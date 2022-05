Junto al Gobernador Quintela, Katopodis presentó el Plan Nacional de Obras Públicas para La Rioja

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, visitó la provincia de La Rioja para presentar, junto al Gobernador Ricardo Quintela, el Plan Nacional de Obras Públicas, que prevé una inversión de 39.386,8 millones para distintas obras algunas ya en ejecución y otras por dar inicio a los trabajos en distintas puntos de la provincia.



En la oportunidad y tras un recorrido de distintas obras que se encuentran ya en ejecución en la ciudad capital, el ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, Gabriel Katopodis, firmó diferentes convenios para la realización de obras en toda la provincia y realizo un detallado informe de obras públicas que beneficia a la provincia y a todo el país.



En ese marco, Katapodis manifestó que “vinimos para contar para contar, rendir cuenta de lo que vienen haciendo el Ministerio de Obras Públicas junto con el Gobierno de la Provincia y al mismo tiempo, poder planificar, poder proyectar lo que viene”.

Asimismo, señaló que “después de dos años muy difíciles en La Rioja y en toda la Argentina, hoy estamos haciendo obra pública en todo el territorio nacional, y en todas las localidades, donde vive el 95 por ciento de los argentinos y argentinas hay una obra de saneamiento, de pavimento, de cordón cuneta, de una ruta, de un centro de salud, hay una obra que mejora la vida de ese lugar”.



Agrego que “estamos aquí, en esta provincia que forma parte del Norte Grande, porque hay una decisión del presidente Alberto Fernández; y de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de reparar una deuda, lo que no es solamente una exclamación, son hechos, son compromisos concretos, por eso es importante mostrarles qué estamos haciendo en materia de obra pública en todo lo que es el Norte Grande”.

“Sabemos que la agenda del agua es de prioridad, de mucha necesidad, el gobernador lo ha hecho saber cada vez que nos juntamos a trabajar, y nos ha marcado la necesidad de encarar una agenda hídrica en la provincia de La Rioja y en todo el Norte Grande, y hay una agenda del Gobierno Nacional de priorizar los fondos para reparar una deuda que tienen todos los argentinos con estas diez provincias, y con estos 8 millones 700 mil habitantes que viven en la región”, aseveró.



“Un plan de obra pública nos permite fijar prioridades, fijar un rumbo, nos permite decidir qué tipo de crecimiento y cómo queremos que se integre la Argentina, y en la provincia de La Rioja ya se está poniendo en marcha qué tipo de provincia, qué tipo de economía, qué tipo de producción, qué tipo de conectividad, qué tipo de integración necesitan los riojanos para los próximos diez años”, afirmó.



“En la provincia hoy estamos con 78 obras y proyectos, con una inversión de 39.387 millones, 663 por ciento más que lo que recibía la provincia en el 2.019, y con una creación de puestos directos de trabajo en el sector de la construcción de 1.798 trabajadores. Esos 39 mil millones están ordenados en proyectos en ejecución, en proyectos en evaluación y a licitar, en obras que están terminadas, por lo que no hay dudas que hay un voto muy importante de la cartera que está en ejecución, y hay una cantidad de obras que tenemos que terminar de evaluar, licitar y poner en marcha rápidamente, que hacen al desarrollo turístico y que van a ir mejorando la integración y la conectividad de la provincia”, destacó.



De este modo, recalcó que “Ya hay obras en 15 de los 18 municipios, y hoy hemos firmado con el gobernador los tres convenios que nos faltaban para que el ciento por ciento de los municipios tengan obra pública”.



El gobernador Ricardo Quintela, en esta oportunidad destacó: “Esto forma parte de un plan diseñado con Alberto y con Cristina, y que hoy está dando sus frutos, a pesar que nos tocó gobernar en una situación muy difícil que nos dejó el gobierno que se fue en materia de obra pública, acá en La Rioja no se construyó un solo hospital, no se construyó una sola escuela, y solo se construyeron 340 viviendas, nosotros vamos a culminar el año 2023 con 4.000 viviendas construidas, y con el 700 por ciento más de obras pública que la que tuvimos entre el 2015-2019”.

“Nosotros distribuimos calidad de vida, oportunidades y posibilidades para el pueblo, cómo no vamos a ser capaces de transmitir al pueblo argentino estas cosas, las riojanas y los riojanos, las argentinas y los argentinos tienen que entender, tienen que ver que existe un gobierno que piensa pura y exclusivamente en su gente, que cada que se hace, cada vivienda que se construye se hace pensando en la gente”, manifestó. Y agregó: “Nosotros no construimos viviendas, construimos hogares, construimos proyectos de vida, construimos bienestar para nuestra gente, generamos trabajo, oportunidades, posibilidades para que nuestra gente pueda vivir mejor”.



De este modo, agradeció la presencia del ministro Gabriel Katopodis, y de todo su equipo “porque vienen a demostrar a todas las riojanas y los riojanos lo que se está haciendo en la provincia, obras de una magnitud impensada para nuestra provincia, obras que se pararon en el 2015 y que hoy se están reactivando”.



“El país está construyendo, no tan solo en los 18 municipios de la provincia, sino en los más de 3.000 de la República Argentina, obras de agua, de cloacas, rutas, pavimento, escuelas, hospitales”, indicó.



“Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad como militante de un movimiento nacional de velar por los intereses de los ciudadanos, y yo sé perfectamente bien cuáles son los intereses que represento, y los intereses que yo defiendo. Defiendo los intereses de todos los sectores, pero fundamentalmente de los sectores que más precisan de un justicialismo activo y representativo”, afirmó.

Asimismo, insistió: “Este es el único gobierno que planteó una mirada federal en serio, pero tenemos que modificar 200 años de historia unitaria. Yo levanto la bandera del federalismo, porque es necesario modificar la matriz política, institucional y económica de la República Argentina. Tenemos que descentralizar operativa, económica, institucional y políticamente a la República Argentina”.

En la oportunidad se firmó el Acta para el financiamiento del Ingreso a la Ciudad de La Rioja, Distribuidor, Rotonda Banderas, Corredor 1,8 km e Intersección en Ruta Nacional 38 por una inversión de $2.155 millones. Otra para la obra Distribuidor Rotonda Chacho Peñaloza, en Intersección de Nexo de las Rutas Nacionales 38 y 75 con Av. Ortiz de Campo, por una inversión de $1.688 millones. Y por ultimo una tercer Acta para el financiamiento de tres Escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria en Nonogasta, La Rioja Capital y San Blas de los Sauces, por una inversión de $990 millones.



Por otro lado se anunció la construcción de 3 Centros de Desarrollo Infantil en La Rioja Capital y Rosario Vera Peñaloza, por una inversión de $109,8 millones durante los próximos días. Como asi también se anunciaron el inicio de nuevas obras como la Renovación Urbana del Área Central y Desagües Pluviales de la Ciudad de La Rioja, por una inversión de $863,8 millones, que beneficiará a 66.000 habitantes. Además del inicio en de la obra Conexión Vial Avenida los Cactus, por una inversión de $676,9 millones, que beneficiará a 25.000 habitantes y que ya comenzaron con la ejecución de la misma.