Mascotas en los vehículos ¿sueltas o atadas?: la mayoría conoce cómo transportarlas

Existen normativas viales que reglamentan el traslado de las mascotas para cuidar el bienestar de todos los ocupantes del vehículo. ¿Se conocen esas reglas? ¿Saben los argentinos cómo llevar a sus perros o gatos?

Para conocer qué opinión se tenía sobre esta temática, el Observatorio Vial de CECAITRA, (Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) realizó una encuesta telefónica en hogares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

En primer lugar, se indagó sobre la forma correcta de trasportar mascotas, a lo que el 44% respondió que debían transportarse con arnés y correa; un 23% dijo que se debía realizar en una jaula sujetada al asiento; un 17 % indicó que no está permitido trasladar mascotas en los vehículos; y un 8% admitió que pueden viajar sueltos.

“Si bien, hay un porcentaje que desconoce que las correas, arneses y jaulas son los instrumentos adecuados para el traslado, la mayoría de los consultados conoce la manera correcta de transportar a las mascotas. Según el lugar dónde se viva, la normativa varía, pero todas expresan que nunca las mascotas pueden viajar sueltas dentro del vehículo, ya que representa un alto grado de peligrosidad”, destacó Facundo Jaime, vocero de CECIATRA.

Durante el sondeo también se preguntó el grado de acuerdo respecto de que las mascotas puedan viajar sin atadura alguna en un vehículo. Así, 6 de cada 10, respondió no estar de acuerdo con esa idea: 31% afirmó estar “muy en desacuerdo” y el 30% “algo en desacuerdo”. Sin embargo, el 34% respondió estar “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con que las mascotas viajen sueltas en el mismo. El resto no eligió ninguna opción.

“Que 3 de cada 10 encuestados no consideren una mala idea llevar a las mascotas sueltas es un dato que resulta en cierta forma alarmante, ya que puede suponer el desconocimiento no sólo de la normativa vigente, sino de la peligrosidad que implica que las mascotas no viajen en un vehículo de la manera adecuada. Desde CECAITRA siempre hacemos hincapié en la importancia de conocer la normativa vial al salir a la calle. Hay que entender que si se conocen y respetan las normas, se evitan siniestros viales”, destacó Jaime.

Qué dice la ley

En la Provincia de Buenos Aires, la ley de tránsito establece que “ningún conductor podrá llevar animales en el asiento delantero, estos deberán ser transportados en el asiento trasero y atados con correas de modo tal que no puedan saltar al asiento delantero”. Por su parte, la ley 2148 de tránsito de CABA también se expresa sobre el tema ya que prohíbe a los conductores “transportar animales sueltos”.

La legislación nacional de tránsito no reglamenta el traslado de las mascotas, sin embargo prohíbe “transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos”. Sin embargo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial aconseja “llevar a las mascotas sujetas con arneses, en jaulas o caniles y en el asiento trasero. Esto es para que no molesten al conductor y no sean un elemento de peligro en el interior del auto”.