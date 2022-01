El Gobierno Provincial negó la existencia de explotación minera

Luego del bloqueo que realizaran ambientalistas en el Departamento Vinchina y de un comunicado firmado por las Asambleas Riojanas Antiextractivistas, Regional UAC Cuyo-NOA, en el que se acusa al Gobierno Provincial de apoyar la actividad minera a cielo abierto, éste lo negó categóricamente.

Al respecto, desde el Ejecutivo Provincial afirmaron que durante la gestión del actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, no se realizaron autorizaciones para desarrollar ningún tipo de explotación. "No avalaremos ningún sistema minero extractivo que utiliza elementos nocivos y contaminantes, como el cianuro, que alteren el ambiente ni que conlleve el uso de grandes cantidades de agua", afirmaron.

Asimismo se hizo hincapié en que, en el caso del Glaciar el Potro, es una actividad que se desarrolla en territorio de la provincia de San Juan. "Entendemos que sin licencia social, sin el consentimiento de las y los ciudadanos ninguna actividad puede impulsarse ni concretarse; que es el Estado quien debe velar por la protección de su patrimonio natural y respetar la voluntad de la ciudadanía", enfatizaron para agregar que "continuaremos, como lo hemos venido haciendo, defendiendo con una mirada federal, la autonomía de los pueblos así como la vida y la salud de sus habitantes".

En varias oportunidades el primer mandatario riojano manifestó que "el problema no es la minería sino el sistema que utilizan y su impacto para el ambiente", recalcando que "aquellas a cielo abierto con elementos contaminantes no son positivas para nadie" siendo uno de los defensores de la lucha por el Famatina. Asimismo, como se recordará, siempre en defensa del ambiente, cuando fue intendente de Capital, Quintela fue el principal promotor para la aprobación de la ordenanza 4930, que declara a este municipio “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”.