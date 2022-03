El anuncio del Lineup de la primera edición de Primavera Sound Buenos Aires tiene fecha

La llegada de la primera edición de Primavera Sound Buenos Aires está comenzando su cuenta regresiva. El miércoles 27 de abril se develará el aclamado Lineup que promete historia.

Luego de confirmar su edición 2022 extendida de once días en Barcelona, la versión madre de Primavera Sound presentó el mayor cartel de su historia - cuenta con más de 413 artistas y más de 500 shows a lo largo de todo el evento-, anticipando el eclecticismo y el impacto que promete esta primera temporada local.

El anuncio de los artistas que participarán de la versión argentina, respetará el mismo compromiso con el público que tanto supo cosechar el festival español: cartel paritario o New Normal, reflejando toda la paleta de colores de la música contemporánea, uniendo leyendas de la música con los músicos del momento, referentes con discípulos, experimentación electrónica con canciones de autor, artistas intergeneracionales con voces que capturan su tiempo. Un festival que son varios festivales en uno y donde la curaduría es la estrella.

Por su parte, y a la espera de la confirmación del Lineup de Buenos Aires, la edición 2022 de Primavera Sound en España se celebrará durante cuatro fines de semana con artistas como The Strokes, Tyler The Creator, la reunión exclusiva de Pavement, Tame Impala, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave & The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, entro otros.

Con este nuevo viaje transoceánico, Primavera Sound exportará los pilares básicos que, después de 19 ediciones, distinguen al festival de Barcelona.

Primavera Sound Buenos Aires: cómo, cuándo y dónde.

La edición argentina de Primavera Sound se celebrará por primera vez del 7 al 13 de noviembre, como un nuevo concepto de festival urbano.

El festival sonará en todos los rincones de Buenos Aires, con shows en los lugares más icónicos de la ciudad durante la semana, y las jornadas principales serán en el Parque de Los Niños.

Escala a escala, Primavera Sound continúa su camino por el mundo: sean cuales sean las coordenadas donde se celebre, el espíritu disruptivo e innovador alimentado por el festival de Barcelona durante 19 ediciones se mantiene intacto. Esta identidad única también llegará en 2022 hasta Argentina, que dará la bienvenida a Primavera Sound Buenos Aires del 7 al 13 de noviembre. Un nuevo concepto de festival urbano coproducido por DF Entertainment que, en concordancia con cada aventura internacional de Primavera Sound, buscará integrarse con su entorno para enriquecer el ecosistema cultural de Buenos Aires. Para conseguirlo, repartirá su actividad entre varios espacios de la ciudad durante la semana y trasladará su programación al Parque de los Niños el fin de semana.

Se amplía así la llegada de Primavera Sound a este lado del Atlántico, tras haber confirmado paradas en Los Ángeles y Santiago de Chile. Las tres citas en territorio americano, sumadas a los festivales de Barcelona y Porto, siguen completando un trayecto musical que en 2022 conectará algunas de las principales ciudades del planeta para entender qué está pasando en la música de hoy desde el inconfundible prisma Primavera.

Con este nuevo viaje transoceánico, Primavera Sound exportará los pilares básicos que, después de 19 ediciones, distinguen al festival de Barcelona: sustentabilidad , igualdad de género, compromiso social e integración urbanística. Unos valores inquebrantables que garantizan que el impacto de Primavera Sound como comunidad de alcance internacional va más allá de lo estrictamente musical.

Tal y como ha explicado Gabi Ruiz, director de Primavera Sound, “un Primavera Sound en Buenos Aires, en Argentina en general, tiene todo el sentido del mundo. Nos entendemos musicalmente al instante porque su historia y nuestra historia siempre han ido de la mano. Históricamente, Buenos Aires ha sido una de las capitales del pop y el rock en castellano, es una ciudad que ha funcionado como motor para impulsar muchas corrientes musicales. Interactuar con una escena en la que han pasado tantas cosas importantes es algo que me emociona especialmente. Venimos a integrarnos en la ciudad, con tanto entusiasmo como orgullo, para ser una pieza fundamental de ese motor de cara al futuro”.

Según las palabras de Diego Finkelstein, fundador de DF Entertainment, “es para nosotros un enorme orgullo formar parte de la familia Primavera Sound y estamos profundamente agradecidos con Gabi y el increíble equipo de Primavera por habernos elegido como sus compañeros de esta aventura. Es un evento único en el mundo y sentimos que su llegada a Buenos Aires era algo destinado a suceder. Cada año, Primavera Sound se supera a sí mismo y marca tendencia en el mundo. Su curaduría musical es inigualable. Primavera Sound no sólo refleja lo que sucede hoy, si no que invita a conocer lo que sucederá mañana. La música argentina, con una historia tan rica y llena de referentes indiscutidos internacionalmente, está atravesando hoy un momento inédito. Será un honor que Primavera Sound Buenos Aires sea el escenario donde nuestra música se fusione con la de los mayores y más diversos exponentes del mundo. Plantear un festival que dure una semana entera y que se desarrolle a lo largo y ancho de Buenos Aires nos genera muchísimo entusiasmo. No vemos la hora de que sea noviembre de 2022 y que Buenos Aires respire el perfume de Primavera Sound”.

Próximamente se dará a conocer el cartel con el que Primavera Sound debutará en suelo argentino con una oferta de bandas y artistas marca de la casa que transformará a Buenos Aires en un destino indiscutido para los amantes de la música desde el 7 al 13 de noviembre de 2022.

Próximamente tickets a la venta a través de Allaccess.

Ya podes registrarte en www.primaverasound.com/buenos-aires para recibir en exclusiva la información sobre este evento.

Información Adicional sobre Primavera Sound Barcelona.

Primavera Sound es uno de los festivales de música más importantes y prestigiosos del mundo, una experiencia única que trasciende lo meramente musical, transformándose en un evento cultural de primer orden.

Se creó en la ciudad de Barcelona, habiéndo realizado su primera edición hace ya 20 años. Se trata de un festival que siempre se ha destacado por la extrema calidad de su line up -reconocido mundialmente por músicos, referentes de la industria y medios especializados-, por los altos estándares de desarrollo sustentable y de compromiso con el medio ambiente y por su enorme involucramiento con la comunidad local de cada ciudad donde sucede. A raíz de estos valores, y del compromiso con la igualdad de género en sus carteles desde 2019, Primavera Sound se convirtió desde ese año en el primer festival de gran formato en colaborar con la Campaña de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

2022 será la vigésima edición del festival en Barcelona y transcurrirá entre los días 2 y 12 de junio contando con más de 500 bandas que tocarán tanto en su venue principal, Parque del Fórum, como también en decenas de recintos a lo largo y ancho de la ciudad, transformando así a Barcelona en uno de los epicentros musicales y culturales más importantes del mundo, dándole la bienvenida cada año a más 100.000 turistas de más de 125 países. Este año, las entradas para la edición 2022 se agotaron en 48hs. Con 11 días de festival, 500 mil asistentes, 540 conciertos y 10 mil trabajadores, Primavera Sound se ha consolidado como el festival más grande de Europa.

Artistas como Radiohead, Rosalía, Bjork, Arctic Monkeys, Arcade Fire, J Balvin, Tame Impala, Blur, LCD Soundsystem, Pulp, Aphex Twin, Sonic Youth, The White Stripes, Solange, Patti Smith, entre otros más de 3000 artistas, han pasado por el escenario de Primavera Sound.

Además de Barcelona, el festival se desarrolla en Oporto (Portugal) y en 2022 desembarcará en Buenos Aires, Santiago de Chile, Los Ángeles y nuevos destinos que serán próximamente anunciados.

En 2022, Dua Lipa, Massive Attack, Tame Impala, Gorillaz, Lorde, Megan Thee Stallion, Tame Impala, serán solo algunos de los actos que encabezarán el festival.