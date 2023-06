Machine Gun Kelly: cuándo y donde será su primer show en Argentina

Después de un memorable show en Lollapalooza Argentina 2022 con un setlist lleno de estrenos de mainstream sellout, su sexto y último disco que vio la luz pocos días después, se abrió una nueva etapa en el vínculo de Machine Gun Kelly con sus fans argentinos. Es que el músico estadounidense dio un show contundente, llevando la potencia de su música a otro nivel, algo que acostumbra en todas sus enérgicas presentaciones en vivo, donde tira barras a la velocidad del arma –”machine gun” es ametralladora– que eligió como nombre artístico. El 2 de noviembre MGK se estará presentando por primera vez con un show en solitario en el país, en el estadio Movistar Arena, con producción de DF Entertainment. Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de Movistar Arena, primero en la preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia (por 48 hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero), a partir del lunes 12 de junio a las 10 am. Luego, se dará paso a la venta general. En ambas instancias, los clientes Patagonia contarán con el beneficio de 3 cuotas sin interés.

Colson Baker, más conocido en todo el mundo por su nombre artístico Machine Gun Kelly, saltó a la fama hace más de diez años como rapero, consolidándose como una de las figuras centrales de la escena con sus primeros cinco trabajos, Lace Up (2012), General Admission (2015), bloom (2017), BINGE (2018) y Hotel Diablo (2019). La versatilidad del músico quedó demostrada con sus últimos dos álbumes, Tickets To My Downfall (2020) y mainstream sellout (2022), que lo encontraron incursionando en un pop-punk de letras introspectivas que le valieron elogios de figuras como Mick Jagger, quien afirmó que el músico era de lo más renovador de las nuevas generaciones del rock. Creativamente inquieto, MGK recientemente ha dado a entender que por estos días la inspiración lo estaría volviendo al camino del rap, algo que muy probablemente se vea en su show en el estadio Movistar Arena cuando deleite a sus seguidores con alguna de estas nuevas canciones.

Siempre se vuelve al primer amor: Machine Gun Kelly empezó su carrera en el rap a los 14 años en Cleveland, Ohio, cuando convenció al dueño de un negocio de remeras de que fuera su manager. Fue este primer manager el responsable de elegir su nombre, y poco después de su asociación, MGK estaba tocando en su ciudad ante cada vez más fans y sacó su primer mixtape Stamp of Approval. Para el 2011, fue parte del festival South by Southwest, donde la fuerza de su show llamó la atención del dueño de un sello con el que firmaría un contrato y pronto lanzaría su single “Wild Boy”, el primero en entrar en la lista del top 100 de Billboard. Pronto llegaría la consagración con Lace Up y de forma más cabal con General Admission, su segundo disco de temas e impronta más oscuros que el predecesor, que se ubicó en el top 10 de las listas de Estados Unidos. De ahí en adelante los éxitos se sucederían para Machine Gun Kelly, quien tiene una carrera prolífica con la que ha cosechado cientos de miles de fans en el mundo que no se cansan de este músico que no le teme a abordar temas oscuros y autobiográficos, muchas veces con una buena dosis de humor.

El show que dará el 2 de noviembre en el estadio Movistar Arena será el primero que dará en el país por fuera de un festival, y el reencuentro con sus fans en ese marco ameritará un setlist completo y lleno de sorpresas de su repertorio. Imperdible oportunidad para ver a este artista camaleónico y filoso, de talento y potencia innegables, y un show en vivo como los hay pocos.