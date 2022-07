C. Tangana agotó su segundo show del 23 de noviembre en el Movistar Arena

“El pibe de la puerta dice que somos muchos” canta C. Tangana en “Me maten”, el tema que alegró al mundo entero en su debut en el Tiny Desk Concert más escuchado de 2021. Si miramos el recorrido del artista desde el lanzamiento de El Madrileño a esta parte, podemos afirmar sin lugar a dudas que serán cada vez más quienes se agolpen en las puertas de cuanto recital brinde. El caso de Argentina no será distinto. Los fans locales agotaron todas las entradas para su show anunciado para el 22 de noviembre de este año en el Movistar Arena, poco tiempo después de habilitada la venta. Por la gran demanda se añadió una segunda oportunidad para el 23 de noviembre para ser parte del espectáculo que viene dejando boquiabierto al público que ya ha disfrutado de las fechas de su gira “Sin cantar ni Afinar Latam Tour 22”. Los fans argentinos se apuraron también en esta ocasión y ambas noches en el Movistar Arena ya están llenas.

Con la producción de DF Entertainment, el show que lo trae en el marco de su gira “Sin cantar ni afinar LATAM Tour 22”, diseñado para grandes audiencias, fue concebido como un espectáculo cinemático con una impresionante propuesta audiovisual así como con banda y orquesta completa. C. Tangana puso atención en cada detalle para lograr que envuelva al público en la energía de su ya icónico álbum El Madrileño. Además de Buenos Aires, el tour tendrá paradas en Bogotá, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En 2021, “Pucho” –como le dicen a C. Tangana– pateó el tablero de su carrera con el lanzamiento de su tercer trabajo discográfico, El Madrileño. En 24 horas ya había superado las 5 millones de reproducciones en Spotify, en lo que sería el comienzo de un momento expansivo para el español que al día de hoy no parece tener techo.

Ganó dos Grammy Latinos a la Mejor Canción Alternativa por “Nominao” y a la Mejor Canción Pop/Rock por “Hong Kong” –temas en colaboración con Jorge Drexler y Andrés Calamaro, respectivamente, y lanzó la pegadiza bachata “Ateo” con Nathy Peluso, sumando otra excelente colaboración a su lista así como su single “Tocarte”. 2022 encuentra al español en la cresta de la ola de su carrera, finalmente llevando su particular música al encuentro de sus miles de fans nuevos y más antiguos en todo el mundo tras haber editado El Madrileño (La Sobremesa), donde interpretó las canciones de su álbum con artistas de primer nivel y de todo el mundo como los Gypsy Kings, Ed Maverick, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, entre muchos otros; y lanzó “La Culpa” donde fusiona la rumba y el flamenco.