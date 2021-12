Comenzó la venta de tickets para el show de Erasure en Argentina

Erasure, uno de los dúos más resonantes de la historia de la música Pop, confirmó su regreso a Argentina para el 23 de julio de 2022 en el Estadio Movistar Arena, en el marco de la gira mundial “The Neon Tour”, que también lo llevará a países latinoamericanos como México, Colombia, Chile y Brasil. Luego de una gira Sold Out por su tierra natal, que incluó The O2 en Londres, los artistas anunciaron las siguientes fechas:

FECHAS 2022 AMÉRICA LATINA

15 de julio de 2022 - Ciudad de México, México - Teatro Metropólitan

19 de julio de 2022 - Bogotá, Colombia - Royal Center

21 de julio de 2022 - Santiago, Chile - Teatro Caupolicán

23 de julio de 2022 - Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena

25 de julio de 2022 - São Paulo, Brasil - Espaço das Americas

27 de julio de 2022 - Porto Alegre, Brasil - Auditório Araujo Vianna

29 de julio de 2022 - Río de Janeiro, Brasil - Vivo Rio

Recientemente, la banda lanzó el video "Time (Hearts Full of Love)", que forma parte de Ne: EP, un EP de cinco pistas recientemente presentado. Asimismo, Bell y Clarke presentaron su decimoctavo álbum de estudio, The Neon, que entró en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido en su posición más alta desde I Say I Say I Say, y que en 2021 se reversionó a través de The Neon Remixed, una invitación explícita a la celebración y la fiesta que sólo el dúo lograr convocar.