Enlighted 2021: llega la cuarta edición de la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación

Fundación Telefónica Movistar, IE University y South Summit vuelven a unirse en la cuarta edición de la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación. Los próximos días 19, 20 y 21 de octubre, enlightED Hybrid Edition 2021 reunirá a destacados expertos y pensadores nacionales e internacionales en un novedoso formato híbrido.

Vinton Cerf, considerado el padre de internet; Daniel Goleman, psicólogo, periodista y autor del best-seller Emotional Intelligence; el tenista Rafael Nadal; José María Álvarez–Pallete, presidente de Telefónica; Diego del Álcazar Benjumea, CEO y vicepresidente de IE University; Olli-Pekka Heinonen, ex ministro de educación de Finlandia y actual director general de la Organización de Bachillerato Internacional; Wendy Kopp, fundadora de Tech for All; y Dean Kamen, creador de Segway, iBOT y Fundador de FIRST; son algunos de los participantes de esta nueva edición de enlightED 2021.

#enlightED refuerza el compromiso de la Fundación Telefónica Movistar con la innovación educativa y la nueva empleabilidad en un paradigma donde lo digital es prioritario. En este sentido, Agustina Catone, directora de Fundación Telefónica Movistar en Argentina y de Negocio Responsable y Ética Corporativa de Telefónica HispAm señala que “enlightED reunirá a expertos de los diferentes países de la Región, una oportunidad para conocer experiencias con una mirada común y promover diálogos que permitan abordar los desafíos y retos de la educación de hoy, sin que nadie se quede atrás”

La experiencia en la Argentina contará con Tomás Balmaceda, periodista, consultor y profesor universitario para explorar de manera lúdica y enriquecedora sobre cómo utilizar la tecnología para crear un futuro más equitativo una vez que la crisis del covid-19 haya quedado atrás. Mariana Maggio, Miriam Map, Gabriela Sabulsky y Griselda Diaz, docentes y expertas en educación de diferentes universidades argentinas, quienes analizarán de forma federal cómo co-diseñar las instituciones educativas junto a estudiantes.de diferentes regiones del país, También, Fabio Tarasow, Mónica Trech, Tamara Blustein y María Monserrat Pose, integrantes del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de Flacso Argentina (PENT), quienes reflexionarán sobre cómo estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos.

enlightED Hybrid Edition 2021 reunirá durante sus tres jornadas a estos destacados expertos y pensadores para reflexionar y compartir soluciones sobre tres de las grandes brechas que se han desarrollado por la pandemia del COVID19: el reto de estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos; el desafío de resolver la falta de competencias en relación con las nuevas necesidades sociales; y en tercer lugar, cómo afrontar la falta de competencias digitales para recuperar la conexión con los jóvenes y promover un cambio positivo.

enlightED, la conferencia mundial sobre educación, tecnología e innovación, ha reunido desde su creación en 2018 a 470.000 espectadores únicos de 46 países y 300 ponentes internacionales de primer nivel, consolidándose como un referente mundial en el ámbito de la innovación educativa.

AGENDA LOCAL

►Educación post pandemia: la realidad virtual? supera a la ficción

Fecha: 19 de octubre 17 h

Speakers: Fabio Tarasow, Mónica Trech, Tamara Blustein y María Monserrat Pose,.

¿Qué funciona y qué no funciona cuando enseñamos y aprendemos en línea? ¿Cómo articular espacios educativos presenciales y virtuales? ¿Qué tiene sentido hacer en espacios virtuales y qué en espacios presenciales? Con distancia pero cerca: recuperemos la comunicación pero ¿Cómo construir grupalidad, reconectar y sostener los vínculos? ¿Cómo gestionarla comunicación usando un aula virtual u otros territorios digitales? También, un poco de originalidad por favor. ¿Cómo hacer actividades en línea potentes y que funcionen? ¿Cómo aportar variedad e interactividad al trabajo virtual? ¿Lo asincrónico es sinónimo de soledad? ¿La clase en la virtualidad sólo se nos ocurre sincrónica?.

Dirigido a personas vinculadas al campo de la educación en general y docentes de nivel Primaria y Secundaria en particular, el encuentro nos invita a reflexionar, junto a expertos del ámbito educativo local, acerca de cómo estrechar la brecha en innovación para transformar los sistemas educativos.

Inscripción: https://www.fundaciontelefonica.com.ar/enlighted-2021/

►Travesía 4x4 "Un recorrido federal para (pensar cómo) co-diseñar la universidad que viene junto a estudiantes”.

Fecha: 20 de octubre 17 h

Speakers: Mariana Maggio, Miriam Map, Gabriela Sabulsky y Griselda Díaz, junto con Jazmín Speranza, Juana Fortezzini, Sofía Grigorjev y Zoeli Nuñez Piñeiro

La pandemia abrió nuevos y múltiples interrogantes en el conjunto de las instituciones educativas y, también, en las universidades. Las oportunidades de transformación se abren en un contexto que es muy complejo mientras las tendencias culturales atravesadas por las tecnologías de la información y la comunicación se expanden y profundizan. ¿Les preguntamos a los jóvenes cómo han atravesado el último año de aprendizaje en la universidad? ¿Conocemos sus ideas para crear experiencias universitarias contemporáneas? ¿Por qué no escucharlos a la hora de construir experiencias más relevantes en las prácticas de la enseñanza?

Esta actividad se propone recorrer estas preguntas y ensayar respuestas junto a estudiantes con sus docentes de cuatro universidades argentinas. Una experiencia inédita e inspiradora.

Inscripción: https://www.fundaciontelefonica.com.ar/enlighted-2021/

►Las tecnologías digitales como herramientas de cambio positivo en las nuevas normalidades

Fecha: 21 de octubre 13 h

Speaker: Tomás Balmaceda

El taller ofrecerá un espacio de exploración lúdica y reflexión enriquecedora, a partir de casos concretos, sobre cómo podríamos utilizar la tecnología para crear juntos un futuro más equitativo una vez que la crisis del covid-19 haya quedado atrás.

Destinatarios: docentes de todas las áreas y niveles educativos, estudiantes de carreras relacionadas con la docencia y personas interesadas en la educación.

Inscripción: https://www.fundaciontelefonica.com.ar/enlighted-2021/