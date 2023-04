Congreso Inmobiliario de Buenos Aires: Por primera vez el evento se realizara en el país

Se acerca una de las citas más importantes para el sector inmobiliario en Argentina: el Congreso inmobiliario de Buenos Aires. Durante los días 5 y 6 de julio, en el centro de convenciones de Wyndham de Nordelta será el epicentro de un evento único que reunirá a los referentes más destacados del mercado inmobiliario, tanto a nivel nacional como internacional.

Con la presencia de inversores de Europa, medio oriente latam y toda la industria local el modelo de congreso probado en el mundo será con paneles económicos políticos y de la industria, tanto inversores como desarrolladores arquitectos y realtors. Durante el congreso se

realizaran rondas de negocios y meeting one to one entre inversores proveedores y desarrolladores.

Este congreso, que cuenta con el apoyo del SIMA de Madrid (el salón más importante de Europa), sera una oportunidad única para conocer las últimas tendencias y novedades del sector inmobiliario, así como para establecer contactos y generar oportunidades de negocio. Durante dos días, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en conferencias y mesas redondas en las que se tratarán temas como la inversión inmobiliaria, la innovación en el sector, la próxima agenda de los negocios inmobiliarios, entre otros.

Entre los ponentes destacados, se encuentran algunos de los economistas más reconocidos del país, así como expertos en el mercado inmobiliario que compartirán sus experiencias y conocimientos con los asistentes. También estarán presentes referentes internacionales, que aportarán una visión global del sector y permitirán conocer las tendencias más relevantes en otros países.

El Congreso inmobiliario de Buenos Aires es, sin duda, una oportunidad única para todos aquellos que trabajan en el sector inmobiliario o tienen interés en él. Durante dos días, se podrá disfrutar de un programa muy completo, que incluirá conferencias, mesas redondas, networking, business 1 a 1 y muchas otras actividades.

Si estás interesado en asistir, todavía estás a tiempo de reservar tu entrada. No pierdas la oportunidad de participar en uno de los eventos más importantes del sector inmobiliario en Argentina.

Contáctate tanto para participar tanto para independientes como corporativos en: [email protected]