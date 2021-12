FENIX BA lanza Oasis electrodomésticos al mercado

¿Cómo arrancaste en el rubro?

Desde muy pequeño fui comerciante y a eso de los 13 años me empezaron a interesar las computadoras, en ese momento se usaba el Pentium MMX. Luego salió Pentium II hasta la revolución de los i9 que tenemos actualmente. Empecé a incursionar con el ensamblado de computadoras, muy primitivamente. Me fui capacitando, hice cursos y como ya las sabía armar y no me costaba hacerlo, las empecé a vender a familiares y conocidos. Hasta que un día conocí a un Distribuidor de Electrodomésticos que se llama Mariano Rebasa. Tráeme cinco, me dijo la primera vez, ahí fue cuando comenzó todo, allá por el año 2006, creando FENIX BA (nuestra distribuidora) en el 2011. Así fue que vendíamos computadoras al sector de electrodomésticos que es diferente al sector netamente tecnológico. Es diferente vender una computadora a un cliente tecnológico que a un cliente hogareño. Por aquellos momentos no cualquiera armaba una computadora, hoy ya es algo normal. Entonces ahí empezamos a sumar más compradores de computadoras, hasta que un cliente me dijo “¿Notebook no vendes, tienes estéreos, equipos de música, heladeras?”

En la actualidad vendemos de todo para artículos para el hogar. Siempre con nuestro Core Business las computadoras.

¿Qué productos tienen a disposición?

Principalmente computadoras que gran parte las importamos. También contamos con notebooks, tablets, celulares, Smart TV, aires acondicionados, heladeras, freezers, ventiladores, audio y todo lo que te imagines que podes encontrar en una casa de artículos para el hogar. Porque ellos son nuestros clientes, las casas de artículos para el hogar.

¿Cómo se ha reinventado con la pandemia?

Al principio fue caótico. Recién llegaba de vacaciones del exterior y si bien “algo se escuchaba de la pandemia”, cuando nos dijeron que teníamos que cerrar la empresa casi me agarra un ataque. Estuve unos días en casa pensando que hacer y decidí fabricar mascaras de Covid, invertimos en matrices, maquinaria, materia prima, cosas alocadas para algo que no sabíamos si iba a durar o no. Hasta el momento hemos vendido cerca de 100.000 mascaras de Covid. Es un mercado Spot que pocos pudieron aprovechar, porque había que tener bien en claro cuando salir. Nosotros salimos a tiempo. Luego de esto pudimos volver a abrir solo para ventas online y entregas por correo puerta a puerta, y ahí fue donde encontramos una oportunidad. porque la Pandemia nos encontró con mucho stock de computadoras y la gente en sus casas con la necesidad de Home Office, fue un antes y un después. Los precios se dispararon y todo cambio. El que tenía una notebook tirada en su casa tenía oro. Muchísimos años de vender computadoras nos benefició.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Sin dudas la atención personalizada. Si bien hay varios sectores del mercado que no niego que avanzan hacia la automatización de las ventas, en la distribución y la venta a los Retail, se valora mucho la venta personalizada. Muchas operaciones e incluso a costos más altos se logran gracias a una buena comunicación del equipo de ventas, la atención personalizada ante problemas de Garantías de productos. Muchos empresarios se equivocan cuando le restan importancia al Post Venta. Creo que nadie se ha quedado sin respuesta ante problemas de garantías de productos. Yo eh asumido la responsabilidad monetaria por problemas de nuestros proveedores hacia nuestros clientes con temas de resolución de incidentes. Pero siempre hemos respondido para que nuestros clientes obtengan o su dinero o su producto. Hemos perdido dinero en esa oportunidad pero no nos importó “el Bosque es más grande que el árbol” y que un cliente vuelva a comprar es el reconocimiento más grande que podemos tener.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Ser bien atendido, tener un buen producto a un precio competitivo. Aún no salió a la luz la cantidad de clientes de Bancos que han cambiado de compañía en este último tiempo. ¿Por qué? Una razón: atención personalizada. Un Banco donde vas y te dejan en un cajero o en una terminal para realizar tus operaciones y no tienen soporte, es un sitio al cual no vuelves a ir. Estos déficit de atención se notaron mucho en la Pandemia. Los Bancos han perdido cuentas que no han podido recuperar porque las captaron otros que tienen mejor atención personalizada. Algo similar está pasando con las distribuidoras de electrodomésticos y fábricas de electrodomésticos.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro en la actualidad?

Hace un tiempo pensábamos que el rubro solo iba a sostenerse en las ventas online y solamente ese iba a ser la única forma de venta. Pero la pandemia nos mostró otra cosa. Los clientes fueron a buscar sus productos por Facebook, por WhatsApp, los comercios chicos empezaron a volcarse a redes sociales para enfocar sus ventas. Las grandes cadenas que venían de una costumbre de pagar todas sus compras a plazos y danzar en una rueda financiera imparable, de pronto no pudieron comprar. Porque debido a la pandemia el abastecimiento de producto se frenó. Al no poder vender, los cheques no se pudieron cubrir y las fabricas optaron por vender solo contado anticipado. Esto derivó en terminar de golpear a las grandes cadenas mal manejadas llevándolas en varios casos a la convocatoria de acreedores. Todo esto abrió el mercado a los emprendedores, estos nuevos clientes que aparecieron a revender productos, desde sus casas por Facebook, Instagram, WhatsApp. Cualquiera en la comodidad de su casa y la incomodidad de tener que generar ingresos se puso a vender desde sus hogares. Todo esto impulsado por la inyección de dinero del estado hacia la clase media a través de planes, IFE, bonos. Fue un negocio de contado sin prácticamente sistema financiero, quienes no querían asumir los riesgos de la situación actual. Por eso considero que el nacimiento de los emprendedores llegó para quedarse y es un mercado al que nosotros podemos abastecer, porque las fabricas no tienen ni el tiempo ni los recursos humanos para hacerlo.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes a resolver?

Internamente, puertas adentro de la empresa el punto a resolver o a profesionalizarse es la logística y la capacidad de almacenar productos. Hoy en día es muy complicado tener una logística eficiente con costos poco elevados y lo mismo a la hora de conseguir depósitos accesibles a CABA y el Conurbano a precios normales. Tener un depósito económico en una zona poco riesgosa es la misión imposible en estos días. El mercado inmobiliario sufre una incertidumbre con respecto a precios que hasta que se normalice es difícil tomar decisiones en ese sentido.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

La mayor satisfacción la tenemos hoy con el lanzamiento de nuestra marca OASIS, es un objetivo de muchos años cumplido. Llegar a ver nuestra marca en los comercios es algo muy lindo. Es un proyecto de muchísimos años que se hizo realidad con productos como heladeras, freezer, frigobares, ventiladores, termotanques, microondas, y próximamente computadoras. Más allá de los logros comerciales, lograr introducir una marca al mercado y que la gente la reconozca es algo muy lindo. Es algo que vamos a cuidar como nuestro mayor tesoro porque pensamos si Dios así lo quiere, permanecer muchos años en el mercado.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me encantaría ver a nuestros productos en todo el país, si bien ya hace un tiempo dejamos de ser una empresa local para ser una empresa nacional, creemos en la idea de abastecer a toda Argentina. Los costos logísticos hoy son muy elevados que los acarrea el comerciante. Esperemos que en futuro esto cambie y sea algo más accesible a todos, para entonces poder llegar con precios competitivos a todo el país, creando productos nuevos siempre conjugando la importación con la producción nacional. Tenemos que estar preparados para hoy fabricar productos nacionales e importar otros en menor cantidad. Pero para que cuando cambien las políticas gubernamentales importar más y fabricar menos. Si me preguntan quisiéramos fabricar todo acá en nuestra tierra, pero es algo poco probable en el corto plazo.

¿A qué tipo de consumidor apunta OASIS?

A la clase media, a esa persona que busco un producto lindo, económico y con buena garantía. No buscamos competir con los líderes del mercado. Buscamos convivir con el resto. Las oportunidades de negocios existen para todos. No existe hoy empresa que pueda abastecer a todo el mercado. La guerra de fabricantes fue historia. Tenemos que cambiar la cabeza y pensar en productos distintos que solucionen las necesidades de las personas y sin molestarnos entre nosotros los fabricantes y distribuidores, porque en definitiva detrás de todo esto está la vida a la cual vinimos para disfrutarla y no para padecerla. Siempre decimos lo mismo FENIX BA ni OASIS van a tener proveedores ni clientes conflictivos, simplemente no los elegimos. Preferimos trabajar en armonía.

