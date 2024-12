De emprendedora argentina a Embajadora de Google: cómo conquistar el mercado estadounidense

Desde Miami, María Cecilia Freccero, especialista en tecnología, marketing y experiencia del cliente, se ha convertido en un puente clave para empresarios latinos que buscan triunfar en Estados Unidos. Con una trayectoria que abarca mentorías en programas globales e iniciativas innovadoras para empresarios, Freccero comparte su visión, aprendizajes y proyectos futuros.

Perfil: ¿Cómo comenzó tu trayectoria en Estados Unidos y qué te llevó a especializarte en este mercado?

Cecilia: Llegué a Estados Unidos con una visa de talento, otorgada por mi experiencia en tecnología, marketing y customer experience. Siempre me interesó cómo ayudar a las empresas a conectar mejor con sus clientes; creo que ahí está la clave del éxito. Descubrí que el mercado estadounidense, aunque exigente, ofrece oportunidades inmensas para quienes están dispuestos a adaptarse y proyectarse a largo plazo. Mi misión es ayudarlos a evitar errores, optimizar sus recursos y construir negocios sólidos aquí. También trabajo con clientes en otros países, pero mi aprendizaje en el mercado americano, tan grande y dinámico, me permite mirar el marketing desde un punto de vista completamente diferente.

P: ¿Qué diferencia al mercado estadounidense del latinoamericano?

C: Las principales diferencias están en la comunicación y los procesos. En Latinoamérica, valoramos las relaciones personales, las reuniones largas y el tiempo para construir confianza. En Estados Unidos, todo es más directo, estructurado y eficiente. Adaptarse a esa dinámica puede ser un desafío, pero también una ventaja si sabes combinar la calidez latina con la precisión americana. También destaco la importancia de proyectar, algo que a veces olvidamos en nuestros países al enfocarnos en la supervivencia. Proyectar permite potenciar lo que ya estamos haciendo y mirar más allá del corto plazo.

P: En tus conferencias mencionas que las diferencias culturales pueden convertirse en fortalezas ¿Cómo funciona esto?

C: Exacto, las diferencias culturales no son obstáculos, son oportunidades. Por ejemplo, los estadounidenses valoran la claridad y la rapidez en los negocios, pero muchas veces se sorprenden gratamente con la creatividad y la cercanía que ofrecemos los latinos. Hoy en día, las empresas americanas buscan cada vez más talento latino, y eso es muy valioso. Al comprender ambas culturas, se pueden crear estrategias únicas que destaquen en este mercado.

P: ¿Cómo ayudas a las empresas a adaptarse a este nuevo entorno?

C: Mi trabajo incluye una revisión integral de áreas como marketing, procesos comerciales y customer experience. Ayudo a las empresas a identificar sus puntos débiles y a construir estrategias adaptadas al mercado estadounidense. Además, las conecto con abogados, agentes inmobiliarios y redes de networking locales. Aquí, el networking es clave. Lo que busco es que su adaptación sea lo más fluida y eficiente posible.

P: ¿Podrías compartir algún caso de éxito?

C: Claro, dos de mis clientes argentinos, en rubros muy diferentes —uno del área estética y otro gastronómico— llegaron a Estados Unidos sin una estrategia clara y sin conocer mucho el mercado local. Tras trabajar juntos durante seis meses, logramos identificar sus principales cuellos de botella, redefinir sus propuestas de valor, optimizar sus recursos económicos y mejorar sus procesos comerciales, especialmente en el seguimiento al cliente, que es clave en un mercado tan grande. En menos de un año, ambos triplicaron sus ingresos y consolidaron su presencia en el mercado estadounidense. Estas cosas me llenan de felicidad y le dan sentido a todo este esfuerzo.

P: ¿Qué significa para vos ser Embajadora de Google?

C: Ser Embajadora de Google Women Techmakers es un honor y una experiencia transformadora. Significa formar parte de una red global de mujeres apasionadas por la tecnología, la innovación y el impacto positivo. Gracias a este rol, tuve el privilegio de participar en eventos como Google I/O en 2023 y 2024, donde me conecté con líderes de la industria y me mantuve actualizada sobre las últimas tendencias e innovaciones. Estas experiencias ampliaron mi perspectiva y me permitieron llevar nuevos conocimientos e inspiración a los proyectos que lidero.

P: Estás trabajando en un nuevo proyecto relacionado con empresarios latinos. ¿De qué se trata?

C: Mucho no te puedo adelantar, pero estoy diseñando una iniciativa inspirada en el modelo Shark Tank, que busca reunir a empresarios latinos y ofrecerles una plataforma única para presentar sus proyectos y recibir retroalimentación estratégica. Será un formato nunca visto en Miami, que combina mentorías personalizadas, gran difusión para los participantes y oportunidades reales de conexión con expertos, inversores y potenciales socios estratégicos. Ya tenemos confirmación de empresas como Google e importantes medios internacionales. Aunque no puedo dar más detalles por ahora, estamos trabajando arduamente para que sea un verdadero éxito.

P: ¿Qué mensaje darías a los empresarios argentinos que están considerando expandirse a Estados Unidos?

C: Primero, les diría que confíen en su talento. Argentina está llena de empresarios con una creatividad excepcional, cualidades que en Estados Unidos no solo son valoradas, sino que pueden convertirlos en líderes exitosos en cualquier industria. Sin embargo, el éxito aquí requiere planificación estratégica y una buena adaptación a las reglas y dinámicas de este mercado. También recomendaría buscar apoyo local para minimizar riesgos, ya que equivocarse en Estados Unidos puede ser costoso. Por eso, conectamos a nuestros clientes con abogados, business brokers y otros especialistas clave para asegurarnos de que tomen decisiones informadas y estratégicas.

P: ¿Cómo defines tu misión en este camino?

C: Mi misión es demostrar que las empresas latinas tienen todo para triunfar en el mercado global, brindándoles las herramientas y el acompañamiento necesario para que lo logren de manera eficiente y estratégica. En Estados Unidos, las ideas innovadoras y el esfuerzo constante se convierten en éxitos tangibles. Mi trabajo es ser ese puente que les permita alcanzar su máximo potencial y dejar una huella significativa en su camino de crecimiento.