¿Por qué no he venido antes?

Paladina de la lucha contra la violencia de género, Fiorella Mannoia triunfó en su primer concierto en Argentina, el 3 de junio en el Teatro Coliseo. La multipremiada artista italiana paseó por las calles de Buenos Aires, que no conocía: “Volveré”, declaró, encantada con la ciudad a la que, precisa “solo pude darle un mordisco”. Su viaje fue también ocasión “para darnos cuenta de que ha llegado el momento de grabar un disco de música latinoamericana”.

Fiorella es una de las principales cantautoras contemporáneas italianas y está en primera línea en la lucha contra la violencia de género. A pocas horas de regresar a Europa, reveló a PERFIL que antes de fin de año lanzará junto a otras artistas italianas una fundación contra la violencia de género.

Su canción más conocida (Lo que las mujeres no dicen) cuenta el silencio de las mujeres que esconde historias de represión, discriminación y violencia. Icono de la música italiana desde hace más de cinco décadas, el del Coliseo fue su primer concierto en la Argentina. El show fue un éxito: Mannoia es conocida por la energía que pone en el escenario, una característica que se repite también a nivel personal.

Comunicadora innata y de grandes ojos celestes que esconde atrás de lentes negras, Fiorella habla con voz profunda y lentamente. A lo largo de su carrera ha publicado casi cincuenta álbumes sin contar las participaciones en los festivales más prestigiosos y colaboraciones con reconocidos cantautores de todo el mundo. Lejos de interpretar el papel de “diva”, que le correspondería a pleno, Fiorella se deja llevar por la “onda” de Buenos Aires.

“Durante esta breve visita me he sentido siempre a gusto, cerca de casa, a pesar de estar muy lejos si lo medimos en kilómetros, dice a PERFIL. Me parece que Buenos Aires es la única región italiana de habla española. En la calle no me reconocen, pero igual en cuanto oyen hablar italiano todos se acercan, me cuentan sus historias… aquí todo el mundo tiene un pariente, un tío, un primo, un hijo, un abuelo en Italia”.

“Solo hemos logrado darle un mordisco a Buenos Aires. Volveré, me gustaría tener tiempo para comprender los diferentes ‘estratos’ de la ciudad, su geografía. En el Teatro Coliseo fui recibida de manera excepcional, es el único teatro italiano fuera de Italia. La verdad, añade, no sé por qué no vine antes”.

—“Lo que las mujeres no dicen” (de Enrico Ruggieri y Luigi Schiavone) es un ejemplo de cómo la música puede ser una poderosa herramienta para abordar cuestiones sociales. Es una canción de 1987, han pasado más de tres décadas y sigue siendo un éxito. Fiorella, ¿qué es lo que las mujeres no decimos?

—Las mujeres hemos dicho mucho, estamos diciendo mucho, pero desafortunadamente seguimos teniendo un grave problema con la violencia. Aún hay mucho trabajo por hacer. Junto a #NiUnaMenos estamos tratando de tejer una red entre Italia y la Argentina, un ámbito que nos pueda unir en nuestras intenciones porque, caso contrario, corremos el riesgo de que cada asociación nacional de nosotras haga algo pequeño. Necesitamos que esta voz se convierta en una voz internacional. En Buenos Aires encontré terreno fértil. Con #NiUnaMenos de aquí empezamos una colaboración a partir de la cultura y la música.

”La música es un excelente punto de partida para generar conciencia social, tiene un gran poder de agregación. El año pasado hicimos un concierto junto a mis colegas Laura Pausini, Giorgia, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso y Emma a beneficio de las mujeres víctimas de la violencia que se llamó “#Una. Ninguna. Cien mil’. Hubo 100 mil espectadores, recaudamos más de dos millones de euros que destinamos a siete centros que luchan contra la violencia de género. Cuando la causa es correcta, la gente lo siente y adhiere.

”Haremos otro concierto en la Arena de Verona en septiembre, siempre para cien mil personas y siempre con esta causa: la música puede ser un megáfono enorme, no hay otra forma de arte tan agregativa. Hay mucho por hacer.

”Antes de fin de año vamos a lanzar una fundación, ya la hemos constituido con lo que se recaudó en estos conciertos. Va a ser algo grande, con impacto. Saldremos a publicitarla pronto, todavía no está anunciada la rueda de prensa. Este es un adelanto que le doy a ustedes.

”Hoy he conocido a Vera Jarach (madre de Franca, desaparecida a los 18 años durante la dictadura; ndr). Me he sentido muy orgullosa de conocerla, fue un momento importante de este viaje.

Trabajo social. Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana, Caballero de la Orden del Consejo Mundial del Panafricanismo, Fiorella Mannoia se dedica desde siempre a los trabajos sociales. Cercana a Emergency –la ONG que brinda asistencia médica gratuita e imparcial en diferentes áreas de conflicto– ha participado en conciertos de beneficencia, entre los cuales los inolvidables “Amiche per l’Abruzzo’ e “Italianslove Emilia” a favor de las víctimas de los terremotos. En el 2011 dio un espectáculo junto a un grupo de niños brasileños de la calle, iniciativa impulsada por la Fundación Axé.

—Usted ha sido protagonista de la escena musical durante medio siglo: ¿qué piensa de los jóvenes músicos emergentes?

—A lo largo de mi vida he tenido la suerte de tener varios productores discográficos que han creído en mí y que acompañaron mi desarrollo humano y artístico. En la música de hoy día veo un poco de superficialidad, sobre todo en las letras. Quizás esto depende del hecho las jóvenes promesas son realmente muy jóvenes, y efímeras. La verdad, también cuando yo empecé, muy jovencita, cantaba banalidades porque todavía no había leído tantos libros, luego tuve tiempo para madurar, pude ir eligiendo y entender lo que quería cantar, elegir un camino, etc. Ahora todo es tan rápido que no se si les damos el tiempo a los jóvenes artistas para crecer... la ley del streaming es implacable. Muchos emergen y muchos caen, hoy día cuando ya no te necesitan sos sustituido por alguien nuevo. Cuando yo empecé, en el momento que una casa discográfica creía en ti, si un disco no funcionaba te daban otra oportunidad, surgían otras opciones y eso se hacía de manera conjunta. La primera vez que fui a San Remo en 1981 con Caffè nero bollente tenía 29 años: hoy con 29 años no entrás ni en un talent show.

El Festival de la Canción Italiana de San Remo de 1981 fue el evento que consagró el éxito de la cantante romana. Esa fue su primera presentación en el reconocido festival de la música italiana en el que presentó un tema rock muy provocador (Caffè nero bollente) escrito por Mimmo Cavallo y Rosario De Cola. Terminó en un modesto undécimo puesto, pero precisamente gracias a ese tema, considerado escandaloso, comenzó a ser conocida por el gran público.

La protagonista de la canción es una mujer que tras ser abandonada por su pareja, y a pesar de su enojo y angustia, recobra las fuerzas gracias a un “café negro bien caliente”: su respuesta es gritar al mundo que no necesita a nadie y que es autosuficiente. El jurado del Festival hizo por otra parte caso omiso a la alusión planteada en el texto referida al autoerotismo: sin embargo, la canción pegó muy fuerte. El coraje que Fiorella demostró tener forma parte de la historia de la música italiana. Su interpretación fue memorable: con una voz única y una entrega apasionada, logró transmitir la intensidad y la vulnerabilidad de la canción. Fiorella es la cantante femenina con el mayor número de Targhe Tenco, un prestigioso y muy popular reconocimiento musical italiano.

—¿Va a participar en el próximo Festival de San Remo?

—Si hay una canción que me parece adecuada para cantarla en ese escenario, que tiene tanta fuerza, no lo descartaría. Por el momento, no he visto una propuesta convincente, aunque no pongo límites a nada.

Desde el comienzo de su carrera, que tuvo lugar en el 1968 en el Festival de Castrocaro, Mannoia se ha destacado por un timbre muy singular de voz que tiene un registro bajo, de contralto, casi –comentan algunos críticos– masculino: una voz y una contramelodía que supo imponer temas vinculados al mundo de las mujeres en un universo, como la “canzone d’autore” italiana, dominado por los hombres.

Fiorella tiene por otra parte una pasión muy fuerte por Brasil. En 2006 salió un álbum (Onda tropicale) que rinde homenaje a la música popular de ese país y en el que canta a dúo con músicos como Gilberto Gil, Chico Buarque, Carlinhos Brown, Chico César, Djavan, Lenine, Jorge Benjor, Adriana Calcanhotto y Milton Nascimento.

—En el concierto del Coliseo, ofreció al público varias interpretaciones en español. ¿Cuál es su relación con la música de nuestra región?

—Hay un repertorio de música latinoamericana que me gusta, en mis conciertos siempre incluyo un tema en español. La idea de grabar un disco de “covers” en este idioma me ronda en la cabeza desde hace tiempo. Creo que mi voz se presta a este tipo de canciones. Ya he hecho un disco brasileño, mitad en portugués mitad en italiano, pero durante el concierto en el Coliseo me di cuenta de que la pasión que tenemos mi marido y yo por la música en español es muy fuerte y ya no puede seguir esperando.

—¿Y el tango?

—El tango no es solo sensualidad y melancolía. Además, en el tango está toda América Latina, es una música que transmite una alegría desesperada, además de una gran melancolía.

*Consultoraconnectar.com.