Guía completa: cómo elegir acciones para el trading en línea

La selección de acciones no es una ciencia exacta, pero puede ser mucho menos intimidante si se sabe cómo elegir acciones para el trading en línea. A diferencia de la inversión tradicional a largo plazo, que permite tiempo para corregir cualquier fluctuación en la cartera y eventualmente ser rentable, el trading en línea no es tan indulgente. Con una buena comprensión de la tolerancia al riesgo, la investigación adecuada y una estrategia bien definida, cualquier trader puede mejorar sus posibilidades de éxito y reducir el impacto de las emociones y las decisiones impulsivas.

Considerar el apetito de riesgo y capital

La posición de un inversor, es decir, su tolerancia al riesgo y cuánto capital puede invertir, determinará cómo puede operar con acciones. Aunque alguien pueda tener grandes ambiciones, es importante ser consciente de sus limitaciones.

Es recomendable comenzar creando un presupuesto y aprovechando un bono de bienvenida sin depósito. Se sugiere pensar en el trading en línea de manera similar al juego. Inicialmente, el dinero que se use para operar acciones en línea debería ser fondos discrecionales hasta que se sienta cómodo operando y potencialmente perdiendo grandes cantidades. Saber cuánto se puede permitir perder ayudará a determinar dónde colocar el dinero.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una buena regla para los traders novatos es dividir las posiciones 60/40:

El 60% de las operaciones debería destinarse a acciones más estables.

El 40% a acciones más volátiles

Investigar todas las selecciones

La investigación es la base de cualquier estrategia de trading. Para operar con éxito, es fundamental entender el negocio principal de la empresa con la que se está operando, conocer las fechas y eventos más importantes que podrían influir en el precio de la acción, así como estar al tanto de los asuntos actuales relacionados con la empresa y la industria en general. Además, comprender las opiniones de otros inversores sobre la acción a corto plazo y anticipar eventos significativos que podrían afectar el precio de la acción es crucial para informar y guiar las decisiones de trading.

Evitar insertar emociones

Las emociones pueden ser perjudiciales para las ambiciones de trading, ya sean positivas o negativas. Aunque el trading se centra en docenas de microtransacciones, es esencial conectar una visión a largo plazo con estas operaciones a corto plazo. Las emociones interfieren con estos objetivos a largo plazo, haciendo que se pierda la perspectiva y dificultando la toma de decisiones lógicas. Mantener la calma y la objetividad es clave para evitar que las emociones afecten el rendimiento en el trading.

Considerar el historial de trading de la acción

Las acciones pueden caer o subir por una serie de razones. Sin embargo, evaluar su historial de trading permite determinar cuánto puede fluctuar una acción. Al analizar el historial de la acción, también se puede identificar si está en una tendencia bajista o en una trayectoria ascendente. Idealmente, se busca encontrar una acción en su camino hacia arriba, por lo que es importante detectar una recuperación, es decir, el comienzo de una subida después de una caída extensa.

Hacer este análisis manualmente no es recomendable. En su lugar, es necesario utilizar instrumentos que examinen las operaciones y ayuden a determinar cuándo comprar en el punto más bajo. Estos instrumentos proporcionan análisis precisos y oportunos, permitiendo tomar decisiones de trading más informadas y estratégicas.

Diversificar la cartera

Es esencial que una cartera no solo incluya docenas de acciones, sino también una variedad de acciones de diferentes tipos de empresas e industrias. Esta diversificación debe abarcar empresas con calificaciones de grado de inversión y acciones especulativas de no inversión (estatus de basura). Además, es importante incorporar índices, metales y divisas. Esta variedad no solo ayuda a mitigar riesgos, sino que también maximiza las oportunidades de crecimiento y rentabilidad en diferentes condiciones del mercado.

Evaluar las implicaciones fiscales

Como muchos traders novatos, es posible pasar por alto el lado negativo del éxito en el trading en línea. Si se decide retirar las ganancias de trading, a menudo se deberá pagar más impuestos de lo que se pagaría de otra manera. Por lo tanto, realizar pérdidas o retirar ganancias también debe considerarse desde la perspectiva de cómo afectaría a las obligaciones fiscales. Es importante planificar y gestionar estas decisiones teniendo en cuenta el impacto fiscal para optimizar el rendimiento neto de las inversiones.

Desarrollar una propia filosofía de trading

Aunque puede ser tentador unirse a subreddits y otros foros, es crucial formar una filosofía de trading propia en lugar de depender de lo que piensan los demás. Los subreddits pueden convertirse en cámaras de eco, permitiendo que una opinión dominante se apodere. Mientras se es nuevo en el trading de acciones en línea, estas opiniones dominantes podrían frenar el crecimiento y dificultar el desarrollo de un pensamiento independiente.

Es importante recordar que los consejos dados en estos subreddits no vienen con garantías. Si se pierden inversiones debido a estas filosofías, solo se tiene a uno mismo para culpar. Si ese es el caso, ¿por qué no confiar en las propias convicciones? Mantener una estrategia disciplinada y basada en la investigación puede ayudar a navegar los desafíos del trading en línea y mejorar las posibilidades de éxito a largo plazo.