Julio Garro participó de un encuentro con dirigentes de la quinta sección electoral

El intendente de La Plata, Julio Garro, encabezó hoy un encuentro del frente “Hacemos Juntos” en la localidad de Tandil, donde pidió “no permitir que el kirchnerismo se refugie en la provincia”. Ante la presencia de dirigentes y referentes políticos de 22 localidades de la Quinta Sección electoral, Garro expresó que “el gobierno se alejó de la gente, en los barrios los problemas son la inflación, la inseguridad y la falta de empleo, no la ampliación de la Corte”.

“Vengo de una ciudad que primero tuvo que sufrir el horror y la desidia en la inundación del 2013 para luego edificar la esperanza en base a una solidaridad que emociona. Por eso les digo a los que están desanimados, a los que están angustiados, a los que miran absortos como se priorizan las peleas internas a los problemas de la gente, a todos ellos les digo que la provincia tiene futuro, que no nos vamos a resignar” reflexionó. En ese sentido, el Jefe Comunal de la Capital de la Provincia afirmó: “Se puede generar empleo, se puede aprovechar el inmenso valor agropecuario que tenemos, se puede invertir más en seguridad, salud y educación, se puede evitar que nuestros hijos quieran emigrar a otros países desesperados e impotentes ante tanta frustración, se puede, se debe y lo vamos a hacer”.

Y agregó: “Lo que nos define a nosotros es el hacer, y es también lo que nos diferencia de los que solo se dedican a pelearse. Esa energía que pierden peleando es energía que no ponen en lo importante, como los miles de chicos que ante la llegada del frío no van a la escuela porque no hay gas”. En esta oportunidad, Garro mantuvo un plenario en Tandil con referentes políticos y territoriales de la zona, en el marco de la consolidación del frente “Hacemos Juntos” que lanzó junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Allí se analizó la situación política, económica y social de la Provincia y de los distritos bonaerenses, mientras que se abordaron los ejes de trabajo que se impulsan desde “Hacemos Juntos” para darle mayor autonomía a los intendentes.

“Tenemos que seguir dando una discusión fundamental: la autonomía de los municipios. Si el Estado provincial no puede resolver problemas básicos, hay 135 intendentes que pueden colaborar, asumiendo mayores responsabilidades” subrayó. “Lo que no puede pasar es que los chicos pierdan días de clase porque la Provincia no hizo las obras. O que la Policía no esté donde hace falta porque los que la manejan no conocen la realidad de cada barrio” puntualizó Garro. Y afirmó: “No hay nadie mejor que los intendentes para saber qué pasa en cada punto de las ciudades, porque estamos cerca. La Provincia no está en el barrio. No es una cuestión partidaria, se trata de ver cómo hacer que las soluciones lleguen a la gente”.

Para cerrar, Garro insistió con el pedido de unidad y resaltó: “Tenemos que construir un frente amplio y plural, para ofrecerle a los vecinos en 2023 una alternativa de gobierno que traiga la experiencia que nos da la gestión local y que apunte a llevar adelante las transformaciones profundas que hacen falta en la provincia y el país”. El intendente de La Plata, estuvo acompañado por la Diputada provincial de Juntos, Julieta Quintero y los dirigentes de Hacemos, Nelson Marino, Luis Barbier y Juan Manuel Martínez Garmendia. Así como el Presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia y la Senadora bonaerense, Florencia Barcia.