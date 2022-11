9 de cada 10 conductores aprueban el “alcohol cero” al manejar

En pequeñas o grandes ciudades, y en especial los fines de semana, durante la noche y la madrugada, se producen la mayor cantidad de siniestros viales y el exceso de alcohol es la causa más reiterada. Ante este contexto, el Observatorio de CECAITRA, la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial realizó un sondeo en el cual 9 de cada 10 conductores estuvo de acuerdo con la ley. Además, la mayoría sostuvo que le parece correcto que se le quite la licencia de conducir a los que manejan alcoholizados, aunque no hayan protagonizado un siniestro vial.

En primer lugar, se preguntó en hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires: “¿En qué medida está de acuerdo con la posible sanción de una Ley nacional de Alcohol Cero para conducir?”. Allí, el 79,1% dijo estar muy de acuerdo; el 12,9% algo de acuerdo. Además, el 3,5% sostuvo estar algo en desacuerdo; y el 4,5% dijo estar muy desacuerdo.

“Conducir excediendo los límites de alcohol permitidos es una de las mayores imprudencias que se cometen, ya que no solo pone en riesgo la propia vida de los conductores, sino también la de los demás conductores y peatones. Es para destacar que haya conciencia del peligro que representa conducir alcoholizado y que se acepte una medida que prohíba la ingesta de alcohol para salir a la calle manejando un vehículo”, destacó Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial de CECAITRA.

Luego de saber la opinión sobre la posible sanción de la ley, se quiso conocer el grado de conocimiento sobre la normativa vigente. Así, se consultó: “Según su conocimiento actual, ¿cuál es el límite de ingesta de alcohol permitido para poder conducir un automóvil en la ley nacional?”. Y más de la mitad (51,3%) dijo erróneamente que el límite es 0; mientras que el 40,5% respondió correctamente que el límite es de 0,5 gramos de alcohol en sangre. Además, el 8,2% dijo no saber la respuesta o que es de 1 gramo de alcohol en sangre, la medida aceptada.

Finalmente, se consultó sobre la opinión de una medida que también se encuentra vigente y se preguntó: “En relación a quienes conducen habiendo ingerido bebidas alcohólicas, ¿Está de acuerdo con que se les retenga el registro, aunque no haya un siniestro vial?”. Allí, 8 de cada 10 (77%) dijo estar de acuerdo, mientras que el 21,5% afirmó que no. El resto no opinó.

“Superando el 0.5 ml de alcohol que es la medida permitida, se comienzan a tener reflejos más lentos, fallas en la coordinación, aumento del tiempo de respuesta, y pérdida de la agudeza visual, entre otros trastornos. Debemos ser conscientes de la necesidad de estar 100% lúcidos al volante. Desde CECAITRA apelamos a que se salga a la calle con atención, respeto y responsabilidad. Respetar los límites impuestos por la ley, es de vital importancia”, finalizó Jaime.