Mercado de Forex: todo lo que tenés que saber a la hora de invertir

Aunque no sea inversor, es probable que haya oído hablar del Mercado de Forex y de las ganancias que se pueden obtener mediante este sistema. Sin embargo, incluso para aquellos que ya tienen algunos conocimientos sobre el mercado de capitales, su funcionamiento puede plantear algunas dudas. Y, como veremos, algunas advertencias sobre los riesgos.

Su complejidad, el hecho de que no esté regulado y el considerable grado de riesgo asociado a este tipo de inversión hacen que el mercado de divisas, también llamado Mercado de Forex, siga siendo un desconocido para la mayoría de los inversores minoristas. El hecho de que existan plataformas de negociación y particulares que anuncian sus servicios en este ámbito, a pesar de no estar autorizados para ejercer esta actividad, aumenta el riesgo. Atraídos por la perspectiva de ganancias fáciles, muchos operan en plataformas no autorizadas. Al hacerlo, no sólo pierden el derecho a reclamar e intentar recuperar la cantidad invertida, sino que también acaban involucrados en estafas piramidales, ilegales en muchos países.

El Mercado de Forex es un mercado mundial descentralizado, sin sede física, que ha crecido considerablemente con el uso generalizado de Internet, permitiendo a intermediarios, bancos e incluso particulares acceder a esta forma de negociación. Actualmente, en términos de volumen de negocio, es el mayor mercado del mundo, moviendo alrededor de 6,6 billones de dólares al día, según el último informe del BPI - Banco de Pagos Internacionales.

Los principales inversores y participantes en el Mercado de Forex son los grandes bancos internacionales, incluidos los bancos centrales, instituciones financieras como entidades de seguros y de crédito, especuladores, empresas comerciales y particulares. El mercado de divisas se divide por niveles de acceso, determinados por la cantidad de dinero que negocian los inversores, de modo que el mercado interbancario representa más del 50% de todas las transacciones.

Cómo funciona el Mercado de Forex

Si alguna vez has cambiado dinero, seguro que sabes que el valor es variable y que si cambias dinero en un día puedes "perder dinero" respecto al día anterior. Por estos motivos es importante conocer el Mercado de Forex y estar bien asesorado al momento de realizar transacciones, escogiendo siempre plataformas serias, habilitadas para el ejercicio de la actividad y que actúen dentro del los parámetros legales vigentes que regulan este tipo de actividad financiera.

Si quieres saber resumidamente de que se trata el Mercado de Forex, se puede decir sencillamente, que el mercado de divisas se basa en un sistema de transacciones de monedas. En Forex se negocian pares de divisas. Por ejemplo, EUR/USD o EUR/GBP. El valor de estos pares viene determinado por varios factores que debes conocer para saber si debes comprar o vender.

Si cree, por ejemplo, que el euro se apreciará frente al dólar, debería comprar un par EUR/USD. Si las perspectivas son que el dólar se aprecie frente al euro, debería optar por vender.

En el primer caso usted se encuentra en la denominada posición de compra, es decir, quiere comprar euros y vender dólares, que es la divisa secundaria. En el segundo caso, y puesto que quiere vender la divisa base (el euro), se encuentra en una posición de venta. Quienes invierten en Forex tratan de ganar dinero con estas fluctuaciones, es decir, recibirán dinero en función de las diferencias de valoración de las divisas en las que invierten. Otra de las diferencias del Mercado de Forex con respecto a otras inversiones son los horarios. Cuando el mercado cierra en Nueva York está abriendo en Sidney, lo que significa que este mercado está casi siempre abierto, operando las 24 horas del día excepto los fines de semana. Aunque por un lado esto permite una respuesta rápida por parte de los inversores, por otro implica una atención extra, ya que las condiciones del mercado pueden cambiar muy rápidamente. Las decisiones de los bancos centrales, los acontecimientos políticos, sociales y económicos, los informes de entidades económicas o sociales (como la OCDE o el FMI) influyen en el valor de las divisas y a veces de forma rápida e imprevisible. Por lo tanto, se trata de una inversión compleja.

Quién puede invertir en el Mercado de Forex

En teoría, cualquiera puede invertir en el Mercado de Forex, entre otras cosas porque no es necesario que el inversor disponga de la totalidad del importe de la operación. Esto no significa que se pueda ganar dinero sin invertir, ni que no sea necesario cumplir determinados requisitos. El primero es tener una cuenta abierta con un intermediario financiero y éste debe estar autorizado para prestar este tipo de servicios. Si tiene dudas, puede consultar la lista de entidades autorizadas en la página web de la CMVM, así como las alertas sobre intermediación financiera no autorizada. Obviamente, los brokers cobran comisiones y, dada la complejidad del mercado, es importante elegir una entidad que tenga buena reputación y pueda asesorar sobre las inversiones.

En el Mercado de Forex participan grandes entidades financieras e inversores privados, por lo que, si realmente quieres adentrarte en este mundo, debes conocer las reglas y los riesgos. La alta liquidez y el hecho de que sea un mercado extrabursátil (OTC) suelen aparecer como factores atractivos. Sin embargo, los mercados OTC no tienen el mismo nivel de transparencia que los mercados regulados, por lo que el riesgo aumenta.

Los Riesgos financieros del Mercado de Forex

Los riesgos financieros del Mercado de Forex incluyen el riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido, el hecho de que la remuneración no esté garantizada y los propios riesgos asociados a los tipos de cambio, que, como ya se ha mencionado, dependen de una serie de factores que el inversor no puede controlar. Además, estos tipos pueden sufrir variaciones bruscas, que no siempre permiten reaccionar a tiempo. Si es cierto que los rendimientos positivos pueden multiplicarse, lo mismo ocurre con las pérdidas.