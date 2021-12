Bitcoin, la criptomoneda líder que va camino a la adopción masiva

El bitcoin es considerado la criptodivisa por excelencia y es la más negociada en el mundo, que se presentó como alternativa al sistema monetario tradicional, y es la que marca la pauta de comportamiento para el resto de las monedas digitales.

Bitcoin ha tenido un alto crecimiento en adopción en los últimos años, pero, aunque para su adopción masiva aún necesita solucionar ciertos problemas como el de escalabilidad, tener una aplicación clara y beneficios tangibles, gracias a su elevado crecimiento y a sus múltiples ventajas, muchos expertos consideran que sí va en camino de su adopción masiva.

El bitcoin sigue siendo la principal criptomoneda para invertir

El bitcoin es la criptomoneda pionera, la que tiene mayor capitalización en el mercado y la que hoy en día sigue siendo la principal criptodivisa para invertir.

Esta moneda descentralizada funciona en casi todo el mundo y fácilmente puede usarse como medio de pago e intercambio de bienes. Tiene uno de los sistemas criptográficos más potentes del mercado y se caracteriza por ser segura, fuerte, por sus transacciones rápidas y en tiempo real y por tener tasas muy bajas.

El bitcoin va en camino a la adopción masiva

El año pasado el número de usuarios activos con las criptomonedas fue aproximadamente 100 millones de personas a nivel mundial, para este año se ha visto un crecimiento de 300 millones de usuarios que han utilizado el bitcoin u otras criptodivisas para distintos fines.

Aunque aún no estamos en la adopción masiva del bitcoin, en todo este tiempo se han logrado estabilizar las plataformas de compraventa, lo que ha atraído a más usuarios y empresas que se han interesado por este excelente medio de pago. Hoy en día numerosas empresas utilizan bitcoin para realizar algunas de sus operaciones, tales como Square, Mercadolibre, Tesla, entre otras.

No hay un umbral que determine la adopción del mundo de bitcoin, pero un indicio claro será cuando sea un instrumento financiero que opere dentro de los límites de la regulación global, cuando sea el sistema financiero de internet e incluso cuando sea más fácil de usar.

Invertir en bitcoin requiere de una buena estrategia de inversión

El mercado de las criptomonedas ofrece un acceso muy sencillo y rápido para hacer los intercambios de bienes o pagos, gracias a sus plataformas de intercambio y a sus útiles herramientas.

Algunos de los consejos para invertir en bitcoin para principiantes que no hay que olvidar es que no se trata de una operación exenta de riesgo, puesto que puede haber muchas estafas si no conseguimos exchanges confiables, por eso, hay que operar de manera inteligente y con una buena estrategia de inversión.

Hay muchas monedas virtuales que tienen diferentes tecnologías y filosofías, pero aún ninguna ha superado la popularidad de bitcoin, la cual puede llegar a superar el mercado del oro en el futuro. Y, aunque muchos no tengan aún la suficiente confianza para utilizar esta moneda por su elevada volatilidad, es preciso recordar que, así como en un momento puede devaluarse su valor, en otro puede elevarse considerablemente.