Comenzó la venta de tickets para la quinta fecha de Coldplay en el Estadio River Plate

Luego de agotar cuatro emblemáticos Estadios River Plate y de superar los más de 200 mil tickets vendidos sólo en Argentina, comenzó la venta de entradas para formar parte de la quinta fecha de Coldplay, a realizarse el 1 de noviembre. Producido por DF Entertainment y presentado por Motorola, las entradas se pueden conseguir a través de All Access a partir de $8000 + Service Charge.

La nueva fecha de Coldplay se suma a la que agregó en simultáneo en Colombia y Chile a raíz de la imponente demanda de los fans. Con más de 3,2 millones de entradas vendidas alrededor del mundo, los increíbles shows de Coldplay, caracterizados por su imponente puesta en escena, la emoción como eje central de todas sus presentaciones y la participación activa del público como parte de sus shows, la banda no deja de sumar adeptos alrededor de todo el mundo.

Luego de su última visita al país, en el marco de la exitosa gira “A Head Full Of Dreams" (que comenzó en Argentina en 2016 y finalizó acá también un año después, en 2017), los estadounidenses presentarán “Music Of The Spheres World Tour”, la gira más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música y los shows en vivo a partir de un compromiso activo basado en la sustentabilidad y compromiso ambiental en sus propios conciertos, incluyendo iniciativas que permitan la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida.

La gira engloba el lanzamiento de “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de la banda cuyo single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. Además, el disco incluye la canción My Universe, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS.