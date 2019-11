Las instituciones que concentran la vocación diplomática en Argentina

Albino Gómez

La diplomacia es una profesión que requiere gran pasión y que, fundamentalmente, exige tener la firme decisión y la vocación de estar dispuesto a representar los intereses nacionales, bajo el lema de: “hablo por la Argentina”.

Además, la carrera diplomática presenta un componente muy especial porque su práctica, como es obvio, no solo se cumple dentro del país, sino gran parte en el exterior, experiencia que puede ser muy determinante, pero no siempre grata. Sería muy útil que quienes sienten inclinación por intentar esta carrera supieran a ciencia cierta si cuentan con la capacidad necesaria para aprovechar todo el enriquecimiento que los viajes no turísticos, sino de trabajo y años de estadía, pueden brindar, sin un exceso de nostalgia por el país que se ha dejado que llegue a bloquearlos.

Porque se trata de una actividad que afecta toda la vida personal, familiar, social y cultural. En caso de que el funcionario diplomático, sea hombre o mujer, esté en matrimonio, surgen también interrogantes vinculados con la capacidad de su pareja para vivir en el exterior, dejando a veces alguna profesión que no pueda, en todos los casos, seguir ejerciendo. También es complejo el problema que se plantea con respecto a los hijos: trasladarlos de un destino a otro o volver a salir de Buenos Aires puede implicar serios conflictos.

Interés y mitos. Lo que un aspirante a diplomático debe tener, antes que nada, es un interés genuino por las relaciones internacionales. Pero como podría ser satisfecho en el ámbito académico, la decisión de desarrollarlo en el Servicio Exterior de la Nación debe de surgir de la voluntad de cumplirlo en beneficio del país desde el Estado.

Además, debe saber que acerca del Servicio Exterior hay muchos mitos, fantasías y juicios carentes de validez, generalmente por estar fundados en lo que podría ser la vidriera de las embajadas.

Porque no suele percibirse la permanente tensión entre el mundo en el que hay que actuar y las posibilidades que otorga la realidad política, económica, social y cultural del propio país, más la voluntad circunstancial de la Cancillería. Si la percepción personal de un diplomático no coincide con la de la administración de turno, lo único que puede salvarlo es el humor, la templanza y la paciencia. Ya que cualquier voluntarismo que lo condujera a ir más allá de las posibilidades que la propia Cancillería le permita lo transformaría en algo así como un falso influyente.

Fuera de ello, desde la calle se tiene la creencia de que la vida diplomática es una suerte de turismo de lujo, cuya actividad se cierra cada día con un cóctel o una comida. Pero no se considera la gran diferencia que existe entre asistir a cierto tipo de actos, comidas o recepciones, a título personal, sin otro interés que el pasatiempo u obligación social, y el hacerlo profesionalmente para encontrarse con ciertas personas y dar o recibir información.

Por propia experiencia, puedo afirmar que hay muchos elementos comunes entre la diplomacia y el periodismo, dado que ambas actividades demandan el constante análisis de realidades y situaciones. Por supuesto, el periodista goza de mayor libertad de expresión, está menos acotado en sus movimientos y mucho menos atado a formalidades. Pero, al igual que un diplomático, el periodista no viaja turísticamente ni participa de ciertos actos de una manera ingenua o puramente social. Los diplomáticos y los periodistas, salvo en familia o con amigos, están siempre en funciones, porque ambos han elegido un trabajo de tiempo completo, y muchas veces hasta más que eso.

Cónsules. También es necesario recordar que París, Londres, Nueva York, Roma o Madrid no son los únicos destinos posibles. Hay mucho más que decenas de embajadas y consulados y hasta centenas, en todos los continentes, y un funcionario del Servicio Exterior tiene que estar dispuesto a desempeñar su tarea en cualquiera de ellos, así fuera en el lugar más remoto del planeta, incluso en los que a ningún argentino se le ocurriría siquiera visitarlo como turista.Por otro lado, tal vez hasta se ignore que los destinos en los países limítrofes son siempre sumamente importantes para el ejercicio de la diplomacia. Y a veces, hasta mucho más que los de grandes capitales europeas o de otros continentes,

Es insoslayable, asimismo, la gran importancia que tiene la labor consular, mucho menos conocida que la que se realiza en las embajadas o en las representaciones ante los organismos internacionales. Hace ya muchísimos años, siendo yo un joven cónsul adjunto a cargo de la sección Argentinos en el Consulado General en Montevideo, todos los días volvía a mi casa con la enorme satisfacción de haber podido resolver gran cantidad de problemas personales y de situaciones circunstancialmente conflictivas de ciudadanos argentinos. Cosa que el trabajo en las embajadas no le otorga al funcionario, cualquiera sea su grado, ese resultado diario e inmediato que se logra a través de la labor consular

ISEN. Desde 1963, gracias a la creación del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), por decisión del entonces canciller Carlos Manuel Muñiz, el Cuerpo Permanente del Servicio Exterior está dotado de un plantel con capacitación profesional ejemplar para la administración pública. Sin embargo, su eficacia plena depende en gran medida del buen aprovechamiento que de sus virtudes haga uso la administración de turno. Y para ello, cada nuevo gobierno no debería tomar a la Cancilleria, como se ha hecho muchas veces y en gran medida, como un botín de guerra. Para evitarlo, debería privilegiarse el cumplimiento estricto de la Ley del Servicio Exterior, sin dar lugar a ninguna excepción. Porque si no se parte de este punto básico, no será posible tener una verdadera carrera diplomática, ya bastante dañada por la anacrónica vigencia de los 25 nombramientos de embajadores políticos que cada nueva administración puede designar, lo cual resulta verdaderamente desestimulante a los que llegaron a ese grado, no solo por haber cumplido unos treinta años o más de carrera, sino de una manera realmente muy valiosa y probada. Y también muy desestimulante para quienes luchan por obtener el grado más alto, ocupado por quienes no se prepararon por años para ello.

Apsen. Para defender la carrera y su mejor desarrollo, cuando el ISEN llevaba veinte años produciendo innovación e intercambio, ya en democracia, el 26 de marzo de 1985, se fundó la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen), como herramienta eficaz para tales fines, tanto en el exterior como dentro del país. A lo colectivo de la diplomacia, el Apsen incorporó su mirada sobre el mundo individual de sus afiliados, sus problemas en el ejercicio de la labor diplomática, sus necesidades más acuciantes.

El ISEN y el Apsen produjeron desde sus realidades propias, y de modo mancomunado, un crecimiento de la calidad del Servicio Exterior de la Nación que permite que hoy se lo señale por su solidez intelectual y profesional. Por ello consideré importante que el 4 de octubre, al festejarse el Día del Diplomático, la presidenta del Apsen, embajadora Marta Insausti de Aguirre, hiciera saber que hoy hay en actividad 1.013 funcionarios, provenientes de todas las provincias del país, con formación en la más amplia gama de disciplinas, de los cuales el 65% eran hombres y el 35% mujeres.

La embajadora Insausti recordó que el servicio exterior es la única carrera profesional de la Administración Pública Nacional, una carrera que implica, además de exigencias de tipo académico y el conocimiento de idiomas, el acompañamiento del grupo familiar, que no solo sufre el desarraigo sino que en muchos casos provoca que cónyuges interrumpan carreras profesionales y otras actividades con la consecuente afectación de sus derechos previsionales, y encuentran dificultades de distinto tipo a la hora de insertarse profesional, académica o artísticamente en su lugar de destino, o a su regreso al país.

La Argentina, destacó la presidenta del Apsen, cuenta para representar y defender los intereses nacionales con un servicio exterior federal, fuertemente comprometido con los valores democráticos, la libertad de pensamiento y de expresión, y representativo de la sociedad a la que servía. Un servicio exterior que respeta los derechos humanos, vela por la integración regional, la solución pacífica de controversias, el derecho internacional en general, el multilateralismo, la apertura de mercados, la promoción comercial y cultural y la proyección económica internacional. Y todo lo hace sin claudicar en su defensa de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.

*Periodista, escritor y diplomático.