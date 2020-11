La caída del 16,3% en las ventas de autos quedó en el pasado con un aumento en octubre

Desde el sector de la venta de automóviles sin lugar a dudas que se viven momentos sumamente complicados por varios factores, los cuáles fueron casi todos producidos en virtud de la pandemia del coronavirus, que trajo caídas ventas abruptas, sumado a que años anteriores dicho mercado también venía golpeado. Se viene conformando una mesa de trabajo conjunta entre representantes de este sector y autoridades del Gobierno Nacional, a los fines de diseñar medidas que fomenten las transacciones, pero claro, nada es definido aún y los números preocupan, como los siguientes.

Subas y bajas: el momento del sector

Si se toma como una primera e importante referencia el sector de ventas de autos usados, se pudo ver que en el mes de octubre del año 2019, hubo operaciones para la compra de un total de 153.008 unidades, contra 153.985 unidades en el mismo mes pero del 2020, lo que representa un mínima suba que es del 0,64%. Expertos indican que esta subida, después de varios meses de caídas, sucedió en virtud del incremento de la cotización del dólar “blue o paralelo”, incentivando a la compra de vehículos a quienes tenían dólares guardados.

Estos datos fueron aportados después de estadísticas que se realizaron por parte de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), informando también, que si se tiene en cuenta septiembre de 2020 con el mismo mes del año anterior, en este se vendieron un total de 158.941 unidades, con lo que la baja de operaciones se ubica en torno al 3,12%. Desde enero de 2020 hasta el mes de octubre, en toda Argentina se comercializaron un total de 1.211.304 unidades, lo que representa directamente una caída del 16,3% con respecto al mismo plazo del 2019.

Caída de ventas de usados: algunas de las razones

El Sr. Alberto Prínciple, que es en la actualidad el presidente de la Cámara del Comercio Automotor, indicó que en el mes de octubre de 2020 hubo una importante paralización de ventas, en contraposición con lo que venía sucediendo meses anteriores. Eso provocó sin dudas importantes complicaciones para las concesionarias, quienes tuvieron que tomar drásticas medidas. Ahora bien, cuáles fueron las causales para que eso suceda, fueron varias, las que son importantes que se analicen de cara al futuro.

Por ejemplo, sucedió en primer lugar que quienes querían vender autos usados y los dejaban en concesionarias para su comercialización, solicitaban montos muy altos para concretar la venta, algo que desalentó de manera directa a los posibles compradores. Por otro lado, sucede que obtener financiación es realmente muy difícil debido a que, sostienen desde esta Cámara, “los bancos no hicieron esfuerzo alguno para ofrecer tasas de interés atractivas”. Por esa razón, que de contener la suba del dólar y comenzar a bajar la inflación, es muy probable que surjan nuevas alternativas de financiación como son los grupos cerrados con tasa cero de interés, razón por la cual cada vez hay más posibles clientes de las concesionarias que desean saber sobre un un simulador de planes de autos, que les permita conocer con certeza qué cuota van a tener.

Referencia de precios: el problema que preocupa

Si bien como expresamos anteriormente los problemas que tienen las concesionarias son muchos, uno que se suma es que no hay una clara referencia de precios de los vehículos. Y esta situación, no sólo sucede en los autos que son usados sino que también en los que son 0 kilómetro. Lo que ocurre es que aquellas agencias que tienen mucho stock en autos usados, no quieren desprenderse con rapidez de ellos, producto de que no saben con certeza a qué precio van a poder hacer la reposición correspondiente. De hecho, quienes compran autos nuevos, muchas veces entregan en parte de pago unidades usadas, las cuales luego deben ser vendidas por las concesionarias para hacerse de liquidez.

Brecha de precios: otra situación a atender a la hora de comprar un vehículo

Expresan los especialistas y analistas en materia de compra y venta de autos, como es el caso de Alberto Prínciple, que en la actualidad está sucediendo en el mercado general algo muy llamativo: la brecha que hay entre precios de autos usados y nuevos es mínima. Históricamente el costo entre modelos cero kilómetro con uno igual de 2 años de antigüedad, era del 20%, pero sucede que hoy en día en algunos casos están con costos muy similares.

Por ejemplo, si se toma como referencia un Corolla de la marca Toyota, una unidad cero kilómetro tiene un costo que es de $2.045.400 si la versión es la XEI CVT. Pero si se realiza un análisis de unidades usadas del año 2018, se puede ver que por ellas se pide precios que van desde $2.000.000 hasta los $2.200.000. ¿Por qué sucede esto? Debido a que para dicho modelo no hay entregas hasta el año 2021. Algo similar ocurre con el Volkswagen Gol, dentro de la gama más baja en cuanto a precios, en donde un vehículo así cero kilómetro, en concesionaria tiene un valor de $960.000, y usado, se puede conseguir inclusive por casi $990.000.

Oferta y demanda: el impacto del dólar

Coinciden los especialistas, en que el dólar en el mercado automotor en la actualidad, tiene una gran importancia, sino es uno de los puntos fundamentales a la hora de encargar una negociación. Sucede que en la venta de usados, el precio de la unidad a vender o comprar, se va a regir por libre mercado, es decir, por la oferta y demanda que haya en ese momento. Pero por otro lado están los vehículos nuevos que se consiguen en las concesionarias, en donde muchas de ellas no quieren concretar operaciones, ante la duda de qué va a suceder a futuro, priorizando guardar su capital más importante, que son los vehículos.

Por esta razón es que el dólar gana terreno en las negociaciones, muchas veces ganando los compradores, debido a que quienes tienen ahorrado en moneda estadounidense, pueden comprar vehículos con una reducción en hasta 50% o 60% en dicha divisa en el valor final de la operación.