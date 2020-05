Inseguridad: por qué el control de accesos en edificios se vuelve fundamental

A partir de la situación que estamos atravesando todos los argentinos, y más los habitantes de los grandes centros urbanos que habitan en edificios de departamentos, el tema del acceso tomó mucha relevancia en el último tiempo.

Tanto propietarios como inquilinos que comparten zonas comunes, entradas, ascensores y pasillos en edificios, se encuentran frente a una situación particular que puede generarles una sensación de inseguridad al no saber quién ingresa al edificio. Más allá de que puede o no tratarse de un delincuente, hoy nadie está exento a ser un portador del virus y es por ello que el control de acceso a los edificios de viviendas se ha convertido en un tema clave para quienes habitan la propiedad.

Recientemente, Prosegur, empresa líder en seguridad integral, incorporó al conocido servicio de El Ojo del Halcón, una solución de Control de Accesos para lograr un blindaje aún mayor de la propiedad.

El Ojo del Halcón es un probado sistema de seguridad tecnológica desarrollado por Prosegur que combina la inteligencia artificial con el ojo humano, para proteger edificios tanto de viviendas como de oficinas. Consiste en un servicio de videovigilancia que controla lo que sucede en la propiedad y brinda una respuesta rápida ante una situación de inseguridad o emergencia.

Sumado a esta solución de vanguardia que ya fue adoptada por cientos de consorcios a lo largo del país, la solución de Control de Accesos permite un ingreso rápido y seguro a la propiedad, registrando todos los movimientos de entradas y salidas en tiempo real las 24 horas. A través reglas preestablecidas en conjunto por Prosegur y el consorcio de propietarios, esta tecnología permite aprobar o denegar el paso de personas, en función de ciertos parámetros determinados. Estos parámetros pueden ser desde horarios específicos, hasta días de la semana puntuales y tiene el objetivo de aprobar o denegar el paso de personas a zonas comunes del edificio para evitar el tránsito de desconocidos por la propiedad, por ejemplo.

► Atención personalizada y acceso instantáneo

El servicio de Control de Accesos cuenta con un centro de soporte al cliente las 24hs y cada edificio dispone de un ejecutivo asignado en forma exclusiva para asegurar una rápida respuesta ante cualquier solicitud. Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar reportes y estadísticas de usos y comportamientos de cada tag (llave electrónica).

► Acceso instantáneo desde cualquier lugar

Además, con la app Prosegur Smart los propietarios podrán visualizar desde sus dispositivos móviles personales las imágenes de las cámaras del edificio, esto les permite tener de forma muy sencilla el control de lo que sucede en el edificio.

El Ojo Del Halcón de Prosegur es un sistema de vigilancia profesional que monitorea en tiempo real lo que sucede en tu edificio y en caso de emergencias le da aviso a las Fuerzas de Seguridad.

► Calidad del servicio

Por otra parte, están garantizados los más elevados estándares de calidad del servicio y eso hace la gran diferencia. Un ejemplo de esto es la conexión por fibra óptica real y dedicada que permite una mayor estabilidad y calidad evitando pérdida de la imagen, autonomía de funcionamiento frente a falta de energía eléctrica, métodos con tecnología fail secure que evita que la puerta de entrada quede abierta frente a fallas del sistema, utilización de tags de máxima calidad con sistema anti copia, alarma sonora y envío de notificación de puerta abierta, y sistema quick emergency, que habilita una salida simple ante una evacuación.

De esta forma, cada consorcio cuenta con una solución completa que, además del monitoreo las 24hs a través de El Ojo del Halcón, permite controlar efectivamente el ingreso de personas a la propiedad.

