Alicia Keys confirma su regreso a la Argentina

Luego del éxito rotundo de su gira mundial Alicia + Keys World Tour tanto por Europa como por los Estados Unidos en 2022, Alicia Keys anuncia finalmente la etapa latinoamericana de su gira mundial, que incluirá paradas en Brasil, Argentina, Chile y México. La multipremiada artista dará un show en Buenos Aires el domingo 7 de mayo en el Estadio Movistar Arena, producido por Live Nation y DF Entertainment, con escenografía, iluminación y vestuario inspirados en su amigo y mentor Prince. La preventa exclusiva para clientes Santander American Express, comenzará el martes 28 de marzo a las 13 hs, por 48 horas o hasta agotar stock, mientras que la venta general se habilitará a partir del jueves 30 de marzo a la misma hora. En ambos casos, las entradas se conseguirán únicamente por EntradaUno y en 3 cuotas sin interés para clientes Santander American Express.

Alicia Keys es una cantante, compositora, música, productora, ganadora de 15 premios GRAMMY, fundadora de Keys SoulCare, autora de best-sellers del New York Times, productora de cine, televisión y Broadway, actriz consumada, empresaria y una poderosa fuerza en el mundo del activismo. Desde el lanzamiento de su monumental álbum debut de 2001, Songs in A Minor, Keys ha vendido más de 65 millones de discos y ha construido un repertorio sin igual de éxitos y logros. Alicia se ha convertido en la artista femenina de R&B número 1 certificada por la RIAA del milenio con más de 27,5 millones de ventas digitales certificadas en todo el mundo (EE. UU.) y 20 millones de ventas de álbumes (EE. UU.). Lanzó su octavo álbum de estudio, KEYS (Original and Unlocked), un álbum doble, en diciembre de 2021. Un primer vistazo de la nueva música se presentó en la serie documental de YouTube de Alicia titulada, Notado: Alicia Keys The Untold Stories. Alicia lanzó su libro, "More Myself: A Journey" a través de Flatiron Books, que debutó y pasó varias semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times. En marzo, lanzó su primera novela gráfica titulada "Girl On Fire" con HarperCollins. Alicia inició su gira mundial ALICIA + KEYS con entradas agotadas en junio de 2022, seguida del lanzamiento de la edición Deluxe de su álbum KEYS, aclamado por la crítica, en agosto. Keys lanzó su primer álbum navideño SANTA BABY el 4 de noviembre, que incluye 4 canciones originales, incluido el sencillo "December Back 2 June".

Para cuando llegue la fecha del show, se habrán cumplido casi 10 años desde que la artista, pisó por primera vez Argentina en 2013, a poco de haber lanzado Girl on Fire (2012) y el álbum de canciones en vivo Alicia Keys VH1 Storytellers (2013). Mucho ha pasado en su carrera desde aquel entonces. Quienes asistan al recital en el Movistar Arena serán testigos de uno de los talentos musicales más prodigiosos de nuestra era en un momento de plena madurez artística: cita imperdible con una de las voces que nos viene atravesando desde hace más de veinte años.

La etapa latinoamericana de la gira se realizará después de una gira por estadios europeos con entradas agotadas y una carrera ampliamente exitosa en América del Norte en 2022 que contó con un nuevo escenario, iluminación y vestuario diseñados a medida. Las fechas en Latinoamérica son:

Miércoles 03 de mayo – Río de Janeiro, Brasil – Jeunesse Arena

Viernes 05 de mayo – Sao Paulo, Brasil – Allianz Parque

Domingo 07 de mayo – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

Martes 09 de mayo – Santiago, Chile – Movistar Arena

Jueves 11 de mayo – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Domingo 14 de mayo – Monterrey, México – Auditorio Citibanamex

Miércoles 17 de mayo – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

Viernes 19 de mayo – Guadalajara, México – Auditorio Telmex