Exequiel Palacios fue homenajeado en Casa Histórica y ovacionado en Plaza Independencia de Tucumán

El gobernador, Osvaldo Jaldo, en compañía del jefe de Gabinete de Nación, Juan Manzur; el vicegobernador, Sergio Mansilla; y el vicepresidente de la Legislatura, Regino Amado; recibieron esta tarde, en Casa Histórica, al futbolista tucumano Exequiel Palacios, quien se consagró recientemente Campeón del Mundo con la Selección Argentina de Fútbol en Qatar, luego de 36 años sin el máximo título para nuestro país.

El volante de 24 años, oriundo de Famaillá, (acompañado por su familia) fue declarado Ciudadano Ilustre, Huésped de Honor, y recibió placas de distinción en el Museo Nacional de la Independencia. Además, junto a las autoridades, se tomó una fotografía frente al edificio donde se declaró la Independencia de nuestro país, el 9 de Julio de 1816. También acompañó en los homenajes Cecilia Guerra Orozco, directora de la Casa Histórica.

Luego, en Plaza Independencia, el campeón del mundo junto a Lionel Messi en Qatar recibió el clamor popular por parte de miles de hinchas que se dieron cita en Plaza Independencia. Allí, en un escenario montado sobre la explanada de Casa de Gobierno, el "Tucu" fue ovacionado y colmado de reconocimientos.

Estoy muy contento de venir acá y que me reconozcan de esta manera. Es un orgullo este reconocimiento, solo me salen palabras de agradecimiento por el cariño que me brindan", expresó el futbolista. "Cada vez que pase el tiempo uno se dará más cuenta de lo que logramos, eso lo vimos cuando volvimos al país, que se merecía esta alegría. Nosotros tratamos de dejar un ejemplo en la cancha, de estar siempre unidos y tirar para el mismo lado. Los sueños están para cumplirse", agregó Palacios.

Jaldo, por su parte, expresó: “Nosotros sentíamos una necesidad de tenerlo a Exequiel Palacios en su tierra. Como gobernador de la Provincia tomé contacto personalmente con él para que pudiera estar acá. A pesar de su apretada agenda mostró predisposición para estar acá. Le pedí que venga a la Plaza Independencia, el principal paseo público de Tucumán, el lugar que une a los tucumanos. Lo trajimos para que los tucumanos puedan abrazarlo, sacarse una foto, firmarse una camiseta o al menos brindarle ese merecido aplauso, ya que es parte de ese gran equipo campeón del mundo que le regaló tanta alegría al pueblo argentino”. “Estoy muy contento de como Exequiel compartió con su gente. Le doy gracias a todos los tucumanos y tucumanas que se acercaron a reconocer a este gran campeón tucumano”, concluyó el gobernador.

Manzur, en tanto, señaló: “Fue hermoso estar con Exequiel y su familia. Hoy recibimos a este tucumano campeón del mundo que viene de brindarnos una emoción muy grande. Por eso hoy el pueblo lo tucumano lo recibe y le entrega estas distinciones. Esto conmueve y trae una alegría muy grande para todos los tucumanos”.

Mansilla, por su parte, dijo: “Después de 36 años los tucumanos pudimos ver a Argentina campeón del mundo y con el orgullo doble de tener un tucumano en este plantel. Es un referente para todos los chicos del interior del país y fundamentalmente para los tucumanos. Cuando se trabaja con humildad y se hacen las cosas bien se puede llegar lejos. Este es un reconocimiento merecido en nombre de todos los tucumanos y por haber quedado en la historia”.

En tanto que Amado remarcó: “Estamos muy contentos de agasajarlo y destacarlo. Es un futbolista de renombre internacional, hoy le hicimos llegar el decreto de Huésped de Honor de la Provincia de Tucumán, y ahora lo espera todo el pueblo en Plaza Independencia para festejar”