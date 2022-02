Estafas en las citas: tres "red flags" que no podés darte el lujo de ignorar

La app de encuentros ofrece un servicio de calidad para personas que saben lo que buscan: conexiones genuinas con quienes comparten los mismos intereses. Consejos y claves para sentirte segurx. La pandemia, el confinamiento y la distancia social potenciaron las aplicaciones de citas. No podíamos encontrarnos en los bares ni conocernos en el trabajo; por eso, las aplicaciones de citas eran el único juego al que podíamos jugar. Y, como cualquier juego, en este también algunxs hacen trampa.

Porque aunque vos hayas descargado una app para conocer gente agradable y disfrutar de una cita, a otrxs solo les interesa engañar y enviar spam. Da miedo, sí; pero es verdad. Por eso, si querés seguir sintiéndote segurx al usar tu app de citas, prestá atención a estas 3 red flags:

1- Apps de citas que permiten que cualquier persona se registre

Esta es la primera red flag que tenés que saber. Una app que no tiene un proceso de verificación es una app que no se preocupa por vos. Si vas a un bar, supones con que el personal no va a dejar entrar a lxs problemáticxs. Y las apps de citas deberían hacer lo mismo. O, al menos, Inner Circle así lo cree.

Esta exclusiva app de citas tiene un equipo de personas reales que evalúan a cada miembro nuevo que se registra. Bloquean a lxs estafadores, echan a lxs que envían spam, y las personas que tienen malas intenciones nunca llegan a ver tu perfil y menos a enviarte un mensaje. Si estabas buscando una forma más segura de conocer gente, tenés que probarla. Vas a sentir que estás entrando en tu bar favorito.

2- Perfiles vacíos, selfies borrosas y bios sin detalles

A lxs estafadores de citas sólo les interesa la cantidad y no la calidad. Por eso, es bastante probable que su perfil tenga selfies borrosas y una bio medio vacía. Incluso es posible que no incluyan detalles sobre ellxs mismxs. Si querés conocer a alguien, tenés que ser abiertx y honestx; por eso, si tu match no es auténticx desde el comienzo, tomalo como una señal de alerta.

Pero esto no pasa en Inner Circle. El equipo de evaluación se aseguran de que cada miembro sea real y, además, te desafían a que crees un perfil interesante. Hay espacio para todo, desde tus ciudades favoritas hasta planes de citas espontáneas. Por eso es muy fácil saber con cuáles matches tenés mucho en común y con cuáles no vale la pena que pierdas el tiempo.

3- Un match que no acepta reunirse en persona

¿Qué tienen que ocultar? Lxs estafadores de citas hacen de todo para que sigas chateando en línea porque saben que, si se encontraran cara a cara, lxs descubrirías. Por eso, si tu match vive cancelando planes o poniendo excusas para no encontrarse, probablemente tenga malas intenciones.

Lxs miembros de Inner Circle no solo están todxs verificados, sino que quieren conocer gente como se debería: cara a cara. Y para lograrlo, la app está llena de funciones que te ayudan a planificar una cita. Buscá lugares muy buenos para primeras citas o, si ya tenés algo en mente, podés usar la app para conocer a otras personas que también quieran ir a ese lugar. ¡Es una muy buena señal que les gusten los mismos lugares!

¿Qué estás esperando? Probá una forma más segura de tener citas. Descargá Inner Circle acá.