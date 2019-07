Un diálogo de Telegram que desató todo

Nemesis Mora Perez

Desde hace más de doce días, la lucha de los puertorriqueños en la isla caribeña y en la diáspora permanece con una fuerza inquebrantable hasta en los países, estados, provincias y pueblos más remotos. Juntos piden a gritos la renuncia inmediata del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, tras filtrarse un chat misógino y homofóbico de 889 páginas, donde el primer funcionario está involucrado junto a sus diez asesores, además de destaparse un esquema de corrupción en la mayoría de los departamentos de gobierno.

“Ricky, vete ya”, exigen desde Africa hasta Japón. De Corea a Roma. De Argentina a Bruselas. De Australia a Eslovenia. De Alemania a Holanda. De Boston a Los Angeles. De Kentucky a Atlanta. De Ponce a San Juan. De Suecia a República Dominicana. De Ecuador a Nueva York. De Colombia a París. De Madrid a Barcelona. Una renuncia que el gobernador oficializó el jueves 25 de julio: “He tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto de gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto de 2019, a las cinco de la tarde”.

Días atrás, el pasado 22 de julio, se dio la manifestación ciudadana más concurrida de la historia moderna de Puerto Rico. Se estima que más de un millón de puertorriqueños salieron a las calles. Cabe destacar que en Puerto Rico existen 3,2 millones de habitantes. Al pedido ciudadano se han unido políticos de todos los partidos, activistas y artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente (René Pérez).

El chat. Desde que se filtró el escandaloso chat de Telegram, el gabinete del gobernador ha enfrentado más de 16 renuncias en menos de dos semanas. Además, los teléfonos celulares de los 12 integrantes del chat están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Se prevé que en las 889 páginas del chat existen cinco delitos, cuatro de ellos graves. A esto se suman varias pesquisas que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) mantenía en curso, particularmente por severos casos de corrupción en las áreas de salud y educación.

El huracán. Otro tema que se destacó en el chat, filtrado por una fuente anónima al Centro de Periodismo Investigativo, es la burla de muchos funcionarios ante la acumulación de cadáveres en Ciencias Forenses y la muerte súbdita de animales tras el paso del huracán María en la isla en septiembre de 2017.

Violencia de género. Las primeras conversaciones que comenzaron a filtrarse en las redes sociales han sido las más polémicas. En la página 72 del chat, el gobernador utiliza un lenguaje vil y soez para referirse a la ex presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Vivertio. “Nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta puta”, escribió Rosselló Nevares.

Mientras que Christian Sobrino, otro de los integrantes del chat y mano derecha del gobernador, lanzó comentarios amenazantes hacia la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz. En el chat, se ve cómo el gobernador avala las expresiones de Sobrino, quien figuraba como el funcionario que más cargos ocupaba dentro del partido en el poder, el Partido Nuevo Progresista (PNP). Los seis cargos que llevaba Sobrino en el gobierno eran: director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), principal oficial financiero del gobierno (CFO, en inglés), representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, director interino de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, miembro exoficio de la junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, y principal asesor del gobernador en Desarrollo Económico. “Estoy salivando para caerle a tiros”, dice Sobrino aludiendo a Díaz. “Me hacen un gran favor”, le responde el gobernador en la página 352.

Los involucrados en el chat son: el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares; los asesores en comunicaciones del gobernador, Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el ex asesor legal Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda; el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; el ex secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Ramón Rosario; el ex secretario de Estado Luis Gerardo Rivera Marín; el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado; y el ex director de campaña del gobernador y ex representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte.

*Periodista puertorriqueña.