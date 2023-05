¿Cómo recuperar los datos perdidos de una tarjeta SD?

Las fotos y vídeos que almacenás en tus tarjetas SD pueden tener un gran valor personal o profesional. Por eso puede suponer un contratiempo terrible encontrarte en una situación de pérdida de datos en estas tarjetas. Si tenías una copia de seguridad de estos datos, puede que soluciones el problema en pocos minutos. Pero, si no, necesitarás utilizar un software de recuperación como Wondershare Recoverit.

Este tipo de software de recuperación de datos te puede ayudar a recuperar hasta el 95% de los datos perdidos en tu tarjeta de SD, incluyendo los datos dañados y la eliminación accidental de archivos. Descubrí todo lo que Wondershare Recoverit te permite hacer para restaurar los datos de tus tarjetas SD en solo unos pocos pasos.

Causas de la pérdida de datos de las tarjetas SD

Los datos de tu tarjeta SD pueden presentar problemas de diferente índole, ya sea por descuido o por una infección de software malicioso. Dependiendo de lo que haya causado la pérdida de datos, podrás iniciar un proceso de recuperación o no. Además, la causa del problema puede requerir una solución basada en software o en hardware.

Algunas de las principales razones de las pérdidas de datos en una tarjeta SD son las siguientes:

Eliminación por accidente. A todos nos ha pasado que hemos eliminado un archivo sin querer en alguna ocasión. Si no tienes una copia de seguridad de tus archivos, puedes perderlos para siempre. Asegúrate de revisar dos veces antes de eliminar archivos importantes y de hacer copias de seguridad con regularidad.

Formateo por error. Formatear una tarjeta SD puede borrar todos los datos almacenados en ella. Si lo haces por error, todos tus archivos se perderán. Si tienes que formatear una tarjeta SD, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes antes de hacerlo.

Fallos del sistema de archivos. Si el sistema de archivos en la tarjeta SD se corrompe, es posible que no puedas acceder a los datos almacenados en ella. Esto puede ocurrir debido a un corte de energía mientras la tarjeta SD está en uso, por ejemplo. Utilizá herramientas como CHKDSK para verificar y reparar errores en la tarjeta SD.

Daño físico. Las tarjetas SD son dispositivos delicados que pueden dañarse fácilmente si se manipulan de forma incorrecta. Si tu tarjeta SD se rompe o se daña, es posible que no puedas acceder a tus archivos. Asegúrate de manejar las tarjetas SD con cuidado y de almacenarlas en un lugar seguro.

Virus y malware. Como ocurre con los ordenadores, las tarjetas SD también pueden ser infectadas por virus y malware. Estos programas maliciosos pueden borrar o corromper tus archivos. Usá un programa antivirus para escanear las tarjetas SD con regularidad y mantener tu ordenador protegido contra amenazas en línea.

Cómo recuperar archivos perdidos de una tarjeta SD con software

Wondershare Recoverit es el software ideal para recuperar datos de tarjeta SD. Con este programa fácil de usar, podrás recuperar tus archivos eliminados o perdidos de manera rápida y eficaz, con una tasa de recuperación del 95%. Ya sea que hayas eliminado accidentalmente un archivo, o que la tarjeta SD se haya dañado, Recoverit puede ayudarte a recuperar tus datos en cuestión de minutos.

Lo mejor de todo es que no necesitás ser un experto en informática para utilizar este programa. Con su interfaz intuitiva y su guía paso a paso, Recoverit es accesible para cualquier persona que necesite recuperar sus datos. Basta con que sigas estos sencillos pasos para recuperar la información de tu tarjeta SD con Wondershare Recoverit.

Descargá e instalá Wondershare Recoverit en tu ordenador. Podés descargarlo desde la página oficial de Wondershare.

Insertá la tarjeta SD en la ranura correspondiente de tu ordenador. También podés utilizar un lector de tarjetas externo para conectar la tarjeta SD al ordenador a través de un puerto USB.

Abrí el software y seleccioná la tarjeta. Abrí Wondershare Recoverit y seleccioná la tarjeta SD que deseas escanear para recuperar datos.

Comenzá el escaneo. Haz clic en ‘Iniciar’ para comenzar el proceso de escaneo. El programa buscará todos los archivos eliminados en la tarjeta SD para recuperar datos perdidos.

Esperá a que se complete el escaneo. El tiempo de escaneo dependerá del tamaño de la tarjeta SD y de la cantidad de datos que haya que buscar.

Cómo recuperar archivos perdidos de una tarjeta SD sin software

También es posible que no tengas acceso a los datos de tu tarjeta SD debido a un problema de hardware. En este caso, sencillamente no tendrás la posibilidad de leer la tarjeta SD de ninguna manera, con lo que no podés resolver el problema utilizando un software. Sin embargo, aún podés probar estas dos alternativas:

Limpiá la tarjeta SD de forma externa

A veces, los contactos en la tarjeta SD pueden ensuciarse y causar problemas de lectura y escritura. Si sospechás que este es el problema, podés intentar limpiar los contactos de la tarjeta SD con un paño suave y seco o un hisopo de algodón.

Si la suciedad o el polvo están atascados en los contactos, también podés usar un paño humedecido con alcohol isopropílico para limpiar la tarjeta. Una vez que hayas limpiado los contactos, probá la tarjeta SD de nuevo para ver si podés acceder a los archivos.

Prueba la tarjeta SD en otro lector de tarjetas SD

Puede que el lector de tarjetas de tu ordenador no esté funcionando correctamente, lo que puede causar problemas de lectura y escritura con la tarjeta SD. Para descartar esta posibilidad, intentá probar la tarjeta SD en otro lector de tarjetas SD, ya sea en otro ordenador o en un lector externo.

Si podés acceder a los archivos de la tarjeta SD en otro lector, esto indica que el problema está en el lector de tarjetas SD en tu ordenador y no en la tarjeta SD en sí. En este caso, podés intentar solucionar el problema del lector de tarjetas SD o utilizar otro lector para acceder a los archivos de la tarjeta SD.

Aprendé a proteger tu tarjeta SD frente a las pérdidas de datos

Tanto si conseguiste recuperar tus archivos como si no, seguramente te llevaste un buen susto en más de una ocasión a la hora de gestionar tus tarjetas SD. Está claro que es mucho más sencillo prevenir las pérdidas de datos que repararlas, así que te conviene adoptar las siguientes medidas de precaución para evitar futuras pérdidas de datos:

Hacé copias de seguridad regulares. La mejor forma de proteger tus datos es hacer copias de seguridad de ellos en un dispositivo de almacenamiento externo o en la nube. Si perdés tus datos en la tarjeta SD, podrás recuperarlos a partir de las copias de seguridad.

Manejá la tarjeta SD con cuidado. Las tarjetas SD son dispositivos frágiles y pueden dañarse fácilmente si se manipulan de forma incorrecta. Tratá de no doblar, torcer o doblar la tarjeta SD, y evitá exponerla a temperaturas extremas o a golpes.

Formateá la tarjeta SD con cuidado. Si necesitás formatear la tarjeta SD, asegurate de hacerlo con cuidado. Antes de formatearla, hacé una copia de seguridad de tus archivos importantes en un dispositivo de almacenamiento externo. Asegurate de seleccionar el formato correcto para la tarjeta SD y sigue las instrucciones cuidadosamente.

Usá un programa antivirus. Las tarjetas SD pueden quedar infectadas por virus y malware, igual que los ordenadores. Para prevenir la infección, utilizá un programa antivirus para escanear la tarjeta SD con regularidad y mantener tu ordenador protegido contra amenazas en línea.

Almacená la tarjeta SD en un lugar seguro. Para evitar la pérdida de la tarjeta SD, asegurate de almacenarla en un lugar seguro y de mantenerla alejada de fuentes de calor y de otros dispositivos magnéticos. También podés considerar usar una funda protectora para la tarjeta SD para protegerla de posibles daños.

Recuperá tus datos con Wondershare Recoverit

Como ves, Wondershare Recoverit es la mejor herramienta para recuperar los datos perdidos de tus tarjetas SD, así que puedes utilizarla siempre que necesites restaurar estos datos. Además, este programa de recuperación de datos no solo funciona con las tarjetas SD, sino también con los dispositivos USB, los discos duros y las unidades SSD. Y, por supuesto, es totalmente compatible con los dispositivos Windows o macOS.

Recuerda además que te conviene hacer una o varias copias de seguridad en frío de la información crítica de tus tarjetas SD. Solo de esta manera podrás mantener tus datos siempre a salvo y asegurarte de no sufrir pérdidas inesperadas