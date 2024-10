Estudiar idiomas y viajar a partir de los 50: conocé el innovador programa global para mayores

No hay edad para salir de asignaturas pendientes. De hecho, diversas investigaciones destacan los múltiples beneficios a largo plazo que experimentan los adultos que se aventuran a aprender un nuevo idioma. Entre ellos, se encuentran los efectos positivos en la cognición, ya que el proceso activa nuevas vías neuronales que promueven la longevidad mental y mejoran la conectividad funcional, lo que a su vez repercute en un mayor bienestar emocional y en una mejor salud física.

Bajo esta premisa la empresa Education First, con presencia en 120 países, lanzó recientemente su programa destinado a adultos +50 en el país que combina viajes y estudios en una experiencia muy prometedora. Ya sea para quienes quieren aprender un idioma y no lo han podido hacer antes o quienes buscan perfeccionarse, este programa comprende la posibilidad de realizar un curso general o intensivo, que va desde las 2 a las 52 semanas, para aprender inglés, italiano, francés, alemán o coreano en destinos como Londres, Nueva York, Santa Bárbara, Malta, Manchester, Singapur, Ciudad del Cabo, Roma, Niza, Seúl y Berlín.

Además, los estudiantes tienen incluido en los distintos destinos el alojamiento en Residencia EF, que puede ser bajo dos modalidades: departamentos con habitación compartida o privada, o en habitaciones de hoteles con los que EF tiene convenio; el seguro médico, los traslados al aeropuerto (no están incluidos los vuelos desde y hacia Argentina) y la certificación al finalizar el mismo.

“Estamos muy entusiasmados con esta propuesta para adultos +50. Se trata de un nicho en plena expansión y auge. En general está integrado por profesionales o jubilados que disponen del tiempo y del dinero para emprender esta aventura”, comenta Luciano Comba, Country Manager de EF para Argentina y Uruguay.

“La mayoría de las personas nos eligen por ofrecer una experiencia distinta. No es lo mismo estudiar acá, en un Instituto en la Ciudad de Buenos Aires, que hacerlo en alguna de estas ciudades del mundo que además podés recorrer, comunicarte con personas locales y ser parte de un grupo con ´pares´ de otras latitudes”, agrega Sofía Bergés, Country Product Manager de la empresa.

Entre lo más destacado y valorado por los estudiantes están las actividades como visitas guiadas a los principales atractivos de cada ciudad y a recorridos de compras en centros comerciales, con el objetivo de integrar los conocimientos aprendidos. Para quienes deseen aprender contenido específico, EF propone los “spins”, clases en temáticas como historia, cultura, geografía o gastronomía de un lugar.

Las clases para el segmento +50 comienzan el primer lunes de cada mes y se interrumpen durante los meses de verano en el hemisferio norte: junio, julio y agosto. Como sucede para todos los grupos, previamente EF toma un examen de nivelación orientativo.

Experiencias vividas

Natalia Gatica es abogada recibida en la UBA y durante los últimos ocho años se desempeñó en el Municipio de Bragado, de donde es oriunda. Siempre se dedicó a su profesión y a criar a sus dos hijos, Dante y Camela, hoy de 15 y 13 años. Luego de una separación y de concluir su tarea en la función pública, sintió la necesidad de reinventarse y en ese camino de profundizar sus estudios de inglés en un destino particular: Malta. “Me fui de Malta siendo una versión mejor de mí misma. No sólo cumplí un sueño, sino que volví a casa con la energía para tomar decisiones que cambiaron mi vida y ahora he comenzado un nuevo camino profesional. ¡Esta experiencia cambia vidas!", expresa Gatica, quien participó de la experiencia EF Malta St. Julian's y, actualmente, especialista en +50 para EF.

“Las sonrisas de mis hijos eran los primeros resultados cuando utilizaba el inglés para resolver alguna situación, y aunque a mí también me causaba gracia no me parecía que eso debía quedar así, como algo que había caído en la resignación”, comenta Pablo del Río, quien siempre trabajó relacionado con la ingeniería de las telecomunicaciones y si bien -dice- se defendía con el inglés técnico, esto no le alcanzaba para tener una conversación dinámica. “En 2019 había hecho un postgrado en dirección de Marketing, pero ahora quería encaminarme al tema del idioma. Siempre había querido hacer un curso de inglés en el extranjero, pero no se había dado, y con 55 años pensaba que ya no iba a pasar. Pero en 2023 las condiciones se presentaron juntas y encontré el programa 50+ de EF. Los contacté y en octubre estaba en el campus de Nueva York. ¡Mi experiencia fue increíble! Si bien he recorrido muchas ciudades esta experiencia la voy a guardar para siempre. Vivir en un campus enfocado en estudiar hizo que diera un salto importante en mi nivel del idioma y mi confianza. Esto sumado a la experiencia de contactarme de forma más profunda con la cultura norteamericana y con muchas otras a través de mis compañeros que venían de muchas partes del mundo hicieron de este viaje uno de los más enriquecedores”, explica.

Sabrina Pastura tiene 44 años, es abogada y sus ganas de estudiar inglés en el extranjero se mezclaba con las ganas de vivir una experiencia en la que además pueda viajar y estar inmersa en el idioma. “Hablé con mi profesora de inglés en Argentina y ella me recomendó averiguar en Education First”, relata. “Luego de hablar con el equipo de EF en Buenos Aires, me interesó muchísimo la propuesta y aluciné con estudiar en Santa Bárbara, Los Ángeles. Yo soy muy inquieta y el campus ofrecía deportes, actividades al aire libre, yoga, degustaciones de vino, y estaba a pasos de la playa que lo hacía ideal para mis intereses. Y sí, puedo decir que matcheamos. Allí conocí personas increíbles, amorosas y divertidas, con las cuales compartí clases, bailes, risas, trips y hasta mates.Fue una experiencia encantadora; me traje maravillosos recuerdos, amigos increíbles, un bronceado californiano, y tras un mes de asistir a diario a clases obtuve mi propósito que era elevar mi nivel de inglés”, detalla.

Cómo ser parte de EF +50

Quienes deseen ser parte de la experiencia EF +50, deberán, primero, crearse un usuario en el curso de idiomas ideal eligiendo el destino, tipo de curso y duración que mejor se adapten a tus necesidades; posteriormente, contactarse con un asesor de EF (011) 2041-6027 o visitar ef.com/50+ para solicitar la oferta personalizada y recibir una cotización de precios, realizar el depósito para la reserva, y por último, sólo prepararse para embarcar en un viaje transformador.

