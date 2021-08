Gabriel Marcolongo: "Las personas con discapacidad sufren barreras sistemáticas de acceso a derechos"

Incluyeme.com, es una empresa que ha colaborado desde su creación en 2012 hasta hoy a más de 2.000 personas con discapacidad a encontrar y asegurar un trabajo. Su fundador y CEO, Gabriel Marcolongo, es Ingeniero en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina. También asistió a Programas de Educación Ejecutiva en Emprendimiento Social de la Universidad de Stanford y Emprendimiento de Babson College. Fue orador de TEDx y reconocido en 2019 como Innovador Global de Expo2020 Dubai. En 2020 fue seleccionado como Joven Líder Global del Foro Económico Mundial. Marcolongo conversó con Perfil.com acerca de Incluyeme.com y de la oportunidad que existe en el entorno empresarial para incorporar a miles de personas con discapacidad al mundo laboral. Además abordó temáticas relacionadas con las agendas de sustentabilidad y equidad.

►¿Por qué surge Incluyeme y bajo qué necesidades? ¿En qué países operan?

Incluyeme nace para entender las problemáticas de las personas con discapacidad al momento de conseguir un empleo. Hoy en América Latina 3 de 4 personas con discapacidad se encuentran desempleadas y eso significa que tenemos más de 30 millones de personas con algún tipo de discapacidad que no pueden ingresar al mercado laboral. Por otro lado tenemos empresas que lo que hacían era buscar el talento de las personas con discapacidad, pero sin embargo no podían llegar a ellas ya que no había una forma sencilla de contratar personas con discapacidad: tenían que ir ONG por ONG, buscando candidatos, las ONG venían haciendo una tarea super noble en cuanto a lo que es la empleabilidad de las personas con discapacidad. Mejor dicho más que la empleabilidad la asistencia, pero no tenían foco en la inserción laboral de las personas con discapacidad. Así que lo que hicimos fue conectar, en este caso, empresas que estaban abiertas a recibir aplicantes con discapacidad con personas con discapacidad a las cuales les garantizábamos que las empresas activamente veían el valor de la capacidad de las personas más allá de la discapacidad. Incluyeme.com está presente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil y México y tenemos más 220 mil personas con discapacidad registradas y trabajamos con unas 500 organizaciones de todo tipo de industrias.

►Desde Incluyeme.com hablan de inclusión sociolaboral: ¿De qué se trata?¿Cuáles son los números de desempleo de personas con discapacidad en Argentina?

Hablamos de inclusión sociolaboral porque entendemos que hay todavía muchísimo por construirse para que las personas con discapacidad sean miembros plenos de la sociedad. Todavía las personas con discapacidad sufren barreras sistemáticas de acceso a derechos, eso significa que hoy faltan todavía muchísimo por hacerse en cuanto a lo que es accesibilidad urbana, donde tenemos muchas cosas por mejorar al momento de cómo viaja una persona con discapacidad. Luego tenemos barreras en el acceso a la educación, hoy todavía papás de nenes o nenas con discapacidad tienen que afrontar muchísimas barreras para que sus niños o niñas puedan ingresar a estudiar, y eso lo que hace es que muchas veces esos padres no conozcan por donde tienen que empezar a recorrer ese camino. Muchas veces eso va en el descreimiento de la posibilidad de estudiar de las personas. Posteriormente lo que tenemos son barreras de inclusión social, es decir, sobre cuánto la sociedad conoce sobre lo que es una discapacidad y cuánto no. La suma de esas cosas hace que la inclusión laboral, que es lo que trabajamos desde Incluyeme.com, todavía hoy requiera de muchísimas tareas por hacer. Por eso tenemos hoy en Argentina una tasa de desempleo superior al 70% de lo que es la población de las personas con discapacidad.

►¿Qué cambios pueden ver desde el momento en que empezaron a trabajar hasta ahora? ¿A qué desafíos se fueron enfrentando?

Creo que es mucho más sencillo hacer Incluyeme.com hoy que lo que era en 2013. Cada vez hay más empresas pensando en la sustentabilidad y la diversidad, equidad e inclusión dentro de la agenda del cómo hacemos negocios, entendiendo que enseñamos productos y servicios que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Definitivamente estamos favoreciendo a que esos productos y servicios lleguen a un mercado que está desatendido, es un mercado que a nivel global implica más de mil millones de personas, es decir un séptimo de la población mundial posee una discapacidad y es una población que tiene necesidades. Esas necesidades difícilmente estaban puestas en agenda de muchas organizaciones. El principal desafío sigue siendo hasta ahora el desconocimiento: hoy falta muchísimo conocimiento por llevar a la sociedad en general, y por ende también a las empresas sobre qué implica, en este caso, contratar a una persona con discapacidad, o qué implica desarrollar productos y servicios que tengan en cuenta las necesidades de personas con discapacidad.

►¿Qué tipo de capacitaciones ofrecen y qué beneficios pueden conseguir las personas con discapacidad?

Hoy ofrecemos dos tipos de capacitaciones, por un lado a quienes dan empleo para que conozcan el valor que existe en la diversidad en general y fundamentalmente en conocer más en lo que implica y no implica una discapacidad. Por otro lado, trabajamos capacitando también a equipos de reclutamiento. Para que, no importa por dónde llegue un aplicante con discapacidad -si llega por Incluyeme.com o por cualquier otra vía- que desde la organización sepan tomar entrevistas hacia aplicantes con discapacidad. Como otro público, tenemos capacitaciones que buscan mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Desde unos años ya venimos en conjunto con distintas organizaciones, llevando adelante capacitaciones que tienen como foco mejorar la empleabilidad de nuestros beneficiarios. En 2019 llevamos adelante unas capacitaciones en México, en tareas administrativas y desarrollo de ventas, en conjunto con Accenture, donde formamos a 40 personas con discapacidad para que puedan conseguir un empleo. Y ahí tuvimos una métrica de empleabilidad superior al 70%. A fines del año pasado formamos en tecnología a la primera generación de software developers con discapacidad en seis países de América Latina, y estamos midiendo resultados este año. Y, adicionalmente, este año estamos formando a 1160 personas con discapacidad en habilidades digitales. Estas habilidades digitales van desde lo que es software developers, software testers, community manager, diseñadores gráficos, asistentes virtuales y también soporte de usuarios. Buscamos, en cursos o etapas formativas que duran aproximadamente cuatro meses, mejorar radicalmente la carrera de una persona, es decir, dotar de empleabilidad a personas que tal vez tienen algún conocimiento tecnológico y con esto poder potenciar ese conocimiento. Y que puedan aplicar a un mercado laboral que está demandando cada vez más conocimiento en habilidades tecnológicas. Estas capacitaciones son gratuitas para personas con discapacidad. Son dadas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y, adicionalmente, estamos dentro del perfil de beneficiarios que estamos buscando tenemos foco en ayudar a personas migrantes con discapacidad en Argentina y Chile. Y, por otro lado, el perfil de género que estamos buscando es que más del 70% de las estudiantes sean mujeres. Con lo cual también buscamos fomentar el acceso de mujeres al mercado laboral y, en este caso, lo que son mujeres con discapacidad.

►¿Cómo puede cualquier persona con discapacidad ser parte de Incluyeme.com? ¿Cómo es el acompañamiento por parte de ustedes desde el momento en que una persona con discapacidad se inscribe en la página?

Cualquier persona con discapacidad Para ser parte de Incluyeme.com, lo que tiene que hacer cualquier persona con discapacidad, es registrarse en la página, completar su perfil, su experiencia académica, laboral si es que la posee, y luego empezar a aplicar a las oportunidades laborales que sean de su interés. Adicionalmente tenemos todos estos programas de formación que buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad, con lo cual el proceso es super simple y 100% online. Queremos que, mientras la persona esté en algunos de los países donde nosotros tenemos operaciones, no importa donde viva la persona, tratar de acercarle oportunidades. El acompañamiento nuestro es 100% online, lo que tratamos de de hacer ahí dar asistencia a todas las personas que van requiriendo algún tipo de ajuste razonable. En este caso para poder cursar, o dar charlas sobre habilidades blandas o mejoras de CV, etc. Esa es nuestra forma de poder dar acompañamiento a las personas con discapacidad que se registran hoy en Incluyeme.com.

►¿Cómo impacta en la vida de una persona con discapacidad formarse y capacitarse? ¿Qué nuevas oportunidades surgen?

A nivel de impacto en la persona, para poder formarse y capacitarse, una de las cosas que veíamos era que en muchos casos hay muchísima voluntad de estudiar y de formarse, pero tal vez carecen de los recursos económicos para poder hacerlo. Esto viene asociado a que no es gratis tener una tasa de desempleo del 70% y tener barreras de desempleo por mucho tiempo. Lo que venimos encontrando con las personas que hoy se encuentran estudiando es, por un lado, la posibilidad de volver a tener compañeros de clase y ser parte de un grupo que se está esforzando en mejorar sus condiciones. Y en mejorar sus condiciones de empleabilidad, sus CV´s, cómo se presentan en sus entrevistas laborales y ahí, amén de la parte académica y formativa, una mejora en lo que es la autopercepción de la persona y empoderarse. A nivel de las oportunidades que van surgiendo tratamos de acercar oportunidades de las empresas que apoyan esta iniciativa, contamos con el apoyo de IBM, Disney, Banco Galicia. Desde ya estas empresas están muy interesadas en que, quienes se gradúan de estos programas, sirvan como parte de sus programas de atracción y talentos. También trabajamos con Workana, que es una plataforma de freelancers, donde lo que buscamos es que las personas, a medida que se van graduando, puedan registrarse en esta plataforma y empezar a aplicar en oportunidades del estilo freelancers que los clientes tal vez pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y si la persona tiene los skills necesarios para poder llevar adelante esas tareas, la idea es que pueda ofrecer sus servicios y que puedan empezar a generar ingresos vía una plataforma de freelancers como Workana.

►También trabajan la inclusión desde el lado de las empresas, ¿A qué desafíos se enfrentan al momento que una empresa decide volverse inclusiva? ¿Cómo es esa adaptación y cómo los acompañan?

Los desafíos, generalmente, son los desconocimientos. En muchos casos nos dicen “tengo las ganas de empezar por este camino, pero no sé cómo comenzar”. Entonces ahí tenemos una metodología de trabajo, que primero comienza por trabajar sobre la cultura de la empresa. Ahí buscamos entender por un lado, cuál es la cercanía de esta empresa con lo que es la discapacidad, y en muchos casos te dicen “hoy tenemos tantos colaboradores con discapacidad o ninguno”, pero si nuestros colaboradores tienen parientes con discapacidad desde ahí se empieza a trabajar. Posteriormente lo que hacemos es dar talleres sobre: qué implica tener una discapacidad, qué no implica tener una discapacidad, cómo puedo desarrollar productos y servicios que puedan tener en cuenta la necesidad de todas las personas, cuán accesible es mi organización, (accesible tanto el lo digital como en lo físico), qué tipo de actividades puedo hacer con la comunidad y el ejemplo este de poder trabajar con la formación, apoyar la formación de las personas con discapacidad, es uno de esos ejemplos de iniciativas. Por otro lado, a nivel de lo que es marketing, es decirles: bueno, si vas a lanzar un nuevo producto al mercado, trata de tener en cuenta esto lineamientos, con lo cual tu producto va a ser mucho más accesible. Y, desde ahí, hay muchísimo que se puede construir para que la organización sea cada vez más inclusiva. Otro de los aspectos que mencionamos es los proveedores, es decir, el costo de contratar proveedores que son inclusivos o no, y podes agregar valor en lo que es tu cadena de proveedores. Un ejemplo de esto es Secure: tiene un programa de seguridad inclusiva, en la cual podes contratar a guardias de seguridad que tal vez tienen alguna discapacidad. Y lo haces contratando servicio en lo que se denominaría business as usual, desde ahí es otra forma de agregar valor sin cambiar la forma en la cual haces negocios.

►¿Qué mensaje le daría a las empresas cualquiera fuese su tamaño para que sumen a sus equipos personas con discapacidad?

Tenemos muchísimas razones. Pero creo que la más fuerte es: estás haciendo lo correcto. Estás buscando talento en el 100% de la población, y no solo en el 88% de la población que no posee una discapacidad. Y lo mejor que podes hacer como organización es buscar el mejor talento disponible. Hay un estudio en el Reino Unido que habla de que solamente un 20% de las personas con discapacidad necesitan algún tipo de ajuste al momento de ingresar al mercado laboral o de ingresar a alguna organización; el 80% restante no. Con lo cual, la invitación es hacer el ajuste más importante, que es nuestra forma de pensar. Ajustando eso, definitivamente la empresa se va a poder ver beneficiada al acceder a un pool de talento que va a dar lo mejor de sí para poder trabajar. Y, por otro lado, mejora lo que es la imagen de la compañía, la experiencia del equipo de trabajo. Es decir, “esta empresa da oportunidades donde en muchos casos no se dan” y esto genera un retorno de esa inversión.

►¿Cuántas personas y cuántas empresas con discapacidad tienen registradas actualmente? ¿Cuántas personas lograron la empleabilidad durante el último año?

Hoy tenemos a 220 mil personas con discapacidad registradas. Somos, por lejos, la mayor base de datos de personas con discapacidad que se encuentra buscando un empleo. Y trabajamos con 500 empresas de todo tipo de industrias. Somos la empresa que hace el reclutamiento de personas con discapacidad para Naciones Unidas, para su secretaria general en Nueva York. Hasta empresas como Wal-Mart en México, Banco Galicia en Argentina, Natura, pasamos por todo tipo de industrias y la constante de todas estas organizaciones es buscar talento, más allá de cualquier tipo de etiqueta que se le pueda llegar a poner a una persona. El último año ayudamos a que más de 200 personas consigan empleo, y tenemos como objetivo de acá a tres años que más de 200 personas con discapacidad consigan empleo por mes. Gracias a las actividades de Incluyeme.com y obviamente a las empresas que confían en nosotros.

►En Argentina hablamos de brecha laboral entre hombres y mujeres. ¿Existe también esta brecha dentro del grupo de las personas con discapacidad? ¿Las dificultades son las mismas? ¿A qué se enfrentan las mujeres con discapacidad?

Definitivamente la brecha laboral existe, y es una brecha que atraviesa a toda la población. Hablamos de una interseccionalidad, es decir, esta brecha que aparece al momento de ser mujer se te suma con las vulnerabilidades de poseer alguna discapacidad. Entonces eso hace que muchas veces las dificultades de una mujer con discapacidad de acceder al mercado laboral sean aún mayores. La mujeres con discapacidad se enfrentan a todo lo que ya se conoce como lo que es la problemática de género y, por el hecho de tener una discapacidad en muchos casos, aparecen cosas que no son mapeadas. Una mamá con discapacidad debe cuidar a sus hijos, en muchos casos porque es el rol que tal vez se espera de la mujer, y te encontrás con temas como que tal vez necesita asistencia. Esa asistencia quién se la da, cómo es la dinámica de un hogar que existe una persona con discapacidad que es madre y que requiere muchísimo tipo de soporte por el lado de su familia, y encima no puede conseguir un empleo. Con lo cual la posibilidad de generación de ingresos se ve muy disminuida.

►¿Cuáles son los próximos desafíos y/u objetivos para este año?

Los próximos desafíos para este año son varios. Por el lado de la empleabilidad, el formar a 1160 personas con discapacidad en habilidades tecnológicas. Por otro lado, buscamos este año que 500 personas con discapacidad consigan empleo a través de lo que hacemos, con lo cual es un objetivo super desafiante para nosotros. Adicionalmente, seguir trabajando en iniciativas más ambiciosas, que tienen que ver con el apoyar a las empresas con las cuales trabajamos, en cómo generar nuevas líneas de servicios, cómo hacen para que puedan servir para un público con discapacidad que tiene necesidades muy diversas. Entendiendo que lo que funciona para los extremos funciona para los medios. Ahí tenemos la posibilidad de trabajar la inclusión financiera de las personas con discapacidad. Un ejemplo de una iniciativa que hicimos fue entender cómo es la experiencia de una personas con discapacidad al momento de viajar. En base a eso entendemos que no solo viaja la persona, sino que también viaja alguna persona de su grupo familiar. Entonces aquellas aerolíneas que fomentan o brindan una buena experiencia de viaje para las personas con discapacidad también lo hacen para sus familiares y, por ende, no ganan solo un asiento sino que ganan al menos dos. Ese tipo de iniciativas son las que estamos trabajando. Por otro lado, también lo que es la construcción de conocimiento, y ahí junto con el BID estamos trabajando en conocer cómo es la situación de las personas migrantes con discapacidad, donde hay muy pocos datos a nivel latinoaméricano, en cómo es la vida que llega a un país sin tener una red de contención. Definitivamente tenemos mucho por trabajar y los desafíos son enormes. Y es algo que nos entusiasma trabajar, en poder aportar nuestro granito de arena en lograr una sociedad cada vez más inclusiva.