Guillermo Montenegro: “No estoy de acuerdo con los planes a cambio de nada"

En declaraciones radiales, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sostuvo que no está de acuerdo con planes a cambio de nada. "Si existen planes, tiene que haber contraprestación y ser transitorios. Y esa contraprestación tiene que ser para el cuidado de plazas y limpieza de microbasurales, por ejemplo". En el marco del debate sobre quién debe administrar los planes sociales, Montenegro insistió que “tienen que ser transitorios porque el trabajo es la verdadera integración, y el Estado no es quien debe generar trabajo, sino acompañar al privado desde la simplificación, para que puedan generar más trabajo”.

Asimismo, se refirió a la baja de la desocupación que ubicó a Mar del Plata en el puesto 15 a nivel nacional con un 5,8% durante el primer trimestre de 2022, la cifra más baja desde que el Indec inició las mediciones en la ciudad en 1995. “Uno no lo festeja porque todavía hay gente sin laburo y además vemos que el que tiene laburo no llega a fin de mes. Ese hoy es el verdadero problema”, sostuvo y detalló algunas de las políticas que llevó adelante para obtener este resultado; “Las tasas fueron actualizadas un 24% durante el año pasado, la actualización más baja de la Provincia, siendo que sabemos que la inflación superó el 60% durante 2021 con el objetivo de ayudar al sector privado”.

También puntualizó en la importante de “coordinar capacitaciones de oficios que vimos que tenían demanda laboral, como soldadores, carniceros o taxistas. Había demanda de estos puestos pero no había gente capacitada. Por eso coordinamos con esos sectores y las llevamos a cabo con salida laboral directa”.

Otro de los temas a los que se refirió durante la entrevista fue la regularización de la Zona Roja, que es un fenómeno que se da en distintos lugares del país. El intendente explicó que “en Mar del Plata presentamos una ordenanza, que fue aprobada la semana pasada, que prohíbe a prostitución en la puerta de la casa de vecinos. Hoy no es una actividad prohibida, entonces se puede ejercer a las 12 del mediodía en la puerta de una escuela. El vecino nos planteó un problema que tiene más de 20 años, lo escuchamos y propusimos una solución. Además, ahora la Justicia y la Policía tendrán herramientas como el arresto y la multa para quienes no lo cumplan”. Cabe destacar que durante 45 días se evaluarán distintas opciones de lugares donde no viven frentistas para determinar uno o varios lugares donde se pueda ejercer la oferta sexual.

Por último, evitó realizar proyecciones de cara a las elecciones de 2023 y sobre su futuro político, pese a haber sido consultado sobre si está en sus planes ser candidato a gobernador. “Discutir en este momento candidaturas es poner el carro adelante del trabajo. La importancia está en los problemas que estamos sufriendo, como la inflación y la falta de gasoil, y en lo que los vecinos nos presentan como sus problemas”, concluyó.