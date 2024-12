Un concierto de canciones desterradas

La esperanza es atemporal. “Yo no creo en la esperanza, yo creo en el presente”, dice Noslen Porrúa. Noslen, Jessica Zequeira y Mario Miguel García fusionan sus influencias en Atemporal Trío, el grupo cubano que lleva canciones prohibidas a la libertad. Dedicado a las víctimas que costaron las dictaduras, este set se inició celebrando los 20 años de Cadal. Su más reciente evento se inició con Tres voces para un lamento, Una canción dedicada a Cuba. Sus versos a capella hablan de esa tierra donde “Se sembró la duda/ Se sembró el silencio”.

El concierto sucede en un piso 21, comienza entre la luna y el atardecer de cada ventana. “En el portal quedé yo”, canta el segundo tema, La estaca, de origen catalán. “Si de ella no nos libramos/ no podremos caminar/ Seguro cae, cae, cae/ Nos podremos liberar”. Estos versos perduran en la memoria del público.

Porrúa dice que “la esperanza ha sido pisoteada muchas veces, y la gente, en nombre de la esperanza, ha hecho las atrocidades más grandes de la historia de la humanidad”. Es un artista que con el lenguaje universal crea su propio universo, haciendo del alma una armonía. Para él, la esperanza puede responder a enfermedad. “Primero se debe construir el momento en el que estamos viviendo, el presente. No nos va a hacer más falta la esperanza; es como una medicina: cuando estás curado, ya no necesitas. Entonces, en lugar de inventarnos esa ilusión, ¿por qué no asumimos lo que estamos viviendo? La esperanza es como una pantalla más”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para Mario Miguel García puede ser la cura. “Vivir sin esperanza es como un problema de salud. La vida me ha enseñado que siempre hay un porqué para seguir creyendo. Si ese porqué muere, paras de caminar, paras de respirar. No hay motivo para levantarse otro día más”. García es heredero de la canción trovadoresca, marcado por ritmos autóctonos cubanos como el son o el bolero, así como por el rock y otras sonoridades foráneas contemporáneas.

La tercera canción del set, Ya viene llegando, es una de las que más disfrutan interpretar. Compuesta por Willy Chirino, músico cubano exiliado en Miami, intenta narrar la tragedia en 9 minutos. “La otra patria fuera de la isla sigue siendo Cuba. En su equipaje le toca cargar un poco de esa tierra”, dice García. “Uno con los años se empeña en hablar como cubano”. En una patria con irremediables expatriados, “Mi padre me vistió de marinero”, cantan. Pero “Vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte”. “Ya viene llegando”, corea el público. “Libre Nicaragua. Libre Cuba. Libre Venezuela”, exclama Atemporal Trío. “Estoy a punto de agarrar la ciudadanía argentina”, dice Porrúa. “Cuidado con la esperanza, que te cansas de esperar”.

La cuarta canción es Protesto. La vecina de Porrúa aparece inmortalizada en sus versos. “No le gustaba la música que yo hacía”, cuenta. “Después me di cuenta de que no le gustaba la música”. Aquí se pregunta: “¿Qué ha pasado con el sentimiento individual?/ Qué tonta humanidad que no ha nacido aún”. Comprender tu vida es tu responsabilidad. “Ya no me mudaré”, cantan.

“El tiempo apresurado va matando la ilusión / La casa que yo defiendo se parece al corazón”, dice la quinta canción, Todos hacemos mundo. La sexta canción es “una de esas que te mantienen enamorado. Me gusta tanto que es como si la hubiera escrito otra persona”, dice García. Esta es Cada noche y casual, sencilla y con influencia del pop. “Llevo lo que aún no me has quitado”, pero “Navegar en tanta inmensidad no me entusiasma”. Hay casos astronómicos de cubanos que escapan de la isla en lo que encuentran. “Cada noche es igual/ Cada noche y casual cuando voy a dormir”.

García es una demostración de su brújula. “La prueba de que conservo la esperanza es la alegría que todavía intento llevar a todas partes, a pesar de las tragedias que le han tocado vivir a uno. Esa esperanza es lo que me ayuda a caminar”.

“Soy de la orilla brava del agua turbia”, cantan en Oración del remanso, canción del Litoral santafesino de Jorge Fandermole. Cuba, un país del mar, encuentra redes de contención. “Cristo de las redes/ no nos abandones” ante las redes de opresión del gobierno. “Sueño que alzo la proa/ y subo la luna en la canoa”. El arte es la válvula de escape en un modelo de periodismo soviético, donde solo el Estado emite. ¿Cuándo es una autocracia? “Cuando la historia oficial no es la del pueblo”, determinan. “La pobreza nos pone tristes”; “Aguas de río viejo/ llévate pronto este canto lejos/ que está aclarando y vamos pescando para vivir”, con su propio cuchillo.

El Cristo de los pescadores también es sobre la esperanza. “Es encomendar el sueño, los deseos que cumplir; a veces, pequeñas cosas. Para cada paso que se da en la vida se necesita tener ese tipo de sed todavía siempre, ¿no? No hay una lista para concluir”, dice García. “Siempre cuando cumplas un sueño, pues súmale otro. Ahí vamos alcanzando un par de años más de vida”.

“La brújula que llevo es una luz desorientada que sigue porque nada y porque sí”, dice la canción Se trata de ti y de mí, donde aparece la armónica. “Si se trata de seguir, de sufrir, de vivir/ Se trata de que hoy se trate de mí”. El público aplaudió un compás. “Creo que siempre debemos conservar la esperanza”, dice Jessica Zequeira, “es un motor impulsor de vida. Nosotros como cubanos, por ejemplo: yo tengo esperanza de ver un país en libertad, un país mejor”. De formación autodidacta, Zequeira es arreglista y compositora bilingüe. Su voz encauza el jazz, el feeling y la música brasileña.

“Un país como el que todos soñamos sin que haya tantas tragedias como las hay”, continúa. “No solamente de mi país hablo, sino en general. Conservar la esperanza es vital para todo ser humano”. En Parlamento, anteúltima canción, dicen que “hay premio a la persona más activa en el baile”. Invitaron a cantar a Karel Fleitas, un cantautor de Santa Clara, Cuba. Con él compartieron una gira en la que se generaron muy lindos momentos, por Junín, Paraná y Córdoba. Esta canción festeja el amor a la vida. Una pareja de bailarines se posiciona. “Yo camino lento y voy marcando el tiempo/ Le hago el amor a la vida y así es que me muero un poco”.

*Colaboradora del Diálogo Latino Cubano en Cadal (www.cadal.org).