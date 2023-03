Gabriela Oliván es una equilibrista que balancea su manera de entender y representar el mundo con iguales dosis de mentalidad corporava y conciencia ciudadana. Al otro lado de la pantalla, suena siempre criteriosa; puede volverse reflexiva sin dar sermones, puede hablar de negocios sin dejarse fascinar por el dinero.

“Será que siempre tuve una sensibilidad para mirar no sólo mi carrera profesional sino también lo que ocurría a mi alrededor ( ) Soy de Monte Grande, y vengo de una familia en la que no hubo antes nadie que tuviera tulo universitario. Y mi fuerte formación crisana siempre me mantuvo con los pies en la Tierra y tratando de ayudar a los demás”. Okey. Entonces va quedando claro por qué ahora, sin una corporación que la cobije, su capacidad de impulsar proyectos sigue intacta, al punto de que está liderando una red de más de3.500 mujeres de todo el mundo, brindándoles capacitación, alianzas estratégicas, y dotándolas de herramientas para encarar la era de la comunicación algorítmica de la mejor manera.

Durante seis años Gabriela fue la Directora de Comunicaciones de Accenture para toda Hispanoamérica. Al relatarlo, reconoce que ocupar posiciones depoder le costó muchísimo, más aún en su primer empleo, cuando trabajaba en la industria del petróleo, masculina por excelencia.

Sin embargo, se define “feminista moderada, porque creo en la complementariedad y agradezco a muchos hombres que creyeron en mí a lo largo de mi carrera. Pero también, cuando cursaba una beca Eisenhower sobre el futuro del periodismo, tuvimos acceso a estudios que señalaban que las mujeres teníamos que amigarnos con la tecnología. Entonces entendí que eso aplicaba a los medios de comunicación, y yo tenía una red enorme de periodistas, por mi rol en Accenture. Bueno ahí pensé ”chicas, esto aplica a ustedes; si yo empiezo una red, y pienso formas en que podamos comunicar los cambios tecnológicos que estamos viviendo, ¿se enganchan?”Y ahí nació WINN.

Ajá. De eso se trata hoy la vida de Gabriela. Woman in the News Network es la fundación que ella preside, porque la creó mientras era la responsable de la comunicación de una de las empresas líderes del mercado tech, pero se la llevó consigo cuando “comprendí que era empo de dar un paso en mi carrera, y profundizar este proyecto que ahora ene que ser sustentable, pero, además, no defraudara tantas personas que esperan de nosotras todo el apoyo para ser mejores en sus profesiones”.

WINN ene un consejo asesor de lujo –Marna Rúa y Silvia Fesquets se destacan allí– además de periodistas femeninas de los principales medios del país colaborando para ofrecer mentorías, seminarios, cursos, y una red de contactos que vincula organizaciones como la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex con instuciones académicas y un sinn de etcéteras.

Es interesante comprender que Oliván, en los años que lleva dirigiendo WINN, eligió no poner el foco en lo que podría haber mejorado su perfil como ejecuva. No apostó por su crecimiento en tanto responsable de un área, ni siquiera inviró empo, esfuerzo o dinero en ello.

Poco antes de que estallara la crisis sanitaria, publicó un libro en el que analiza cómo la inteligencia arficial (las plataformas, los algoritmos, las redes sociales, las Big Tech) se vuelve decisiva en el modo en que nos comunicamos. Su ópera prima se llama Comunicación 5.0: del impacto tecnológico a la colaboración, y ofrece reflexiones de corte antropológico alrededor.