente demostrarán ser resilientes. Es importante observar que estas instituciones ya han fallado en una prueba importante: existen varios mecanismos legales destinados a evitar que un presidente en funciones viole la confianza pública y las leyes vigentes para permanecer en el poder. Impeachment, descalificación por insurrección o rebelión y procesamiento penal, todos fallaron. Fallaron como medios para asegurar el Estado de derecho. Y fallaron como señales de ineptitud para el cargo.

Como resultado de ese fracaso, el público ahora ha repudiado esos votos contra Donald Trump usando sus propios votos para reelegirlo. Lo que queda puede ser resiliente, pero si es suficiente para contar como “democracia” está por verse.

*Profesor de Derecho en la Universidad de Chicago.

Todos sufrirán por la guerra comercial

Harold James*

Donald Trump y los republicanos han ganado decisivamente unas elecciones libres y justas. La democracia es muy eficaz para captar las preocupaciones más apasionadas de los votantes. A los estadounidenses les preocupaban la inflación y la inmigración, y aunque la democracia también era un tema importante, la forma en que Kamala Harris fue instalada como la candidata demócrata tras la retirada de Joe Biden generó suspicacias. Los demócratas seguramente emprenderán un doloroso análisis sobre el fracaso de insistir en un proceso de nominación más democrático en su convención en Chicago.

Desafortunadamente, aunque la democracia es buena para resaltar las inquietudes, no es necesariamente efectiva para producir los mejores remedios. Los estadounidenses están preocupados por el aumento de precios, pero los aranceles propuestos por Trump encarecerían muchos bienes aún más. Electrodomésticos, electrónicos y ropa costarán más, y los agricultores estadounidenses una circunscripción clave en algunos estados se verán gravemente afectados cuando otros países tomen represalias. Todos, incluyendo a Estados Unidos, sufrirán una guerra comercial.

El comercio ha sido una preocupación central para Trump desde la década de 1980, cuando estaba obsesionado con una supuesta amenaza japonesa para apoderarse del mundo. Pero esta siempre fue una visión limitada de la transformación económica que ocurrió a fines del siglo XX, y la mentalidad de suma cero de Trump no ayudará a los estadounidenses hoy. De manera similar, su amenaza de expulsar a inmigrantes indocumentados muchos de los cuales trabajan en empleos que los estadounidenses no quieren hacer probablemente no reduzca la presión de los precios ni cree más empleos para los ciudadanos estadounidenses.

La nueva administración inevitablemente culpará a la Reserva Federal de Estados Unidos, en lugar de a sus propias políticas, por cualquier nueva turbulencia monetaria. Mientras tanto, la herencia fiscal de la crisis financiera mundial, el primer mandato de Trump, la pandemia de covid-19 y las políticas de gasto de Biden seguirán presentes. Sin un plan fiscal claro y coherente, una proporción cada vez mayor del presupuesto se destinará al servicio de la deuda, a menos que la administración logre presionar a la Reserva Federal para mantener bajas las tasas de interés. Pero si eso sucede, podemos esperar una inflación mucho más alta y decir adiós a la posición dominante del dólar en el sistema financiero mundial.

*Profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton.

Un magnate inmobiliario, no un estadista

Charles A. Kupchan*

La victoria decisiva de Donald Trump responde, al menos por ahora, una pregunta central que se cernía sobre las elecciones: ¿Sobrevivirá el centro político? La respuesta, claramente, es no, y no solo en Estados Unidos. La victoria de Trump no augura nada bueno para el centro político a nivel global, incluyendo Europa, donde los extremos ideológicos continúan ganando terreno. Muchas de las democracias del mundo parecen encaminadas hacia un período prolongado de polarización y populismo iliberal, con Estados Unidos liderando el camino.

El regreso de Trump al poder debería servir como una llamada de atención, incitando a esfuerzos urgentes para abordar los factores que han vaciado el centrismo político y alimentado el crecimiento de un populismo estridente. Estos pasos deben abordar dos desafíos claves.

Primero, tras la erosión del contrato social de la era industrial, Estados Unidos necesita reconstruir su clase media. Trump ha prometido hacerlo, recurriendo a aranceles protectores para convertir a Estados Unidos en una potencia manufacturera. Pero las barreras proteccionistas no solo arriesgarían hacer estallar la economía global; también fallarían en resolver el problema.

En una era de digitalización y automatización, la magnitud de cualquier posible recuperación manufacturera no se acercará a lo necesario para devolver a una amplia franja de trabajadores estadounidenses a la clase media. En cambio, el gobierno de Estados Unidos necesita trabajar con el sector privado para diseñar un ecosistema educativo y laboral que permita a los trabajadores ganar un salario digno a medida que evolucionan la automatización, la inteligencia artificial y otras tecnologías. Gran parte de este esfuerzo debe centrarse en crear y llenar empleos bien remunerados en el sector de servicios, donde trabajará la mayoría de los estadounidenses –y donde ya está empleado aproximadamente el 80% de la fuerza laboral en Estados Unidos–. Lo mismo aplica para otras economías avanzadas.

Segundo, Trump necesita trabajar con el Congreso para reformar el roto sistema de inmigración del país. La afluencia de migrantes a través de la frontera sur ha sido una fuente importante de polarización y descontento electoral. Ya es hora de promulgar una legislación que asegure la frontera, establezca un sistema ordenado y simplificado para procesar la inmigración legal, y trace un camino humanitario para resolver el estatus de millones de migrantes indocumentados. Muchas otras democracias, particularmente en Europa, también necesitan abordar la reforma migratoria.

En cuanto al impacto global de su regreso al poder, Trump promete ser mucho más unilateralista que aislacionista. El mundo debería prepararse para una política exterior ferozmente transaccional; los líderes extranjeros deben entender que estarán tratando con un magnate inmobiliario, no con un estadista. Los aliados necesitarán gastar más en su propia defensa para mantenerse en buenos términos con Trump. Ucrania deberá prepararse para buscar una solución diplomática a su lucha contra la agresión rusa. Israel puede tener más libertad mientras busca derrotar el eje de resistencia, pero deberá preparar un plan de paz posguerra que sea del agrado de Trump. Tanto aliados como adversarios deben estar listos para una serie de nuevos aranceles de Estados Unidos, aunque tal vez puedan negociar acuerdos comerciales que agraden a Trump, ayudando así a prevenir la fragmentación de la economía global.

Trump logró una victoria contundente. Podemos lamentar ese resultado, pero debemos tratar de sacar el máximo provecho de él.

*Profesor de Asuntos Internacionales en la Universidad de Georgetown. Sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional bajo los presidentes Bill Clinton y Barack Obama.

Percepciones, más que estadísticas

Carla Norrlöf*

La economía fue un tema importante en estas elecciones, pero operó dentro de un contexto más amplio en el que las cualidades de liderazgo percibidas y los factores demográficos contribuyeron al éxito de Donald Trump. Las encuestas a boca de urna indican que el 52% de los votantes confía más en Trump para manejar la economía, una perspectiva probablemente reforzada por el crecimiento positivo de los ingresos en todos los grupos durante su mandato anterior. Además, Trump fue abrumadoramente favorecido entre el 30% de los votantes que valoran la “capacidad de liderazgo” de un candidato y entre el 28% que buscan a alguien que “pueda traer el cambio necesario”.

Muchos estadounidenses votan con sus billeteras. El quintil de ingresos más bajo (aquellos que ganan menos de US$ 30 mil al año) experimentó un mayor crecimiento de ingresos bajo Joe Biden y favoreció a Kamala Harris. Los votantes en el segundo y tercer quintil (US$ 30 mil-US$ 99.999) experimentaron un mayor crecimiento de ingresos durante la administración anterior de Trump y lo favorecieron esta vez. La inflación probablemente erosionó el poder adquisitivo de sus ganancias, lo que llevó a una insatisfacción económica. Entre los votantes que sintieron que la situación financiera de sus familias es peor ahora que hace cuatro años, el 81% apoyó a Trump, lo que sugiere que las percepciones subjetivas de dificultades económicas pueden haber superado las estadísticas de ingresos reales.

Harris también enfrentó desafíos únicos que pudieron haber afectado la percepción de los votantes sobre ella. El escrutinio que enfrentó eclipsó sus contribuciones sustantivas y su mensaje sobre temas como inmigración, atención médica y equidad. Las narrativas mediáticas a menudo minimizaron sus logros, centrándose en controversias o debilidades percibidas. Como en 2016, Trump recurrió a un lenguaje simple y anecdótico para abordar las inquietudes de los votantes sobre la economía y la inmigración. Estaba bien posicionado para prometer un regreso al crecimiento de ingresos logrado durante su primer mandato y para responder con fuerza a los desafíos en la frontera sur, que se consideran significativos en general.

Trump también atacó despiadadamente la credibilidad de Harris y se apoyó en estereotipos racistas y sexistas, llegando a llamarla estúpida y de bajo coeficiente intelectual. Y, sin embargo, ha enfrentado numerosas acusaciones relacionadas con conducta sexual inapropiada, fraude fiscal, obstrucción de la Justicia, interferencia electoral e incitación a la insurrección del 6 de enero de 2021. Es un testimonio de su extraordinaria habilidad para evadir consecuencias el hecho de que los votantes aún lo perciban como un líder creíble.

*Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto.

Promesas que costarían más de siete billones de deuda

Cecilia Elena Rouse*

De acuerdo con su campaña, la agenda económica de Donald Trump se centrará en extender algunos o todos los recortes de impuestos de 2017 que están a punto de expirar, reducir otros impuestos individuales y empresariales, fortalecer la defensa nacional y abordar la inmigración. Si se suman otras promesas electorales (incluyendo algunas que aumentarían los ingresos), el Comité por un Presupuesto Federal Responsable estima que la agenda de Trump añadiría US$ 7,75 billones a la deuda nacional proyectada de Estados Unidos para 2035. Esto se sumaría a los US$ 26 billones de deuda que ya existen, que la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que aumentará a más de US$ 50 billones para 2034, incluso sin las propuestas de Trump.

El gobierno federal de Estados Unidos no tiene una restricción presupuestaria oficial, pero una carga de deuda federal tan grande ciertamente impulsará la presión para recortar gastos. La pregunta es qué y dónde cortar. En 2023, el gasto discrecional como los desembolsos para defensa, transporte, beneficios para veteranos y educación representó solo alrededor de una cuarta parte del presupuesto. Este gasto debe ser aprobado cada año y es negociado como parte del proceso presupuestario. La mayor parte del gasto está en programas de derechos, como Medicare, Medicaid y Seguridad Social (además de algunos otros), que están establecidos por ley. Sin reducir completamente el gasto discrecional, no hay suficiente espacio para implementar la agenda deseada por Trump y mantener un presupuesto federal adecuado.

¿Y cómo hacer espacio para nuevas prioridades? A menos que los legisladores estén dispuestos a reformar los programas de derechos y encontrar fuentes adicionales de ingresos, habrá muy poco espacio fiscal para las políticas necesarias para impulsar la productividad económica, como invertir en nueva infraestructura o encontrar formas de apoyar a una fuerza laboral que envejece. Además, el aumento de la deuda federal de Estados Unidos promete ser inflacionario, lo que exacerbará los problemas económicos de muchos estadounidenses. Trump enfrentará muchos desafíos durante su segundo mandato, y los legisladores solo podrán abordarlos si cuentan con un respiro fiscal para iniciar reformas.

*Expresidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos Joe Biden, y actual presidenta de la Institución Brookings.

La sensación de un país roto

Anne-Marie Slaughter*

En 2008, Barack Obama ganó la presidencia con una plataforma de esperanza y cambio, basada en un manifiesto político titulado “La audacia de la esperanza” y con la canción “Yes, We Can”, el “Sí, se puede”, como tema central. Kamala Harris intentó la misma estrategia este año, mirando hacia adelante e intentando pasar la página de una era de división y odio creciente. Esta vez, el miedo triunfó sobre la esperanza.

La mayoría de los estadounidenses están simplemente demasiado enojados. Los hombres están molestos porque sienten que están siendo desplazados, perdiendo sus roles tradicionales de proveedor, protector y líder. Los jóvenes están enojados porque no pueden permitirse el estilo de vida de clase media; una casa, hijos, autos y vacaciones que sus padres tenían. Los estadounidenses rurales están profundamente enfadados con las élites de las costas y de las grandes ciudades, las personas en el poder que los consideran incultos y provincianos.

Los estadounidenses de todo el país están enojados por los precios –de los comestibles, transporte, medicamentos, cuidado de niños y otras necesidades– que a menudo han alcanzado niveles absurdos, haciendo imposible vivir como antes. Uber y Lyft se presentaron hace una década como alternativas a los taxis caros; hoy, incluso trayectos cortos cuestan entre 30 y 50 dólares en muchas ciudades. Los estadounidenses que están experimentando un cambio demográfico rápido están molestos con los inmigrantes, a quienes perciben como personas que están tomando el control y rehaciendo el país.

Las mujeres también están enojadas, por la pérdida de control sobre sus propios cuerpos. Pero su enojo no fue suficiente para cambiar la marea.

La ira a menudo refleja el miedo, y hay muchas razones para temer en un mundo profundamente incierto y violento. También refleja la sensación persistente de que Estados Unidos en sí su infraestructura, sistema de salud, fronteras y sistema político está roto. A pesar de los muchos éxitos de Joe Biden, las visiones sombrías de Donald Trump capturaron el estado de ánimo nacional. Ganó como un ariete de cambio enfurecido, apuntado directamente contra el sistema mismo.

*Exdirectora de planificación de políticas en el Departamento de Estado.

Se votó por un cambio que no llegará

Laura Tyson*

En la mayoría de los indicadores macroeconómicos crecimiento del PIB, desempleo, inflación en descenso, inversión empresarial, bolsa de valores y crecimiento salarial real ajustado por inflación, la economía de Estados Unidos es la envidia del mundo. Sin embargo, millones de votantes en estados rojos (republicanos) y azules (demócratas) y a través de diversos grupos demográficos votaron por Donald Trump porque están profundamente enojados de que la economía no haya cumplido sus expectativas. Quieren un cambio de dirección, una economía que beneficie a todos.

Pero, bajo Trump, no obtendrán lo que desean. Obtendrán recortes de impuestos que benefician desproporcionadamente a los ricos, financiados a través de recortes devastadores en el Affordable Care Act, Medicare, Medicaid, Seguridad Social y otros programas claves para la clase media. Obtendrán déficits presupuestarios federales más grandes, y con ello, tasas de interés más altas. También obtendrán aumentos masivos en los aranceles a lo largo de toda la economía que elevarán los precios, particularmente para los consumidores de ingresos bajos y medios. La economía estadounidense en general se verá arrastrada por un dólar más fuerte, aranceles de represalia impuestos por socios comerciales y la incertidumbre empresarial resultante de los planes de Trump para trastocar las reglas y cambiar o eliminar programas en todas las principales agencias gubernamentales. La agenda económica de Trump es una receta para la estanflación y una creciente desigualdad salarial y de ingresos.

Además, el plan de los republicanos para restringir los derechos reproductivos de las mujeres tendrá consecuencias económicas negativas para ellas y sus familias. A pesar de las tormentas e incendios históricos, Trump abandonará los incentivos efectivos y favorables para las empresas del Inflation Reduction Act que promueven la transición hacia la energía limpia (a pesar de que los estados rojos se han beneficiado desproporcionadamente de estas políticas). En sus relaciones económicas con China, podría adoptar un enfoque transaccional de arte del acuerdo, negociando acuerdos bilaterales que reduzcan el déficit comercial. Su patrocinador oligárquico, Elon Musk, hará todo lo posible para mantener a los competidores chinos de Tesla fuera del mercado estadounidense de vehículos eléctricos. Esto mantendrá los precios altos y ralentizará la transición hacia los vehículos eléctricos, una transición esencial para reducir las emisiones de carbono y limitar el calentamiento global.

Mientras dilapida el liderazgo estadounidense en este desafío clave de seguridad nacional y global, es probable que Trump le dé al presidente ruso, Vladimir Putin, lo que quiera en Ucrania, y autorice los planes de Benjamin Netanyahu para buscar un conflicto armado con Irán y acabar con la posibilidad de una solución de dos Estados. Al retirarse de la OTAN o reducir drásticamente el papel de Estados Unidos en la alianza, los europeos quedarán solos.

*Exdirectora del Consejo de Asesores Económicos del presidente durante la administración Clinton, es profesora en la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California.

Copyright de todos los textos: Project-Syndicate.