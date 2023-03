Comenzó la venta de entradas para la presentación de The Weeknd en el Estadio River Plate

La inminente visita de The Weeknd al país, el próximo 18 de octubre en el Estadio River Plate, promete ser el show más impactante del país en este año que se viene repleto de opciones de entretenimiento. En su gira mundial de doble presentación para After Hours (2020) y Dawn FM (2022) el artista canadiense desembarca con una apuesta inigualable que toma elementos de las artes escénicas para mostrarnos a The Weeknd como nunca antes lo vimos. El ícono pop desembarca en Argentina con una puesta en escena que viene a deslumbrar a sus fans, y eleva la vara de todos los shows que se hayan disfrutado antes en el país.

Su debut argentino fue en 2017, en el marco del festival Lollapalooza. Era de esperar que los fans que tiene por estas latitudes se hayan multiplicado en estos 6 años: la carrera Abel Makkonen Tesfaye, nombre real detrás del multifacético artista canadiense, viene en un ascenso imparable desde ese entonces. Aún así, la velocidad con la que se agotaron todos los tickets de la instancia de preventa para clientes BBVA fue una sorpresa. Los fans colmaron la plataforma y en pocas horas no quedaba nada. Agotada esta primera instancia de venta, ya se pueden conseguir los tickets con todos los medios de pago. La única plataforma oficial de venta es AllAccess.com.ar.

A fuerza de hits de insuperable calidad, The Weeknd se consagró como uno de los músicos más relevantes en la escena del pop actual, con millones de fans en todo el mundo apoyándolo en cada uno de sus lanzamientos. El canadiense encabeza la lista de las 100 canciones más exitosas de todos los tiempos de Billboard con “Blinding Lights” y está presentando dos discos en simultáneo. La gira de After Hours (2020) debió esperar por la pandemia, y The Weeknd decidió unirla con la de Dawn FM (2022) para que la fiesta sea doble. El nombre del tour, “After Hours Til Dawn”, combina los títulos de sus últimos lanzamientos de manera tal que se forma lo que podríamos traducir como “después de horas y hasta el amanecer”. Un tour que promete eso, una noche completa e inolvidable.

Los shows que viene dando en el marco de esta gira le han valido el mote de su propuesta más ambiciosa hasta la fecha. Con recursos del cine y del teatro, la narrativa que plantea en vivo promete un show inolvidable, en el cruce entre una noche de club y una obra conceptual, siempre ofreciendo canciones de sus dos trabajos más recientes así como sus clásicos. El tour es además el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única: The Weeknd tiene a la plataforma de blockchain Binance como sponsor del tour, con quienes ha lanzado una colección exclusiva de NFTs para la ocasión así como merchandising diseñado de forma conjunta.